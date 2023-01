A Yolita, luna que eclipsa mis sombras

Hace seis años, Yolita y yo fuimos a esquiar a menos 30 grados. No sabíamos nada. Rentamos el equipo. Bajamos la montaña, sin instructor. Se nos hizo fácil. Nos caímos, nos levantamos. Ella fue más exitosa: tuvo mayor control, seguridad y equilibrio. Yo no podía, pero bajé porque no me rendí.

Fuimos, obviamente, muy temerarios. Pero lo logramos. No pasó ningún accidente. ...