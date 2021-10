La omitida prevención para salud mental

El SARS-CoV-2 traía una doble corona: la corporal de virus y la mental de incertidumbre y ansiedad. Y se propagó fácilmente la incipiente doble pandemia hasta convertirse en pandemia no sólo para afectar lo orgánico, sino para desequilibrar lo mental y emocional.

Y han surgido las variantes: incertidumbre, ansia, insomnio, depresión y desánimo.

Como en el nivel orgánico, también en el mental las medidas preventivas llegaron después. Se fue omitiendo la mascarilla amordazante que impidiera la difusión de negatividades por la conversación y no se guardaba la sana distancia necesaria de los centros digitales de fácil contaminación, y no había alejamiento del vocerío virulento de los medios y las redes.

No se usaban oportunamente los desinfectantes de la espiritualidad y los pensamientos de defensa, no había lavado mental constante para no dar a todo una interpretación de amenaza intimidadora.

El resultado ha sido la aparición de síntomas o los contagios aparentemente asintomáticos que sólo contagian con el lenguaje no verbal de las actitudes, aunque no haya palabras.

Ante la multiplicación de vertientes y contagios mentales y emocionales, se busca ahora activar lo omitido para evitar agravamientos.

Ante la escasez de personal especializado, no queda sino difundir lo necesario para que cada uno sea su propio psicólogo y psiquiatra con el empleo acertado de su fe, su silencio interior y el embridamiento de imaginación, pensamiento y memoria, con concentración de atención en el presente, lenta y contemplativamente vivido, disfrutado y agradecido, sumando pequeñas victorias de bien hacer y de bien decir, irradiando ánimo, esperanza y valor.

LA MIGRACIÓN INVERSA

La migración inversa es de dólares.

Se van trabajadores y vuelven dólares en envíos crecientes. Es EU nación a la que le faltan brazos; 7.7 millones de desempleados y al mismo 11 millones de vacantes.

El desempleo es progresivo porque se están sumando a la cifra estadística los que dejan el trabajo por no aceptar ser vacunados. Y sigue sin avanzar un programa sin deshumanización para la migración laboral de trabajadores extranjeros disponibles. La solución robótica es aún experimental e insuficiente.

Mientras tanto, es bienvenida la migración inversa de billetiza verde que llega a tantas familias. Ya completan para gastos necesarios.

RAZA SIN DÍA

Con los ojos despiertos e iluminados de la época actual y dentro de los procesos históricos de los últimos años, ya muchos no ven como aniversario festivo lo que se nombró mucho tiempo “Día de la raza”.

Se va reconociendo, sin extremismos viciados, la línea de navegación que realizó el encuentro recíproco de dos formas de vida humana, social y gubernamental.

Sin extremismos recalcitrantes y excluyentes, se observan los valores del mestizaje indoibérico y las comunidades de todo el continente con la misma raza, tierra, lengua, cultura, historia y fe. Raza sin día es comunidad única en el mundo.

No se visualiza ya tanto la aventura audaz de un marino genovés, sino el encuentro recíproco de humanidades del que resultó una presencia comunitaria en la historia, con un porvenir sorprendente para el mundo...