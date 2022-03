Es cierto, Samuel también anda de coqueto con los panistas, pero la bronca con “El Bronco” son los priyistas, que en este enjuague fueron comandados por el ex diputado local y ex candidato a la alcaldía de Monterrey , Paco Cienfuegos , achichincle mayor de Medina.

El PAN tiene 16, pero a Morena esos no le asustan, porque con que aceiten bien las manos de la “santísima trinidad” ( Raúl Gracia, Chefo Salgado y Víctor Pérez ), los veleidosos panaderos se van de lado.

La ira -porque eso fue- de los morenistas por lo que hizo Samuel se debe a que hay indicios más que fuertes apuntando a una alianza entre priyistas y emecistas para servirle una deliciosa sopa de gazpacho a Rodrigo Medina , tan fría como lo es la venganza contra “El Bronco” que ansiaba el ex gobernador.

Respetuosamente, reté a mis lectores para que me hicieran llegar sus opiniones respecto a este término que recabé de mis contactos en la también llamada “ casona ” frente al Zócalo capitalino.

En mi artículo de hace dos días les platicaba a ustedes, amables lectores, que no es que el presidente se oponga a que “El Bronco” pague con cárcel sus desmanes contra el erario, no señor.

A decir verdad, el abogado Víctor Oléa y sus millonarios colaboradores ya se vieron lentos en conseguirle libertad condicional a su cliente, porque cuatro noches durmiendo en un calabozo como que son suficientes para incomodar a cualquiera, no se diga a alguien que en los últimos años cabalgó a sus anchas en brioso corcel y no en la cárcel.

Les platico: Samuel García no alcanza a digerir todavía los motivos del enojo que causó en Morena y en el presidente López Obrador , haberse ido por la libre en la detención de “El Bronco” Rodríguez , quien ya lleva cuatro noches durmiendo en el Penal de Apodaca 2 .

Si a alguien le caben dudas, ahí están las fotos y el video donde aparece muy sonriente haciéndole el caldo gordo al maquetero (de maqueta) aeropuerto “Felipe Angeles”, que será inaugurado este próximo 21 de marzo.

De Alito Moreno -presidente nacional priyista- ni les hablo. No es factor para nada pues su burda “oposición” a Morena no se la cree ni la venerable abuelita campechana que sigue esperándolo en el campechano terruño.

El factor para la designación del “candidato más débil” por parte del otrora partidazo en EdoMex, es del Mazo Maza.

Morena lo tiene bien planchado, a cambio de sabrá el Dios de Spinoza qué favores.

Por eso les cayó de la patada que Samuel le haya servido la sopa de gazpacho al que en verdad sigue moviendo los hilos del PRI en NL: Rodrigo Medina.

Los morenistas tienen fundado temor de que debido a la bronca de “El Bronco” en la cárcel, se les pueda caer la maniobra para que su candidato de Morena en las elecciones del 2023 del EdoMex, se surta al del PRI.

¿Quiénes suenan para gobernar la entidad con el mayor número (7;680,606) de electores en México?

Por Morena: Delfina Gómez Alvarez, titular de la SEP, ex alcaldesa de Texcoco y fallida ex candidata a la gubernatura de EdoMex; Horacio Duarte Olivares, director de Aduanas; el senador Higinio Martínez Miranda; la diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz; el sub secretario de gobernación en materia de derechos humanos, población y migración, Alejandro Encinas Rodríguez; y el actual alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis.

Por el PAN: el alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar.

Por el MC: el senador Juan Zepeda Hernández.

Por el PRD: el diputado local Omar Ortega Alvarez, por si la militancia del “sol azteca” ya no quiere in en alianza con el PRI ni con el PAN.

Y por el PRI: el coordinador de ese partido en la legislatura del Estado, Elías Rescala Jiménez; Ernesto Nemer Alvarez, secretario general del gobierno de Del Mazo Maza; Alejandra del Moral Vela, dirigente priyista en EdoMex; la diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo; el diputado federal Ricardo Aguilar Castro; y la secretaria estatal del trabajo, Martha Hilda González Calderón.

Morena ya pactó con del Mazo Maza que influya en lo que ya dije, la elección del candidato más débil.

Los otros partidos, ni yendo en coalición entre ellos les preocupan a los que mandan en Morena, o sea, al presidente López Obrador.

Como México sigue siendo un rancho en materia de política, a los morenistas les preocupa que con su maniobra al aliarse a Rodrigo Medina, Samuel les haya entorpecido su teatrito del 2023.

No vaya a ser que el gobernador fosfo-fosfo todavía sienta que tienen posiblidades de brincar a la grande del 2024, mediante una ayudadita que los priyistas le pudieran dar y contrarrestar de esa manera al que parece que va montado en caballo de hacienda, su compadre Luis Donaldo Colosio Riojas, quien gobierna -todavía- en Monterrey.

CAJÓN DE SASTRE

“Mientras tanto, ahí viene la farsa de la inauguración del aeropuerto sin vialidades, el AIFA, sí, el de los baños adornados con luchadores”, dice la irreverente de mi Gaby.