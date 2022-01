Más de treinta monedas

Las cuenta bien el Iscariote.

Son treinta monedas de plata. Se las dan por entregar a su maestro.

Y le da un beso en la mejilla en el huerto. Es la señal para que sepan quién es.

Ahora sucede en Nueva York algo contrastante. “Cristo, varón de dolores” es el título que le han dado a una pintura de Botticelli que se subasta en Nueva York.

Después del tironeo de ofertas de los últimos compradores, se da el martillazo de remate. Queda la venta en cuarenta y cinco millones de dólares.

Le falta autenticidad y expresión. Se sabe que es Jesús de Nazareth por la corona de espinas. El rostro parece estar en pose.

Las manos, cruzadas sobre el pecho, son inexpresivas o tienen una semántica extraña. Quizá los expertos descubren técnicas geniales o quizá el comprador ya tiene algún adicto dispuesto a dar más.

Lo del huerto fue traición.Lo de la subasta neoyorquina se explica por los cambios de dueño entre coleccionistas opulentos para quienes el precio no crece por excelencia de la obra sino por la fama y antiguedad del pintor.

POR UNA HORA

Faltaba una hora para que Biden estuviera en Pittsburgh.

El puente estaba supercargado de nieve.

Se derrumbó estrepitosamente lastimando a diez personas.

En todas partes los mantenimientos han de afinar siempre supervisión, ajuste, acondicionamiento.

Aguaceros, temblores, inundaciones, tormentas de nieve, tornados y huracanes siempre quitan seguridad y atrofian resistencias.

Si no hay fallas en la construccion nada escapa a la tarea de anticiparse a catástrofes con atencíón oportuna a todo lo que pueda constituír un riesgo para los usuarios habituales y con los que tengan investidura gubernamental.

TRENZA COMÚN

Se la encuentra en la mayoría de países latinoamericanos con diferentes grados de intensidad.

Topa con la trenza maléfica Xiomara en Honduras. Ahí está la pandemia, la pobreza y la corrupción. Todos los que votan quiere botar esa trenza que estrangula a sus naciones.

Que no haya contagios, que no haya carencias y que no haya robos. Salud, suficiencia general y seguridad en personas y bienes.

Honduras ha sido uno de los países que ha huido de sí mismo. Uno espera que para toda Centroamérica y para México se logre una convivencia de salud victoriosa, de prosperidad compartida y sin atracos ni voracidades. A ver si cambia el panorama para los que se esfuerzan ahora que, dando un salto transocéanico, se ha incorporado Singapur a la Alianza del Pacífico.

ENTRE PANTALLA Y AULA

La adaptación humana no es solo adulta sino también infantil. Los chicos de ahora recordarán una edad escolar en que cubrían boca y nariz y se sentaban con distancia.

También desarrollan hábitos y capacidades en las clases presenciales y en las virtuales. Formas de tomar apuntes sobre la marcha. Uso de la cámara, grabar, Tener su tiempo de asimilación y memorización, participar tanto en una como en otra modalidad.

Entre pantalla y aula tendrán su formación integral. En Europa y Japón le dan mucha importancia -en tiempo no pandémico- al contacto con naturaleza y a vivir experiencias de aprendizaje en fábricas, templos, mercados, museos, bibliotecas para que toedo sea vivencial.

Puede avanzar la técnica de enseñanza en esta época que, con miopía, muchos han visto solo de carencias y frustraciones...