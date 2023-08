Libros peligrosos

Antes se pensaba que la calidad educativa estaba ligada con la calidad de las instalaciones escolares. Entonces se consideraba que para que una escuela fuera digna, ésta debía contar con espacios que favorecieran el aprendizaje: aulas techadas y con ventilación adecuada, suficiente iluminación, pizarrón y pupitres, patio cívico y canchas deportivas, y, si no era mucho pedir, un salón de actos con algún instrumento para la clase de música.

Luego se descubrió que la desnutrición afectaba el proceso de aprendizaje, por ello el gobierno federal y estatales desarrollaron programas muy loables de desayunos calientes y fríos. Posteriormente, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto se estableció la escuela de tiempo completo, en donde alrededor de 4 millones de niñas, niños y adolescentes de todo el país se beneficiaban de actividades extracurriculares. Durante las jornadas escolares que iban de 6 a 8 horas diarias, los alumnos aprendían a tocar un instrumento musical, aprendían computación y a hablar inglés, entre otras disciplinas. Además recibían, de lunes a viernes, desayunos y comidas nutritivas. Por si fuera poco, se llevaban a cabo actividades en las que los niños y adolescentes aprendían aspectos tan importantes como el respeto, y otros aspectos cubiertos por el Programa Nacional para la Prevención del Delito.

Pese a que se demostraron los beneficios de la escuela de tiempo completo, el presidente Andrés López decidió terminar con dicho programa, e implementar políticas regresivas en el ámbito educativo.

Luego de sorprendernos con el nombramiento de una titular de la SEP que no cuenta con el más mínimo conocimiento en el área, AMLO ha recibido graves críticas en los medios de comunicación por la publicación de los nuevos libros de texto para primaria y secundaria, en los cuales ha sustituido casi por completo a las matemáticas, por mensajes ideologizados en los que se exalta a personajes como Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, mientras se denuesta a otros como Vicente Fox o Felipe Calderón.

Aunque no he tenido acceso directo a dichos libros de texto, electrónicamente he visto algunas páginas que realmente escandalizan por su intención de adoctrinamiento.

Al hablar del movimiento de placas tectónicas el cual provoca la aparición de terremotos oscilatorios y trepidatorios, se destaca lo siguiente: “El 2 de febrero de 2023, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ofreció una disculpa pública a los familiares afectados por el desplome del colegio Rébsamen”. En dicho apartado se exculpa a la funcionaria capitalina, pese a que previamente había permitido la operación de dicha escuela a pesar de la existencia de irregularidades en el uso de suelo y en los permisos de construcción. En el mismo espacio sólo se habla de una negligencia y corrupción de particulares, pero nunca menciona a alguna autoridad como responsable por haber autorizado la construcción y operación de dicho espacio educativo. Tampoco menciona que entre los escombros quedaron sepultadas 19 niñas y niños, y 7 personas más entre maestras y personal administrativo.

En otra sección, se puede leer lo siguiente: “El periodo de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) estuvo marcado por la guerra contra el narcotráfico, el crecimiento de la violencia y la violación a los derechos humanos. En cuestión de políticas públicas, también desarrolló programas antisociales y antilaborales”.

Por si fuera poco, se enseña a los niños cómo organizar asambleas y cómo protestar ante alguna injusticia.

Sin entrar en polémica por el modelo de educación sexual incluido en los nuevos libros, se enseña a los estudiantes que puede incluirse una “s” en verbos que indican acciones pasadas: “En ocasiones, al hablar, se incluye una “s” al final de los verbos. Por ejemplo: ‘Tú dijistes eso’. ‘¿Ya hicistes la tarea?’”. En otro espacio llamado ‘Diferencias en el lenguaje’ se incluye el siguiente texto justificativo: “Es importante crear conciencia entre los alumnos sobre el hecho de que las formas de hablar son variadas para evitar juicios por la forma de la expresión. Esto va de la mano con reconocer en qué situaciones conviene ajustar o matizar las expresiones”.

Los nuevos libros de texto para primaria y secundaria representan un peligro para millones de niños y adolescentes que van a la escuela más que a estudiar, a ser influenciados en su forma de pensar con juicios extraídos de la ideología obradorista.

Sin duda, la 4T pone en peligro el futuro de toda una generación de mexicanos con un modelo educativo sectario muy al estilo de Cuba o Venezuela. Por ello es digno mencionar que los gobiernos de Guanajuato y de Chihuahua prohibieron la circulación del nuevo material educativo.

Por ello, ruego a nuestro gobernador prohibir la llegada de los nuevos libros de texto gratuitos a las escuelas de nuestro estado. Es sabido que la SEP violó la Ley General de Educación al imprimir los nuevos libros de texto gratuitos sin haber aprobado planes de estudio, ni haber consultado a padres y maestros. Si se une a Chihuahua y Guanajuato en dicha prohibición, Miguel Riquelme pasará a la historia por haber salvado a miles de niños y adolescentes no sólo por haber instaurado un ambiente de paz en la entidad, sino también por evitar que en Coahuila se sufran las consecuencias por una educación ideologizante.

aquientrenosvanguardia@gmail.com