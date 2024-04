La última oportunidad de Xóchitl

“Yo no voy a votar por Morena, pero tampoco quiero votar por el PRI, ni por el PAN ni por el PRD. Y los otros partidos la verdad ni deberían de existir porque son puros paleros. ¿Por quién entonces voy a votar? Antes los políticos corruptos del PAN, PRI y PRD nos fallaron, y por eso votamos por Morena buscando un cambio... ¡pero ahora Morena resultó peor! ¿Entonces por quién votar?

“Hay algo que te quiero decir, y es el motivo por el que te mando este mensaje. Aquí no vamos a votar ni por el PAN, ni por el PRI o el PRD... vamos a votar en contra de Morena para que no llegue la 4T a una dictadura comunista. No queremos que nos quiten o que nos roben los ahorros que tenemos en el banco. No queremos que nos quiten las propiedades. No queremos ir con una libretita con una lista de las comidas a las que únicamente tenemos derecho. No queremos estar encerrados sin poder viajar. No queremos vivir el infierno que viven los países comunistas como Cuba, como Venezuela o como Nicaragua.

“En cuanto al PRI: corruptos y rateros. En cuanto al PAN, políticos sinvergüenzas y rateros al igual que el PRD. No se salva ninguno.

“Pero la libertad, la democracia, la libre empresa de que tú empiezas con tu changarrito y ver el fruto de tu trabajo, de salir a la calle, de bailar, de estar libre. Eso vale más que todo. Así que no lo pierdas.

“Si votas por Morena, estás en riesgo de perderlo todo. Ahora más que votar por un partido, debemos elegir a una candidata que nunca se ha afiliado a ningún partido, aunque ahora sea respaldada por gente de lo peor. Ponte trucha, compadre. Un amigo desde Sinaloa te lo dice con mucho cariño. ¡Ánimo!”.

Este mensaje fue enviado a un grupo de WhatsApp al que pertenezco. Con palabras sencillas, pero con ideas muy claras, el señor sinaloense da a entender que en el pasado ya dio su voto a muchos de los partidos que menciona, sin embargo, a su modo de ver, Morena es en realidad mucho peor que los partidos de la Alianza “Va por México”.

La 4T significa destrucción de la mayoría de las instituciones establecidas en el pasado; de una escasez como nunca de medicinas y de vacunas; de una corrupción sin freno en la cual están metidos los amigos incondicionales del presidente, así como los de sus hijos; la 4T significa también una debacle económica caracterizada por una inflación récord y un endeudamiento irresponsable y sin precedente en anteriores administraciones; las obras faraónicas de este sexenio han costado ya más del triple y aún no funcionan como deberían el aeropuerto y el tren maya, y en la refinería de Dos Bocas no se ha refinado una gota de gasolina; lo que es peor, la violencia crece cada día y a los delincuentes les ofrecen abrazos mientras que los balazos los reciben decenas miles de mexicanos.

Luego de ver el debate del domingo pasado estuve muy preocupado, pues Xóchitl Gálvez se vio inexperta, nerviosa, queriendo lanzar mil ataques correteando sus propias palabras. Sin embargo, la repetición de algunos segmentos me demostraron que realmente no se vio tan mal.

Yo sé perfectamente por quién voy a votar y qué partido cruzaré en mi boleta. Hace seis años, 30 millones de mexicanos depositaron su confianza en Andrés Manuel López y en su nuevo partido. Muchos de los que ayer votaron por Morena están muy decepcionados.

Ese voto de los millones de arrepentidos que un día optaron por el único partido desconocido en 2018, estoy seguro de que se convertirá en un voto útil, que Xóchitl debe hacer hasta lo imposible para atraer. Esa es la última esperanza para ella y para millones de mexicanos que, como el amigo sinaloense, somos conscientes del daño que ha causado y seguirá haciendo la 4T.

