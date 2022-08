Uno de los más deliciosos libros que he leído lo escribió una prostituta. No hablo de ninguno de los que sacó a la luz Xaviera Hollander, moderna mesalina de las revistas “Playboy” y “Penthouse”. Me refiero al que publicó allá por los años cincuenta del pasado siglo Polly Adler, dueña de la casa de mala nota más famosa en Nueva York.

Ese libro tiene nombre muy sugestivo. Se llama: “Una casa no es un ...