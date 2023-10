Medio Oriente: Rumbos, viraje y naufragios

Hay una historia por crear en el Medio Oriente.

Hay una juventud armada esperando siempre el momento de entrar en acción para alguna represalia.

Ven muchos palestinos a Israel como un cáncer que se ha ido desarrollando en territorios que consideran propios.

No ha bastado la palabra. Los intento de diálogo no han logrado una paz cimentada en la justicia. La verdad ha sido amenazada con lanzamiento recíproco de misiles.

Las explosiones recientes en la franja de Gaza han sido un recrudecimiento de la furia difícilmente contenida y ahora agudizada por Hamas, grupo terrorista, poderoso y tenaz. La actitud israelita reactiva, apoyada en la Ley del Talión: “ojo por ojo y diente por diente”. Vida por vida ha sido leída por Israel como “guerra por guerra”. Es un “destruyámonos y matémonos” hasta la exterminación genocida.

¿CONTAGIO VIRULENTO?

Puede hacerse vital en el planeta esta creciente actitud bélica. Puede convertirse en opción preferencial en cualquiera de las opciones vigentes. Se cancela la palabra y sólo queda la explosión para buscar un enemigo vencido. No se observa el Derecho Internacional ni se vive el amor del Evangelio.

Predomina en la selva pavimentada el nuevo canibalismo que hace a un lado el tenedor para usar garra y mordisco. El comercio de armas será negocio de gran lucro tensando y revolcando las economías.

HISTORIA CAUTIVA

Una mirada extraterrestre en el próximo futuro podría describir la Tierra.

La vería como una esfera cuyos habitantes se destruyen y se matan, cancelando diálogos. Un acertado premio Nobel de la Paz sólo podría adjudicarse a quien lograr sentar para conversar, en actitud dialógica a ucrania y Rusia, a Israel y a los agresores del Hamás.

La más herida víctima de estos enfrentamientos es el respeto y amor fraterno, única esperanza para que la juventud del mundo pueda escribir, con reconciliaciones, la historia por crear.

PUNTOS CARDINALES

Información para formación. Formación para comunicación. Comunicación para común unión. No infodemia para dividir. No deformación para enemistar. No incomunicación para conflagración.

Se van perfilando en el mundo mediático los caminos para la extinción y los caminos para la vida en plenitud para todos.

BRÚJULA

“¿Tú estás en la marina?”. Es pregunta de Andrés a Santiago. Están sentados comiendo pescado, cerca de las olas del mar.

“Sí, estoy en la Marina, por eso creo tanto en los puntos cardinales de las brújulas”, responde Santiago.

Y ya bromeando, sigue preguntando Andrés: “¿Y si la brújula no tiene aguja? ¡Ja!”. “Entonces se vuelve muda, ciega, inválida, inútil”, dice riendo Santiago.

Filosofa Andrés y comenta: “Si la brújula tiene aguja y creemos lo que señala podemos saber el verdadero rumbo en la navegación de la vida y así evitar naufragios”.

Con la marea las olas empiezan a mojar sus zapatos. Se levantan, pagan y se van...