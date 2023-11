Los legisladores federales deben tener capacidad y carácter para pelear

Ricardo Mejía, más conocido en Coahuila por sus actitudes frontales e incongruentes con las reglas impuestas por su partido y con la normatividad que regula los aspectos electorales, insiste en penetrar nuevamente bajo el escudo del Partido del Trabajo que, adherido con Morena, quiere contender por una diputación federal.

Solo que el círculo del partido del Presidente está herméticamente cerrado por sus polos, que no permite que se cuele ni el aire sin su visto bueno bajo la consigna de que no se admiten traidores, como está catalogado el señor Mejía, ya que es claro que en su horizonte está el de vengar los desaires que le hicieron en el pasado, y que una vez convertido en figura de paja, no recibió el soporte suficiente para jugar por la gubernatura del estado, resultado que solo recogió el desprecio de los electores, quienes se volcaron en apoyar al candidato de la coalición basados en el trabajo que realizó como alcalde de la capital.

TE PUEDE INTERESAR: Valores que producen alimento al espíritu

Ahora mismo el señor Sostenes Mejía ha iniciado pugnas intramuros en el Partido del Trabajo y las abolladuras ya alcanzaron la estructura de Morena, pues con esas actitudes demuestra que todavía no adquiere la madurez política que impone la democracia en el sentido de respetar las preferencias.

Para la elección de prospectos para las cámaras de diputados y senadores en 2024, algunos de los partidos políticos de seguro ya tienen puesta la mira en los nombres de posibles competidores, pues al menos en el Partido del Trabajo se ha mencionado que el señor Mejía empleará su fuerza para alcanzar la posición y ocupar una curul, con el objetivo de verse desagraviado y utilizar estrategias vengativas, cuyas técnicas fueron aprendidas en Morena.

Esa forma de actuar dará lugar a que suceda una implosión que provocará cuarteaduras en la composición dentro de su partido, lo que será la última oportunidad para que incursione en caminos políticos, al menos en Coahuila, dando pie para que aniquile el poco peso que tiene su partido.

Su camino político ha sido mutilado desde hace años, pues abandonó, o lo hicieron abandonar, Coahuila para residir en el estado de Guerrero, donde tampoco pudo sobrevivir sin haber alcanzado las metas propuestas, y ahora quiere representar a nuestro estado después de los tropiezos graves que ha sufrido, por lo que sigue convertido en una figura fantasmal como si fuera un desgarrón de niebla, pues sus equivocaciones han hecho que se evaporen las oportunidades que desde el principio le construyó su protector que, sobre bases endebles, lo mandó al matadero sufriendo un descabello fulminante.

Los coahuilenses nos hemos salvado de tener un gobierno aderezado con ideas y formas de trabajar tan fallidas como se hace nacionalmente, y en cambio hemos tenido avances que el actual Gobierno del Estado ha ido conduciendo sobre vías seguras, y por lo que se ve, seguiremos con otro sexenio trabajando con un ritmo que irá fluyendo sobre bases bien cimentadas.

La alianza que se formó en nuestro estado con los partidos PRI, PAN y PRD, necesita vigorizar la unidad tripartita mediante convicciones políticas comunes con el fin de que sean idóneos sus candidatos al Congreso general, y luchar en favor de ellos mediante la creación de un ambiente de confianza y sin precipitaciones.

La coalición deberá escoger cuadros que den la pelea cuando llegue la contienda y obtengan su pase, para que conjuntamente con los pares de los partidos adheridos, defiendan la normatividad que beneficie a los mexicanos y destierre las líneas conformadas con criterios ideológicos que desvíen nuestro sentido republicano, pues ese año, el 2024, debe ser el último episodio de un sistema de gobierno autocrático que ha enfilado al país a pisar terrenos tan desgastantes que nuestra patria ha sido lastimada y una reputación internacional menoscabada.

Escójanse bien los corredores para la elección, pues se necesitan candidatos que sean fuertes, preparados académicamente y con garra para pelear con criterios alineados que logren aglutinar a legisladores, y no dejar que prosperen las atrocidades como ahora se ven.

Se lo digo EN SERIO.

franciscoaguirreperales@gmail.com

@aguirreperalesf