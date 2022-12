-¿Otro tamalito, compadre?

-No, comadre. Ya me he comido seis.

-Se ha comido ocho, compadre; pero de cualquier modo sírvase otro.

Yo venero al Papa Julio I, pontífice de la Iglesia en el siglo IV. Si por mí fuera estaría en los altares. Fue él quien decidió que la Navidad se celebrara el 25 de diciembre y no -pongamos por caso- el 2 de marzo, el 10 de junio o el 31 de agosto. Claro, para fijar tal fecha ...