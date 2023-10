A 50 años de la guerra de Yom Kipur, Hamas ataca a Israel, ¿cuál será el papel de EU, China e Irán en este nuevo conflicto militar?

Según la Agencia AFP, el ataque sorpresa perpetrado por Hamás en contra de Israel es el resultado de una “operación minuciosamente coordinada y que podría prolongarse en el tiempo”, teniendo como fondo las acusaciones por parte de occidente en contra de Irán. OFENSIVA EN PLENO SABBAT TE PUEDE INTERESAR: ‘Guerra Mundial Z’, la Regla del Décimo Hombre y cómo falló la inteligencia de Israel en detectar el ataque de Hamás El ataque contra Israel inició en la madrugada de sábado cuando se realizaba el “sabbat”, que es un día sagrado para los judíos, un día después de que se cumplieran 50 años de la guerra árabe-israelí de Yom Kipur. En opinión de Kobi Michael, investigador del centro de reflexión INSS de Tel Aviv da a la agencia AFP, en referencia a la agresión militar contra Israel que ”es un gran fracaso para Israel y un gran éxito para Hamás”, y agregó que “no estábamos preparados”.

Michael, precisó que “Para lanzar una operación de este tipo, se necesita mucha preparación, planificación, coordinación, y contar con perspectivas y objetivos importantes”. “Hamás sabe muy bien que el precio de una operación así será muy alto”, concuyó investigador del centro de reflexión INSS de Tel Avi. NO ES LA PRIMERA VEZ QUE HAMAS SORPRENDE A ISRAEL En mayo de 2021, Hamás llevó a cabo un ataque sorprevivo, indica AFP, con el lanzamiento de milies de cohetes en contra de Israel, “en ocasiones un centenar en pocos minutos”, con el propósito de saturar su sistema antimisiles conocida como “Cúpula de Hierro”. En aquel entonces, fueron lanzaron 4,360 en 15 días contra Israel, en tanto que, en el último ataque, que inició el sábado 7 de octubre, en tansolo solo dos días fueron disparados unos 3,000, señala a AFP Elliot Chapman, experto en Oriente Medio en la compañía británica de inteligencia Janes. Chapman, considerada que “si Hamás conserva este ritmo sería el mayor ataque de cohetes contra Israel hasta ahora”. TE PUEDE INTERESAR: Lo que sabemos sobre el atentado de Hamás y la respuesta de Israel Para Fabian Hinz, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), ”Hamás debe tener todavía un importante arsenal de cohetes en reserva y parece probable que pueda mantener el fuego durante mucho tiempo”, explicó a AFP . 50 AÑOS DELA GUERRA DE YOM KIPOR Hace 50 años en plena celebración del Yom Kipur, considerado el día más sagrado del judaísmo caracterizado por la introspección y el silencio; Siria y Egipto atacaron a Israel en una ofensiva que tomó por sorpresa al país y que derivó en 18 días de guerra. Este conflicto armado dejó más de 2,600 soldados israelíes muertos, y si bien Israel resistió logró un acuerdo de paz con Egipto en 1979), este conflicto bélico “tuvo un impacto que marcó a todos” y provó una profunda crisis nacional, dijo a la Agencia EFE Avigdor Kahalani, excomandante de tanques y soldado veterano de esta guerra. ”Tras medio siglo de la Guerra de Yom Kipur, la sociedad israelí está dividida”, en “un estado de emergencia interno” que perjudica su seguridad, expresó la semana pasada el presidente israelí, Isaac Herzog. Esta guerra, la de Yom Kipur, sicedió sin que Gobierno israelí ni el aparato de Defensa e Inteligencia estuvieran preparados para ello, a pesar de contar con muchas informaciones recibidas días antes en las que daban indicios de que El Cairo y Damasco habían juntado tropas con el objetivo de llevar a cabo una incursión inminente a la península del Sinaí y los Altos del Golán, focos de la contienda. Israel logró ocupar esos territorios en la Guerra de los Seis Días de 1967, cuando también consiguió tamar el control de los territorios palestinos, en un conflicto que fue “un triunfo total tras vencer a tres ejércitos árabes con facilidad y pocas bajas”, lo que generó “demasiada confianza”, aseguró a EFE el reportero estadounidense-israelí Abraham Rabinovich. ”Nadie imaginó que los árabes pudieran recuperarse o iniciar una guerra, se subestimó al enemigo e Israel se topó con el desastre”, agregó el periodista. ”Fue la guerra más traumática. Si se perdía era el fin del país”, concluyó Rabinovich. ATAQUE DE HAMAS EL 7 DE OCTUBRE EVOCA LA GUERRA ÁRABE- ISRAELÍ DE 1973 Dov Waxman, profesor de Estudios Israelíes de la Fundación Rosalinde y Arthur Gilbert en la Universidad de California, Los Ángeles, en su artículo “Hamas assault echoes 1973 Arab-Israeli war – a shock attack and questions of political, intelligence culpability” publicado en The Conversation, hace un análisis comparativo entre la Guerra de Yom Kipur y el último ataque perpetrado por Hamas el fin de semana pasado, en el invadieron el sur de Israel por tierra, mar y aire y dispararon miles de cohetes hacia Israel. Waxman, indica en su artículo que en “cuestión de horas, cientos de israelíes fueron asesinados, se tomaron rehenes y se declaró la guerra. Las feroces represalias israelíes ya se han cobrado la vida de cientos de palestinos en Gaza, y muchos más seguramente habrán muerto cuando termine esta guerra”. SIMILITUDES ENTRE AMBAS GUERRAS Waxman, precisa en su artículo que ambas guerras iniciaron con ataques sorpresivos en días santos para los judíos. “En 1973 fue Yom Kipur, el día de expiación para los judíos. Esta vez fue Simjat Torá, cuando los judíos celebran la lectura de la Torá”. HAMAS El profesor de Universidad de California, explica que Hamás” es el grupo militante palestino que controla la densamente poblada Franja de Gaza, colindante con Israel, aparentemente espera enviar el mismo mensaje que Egipto y Siria entregaron en octubre de 1973: no aceptarán el status quo y el poder militar de Israel no mantendrá a los israelíes en sus puestos”. TRAS EL ATAQUE DE HAMAS CONTRA ISRAEL, EMERGEN DUDAS SOBRE LA CAPACIDAD DE LA INTELIGENCIA ISRAELÍ Tia Goldenberg, periodista de la Agencia The Associated Press, se cuestiona, ¿Qué salió mal?, tras el ataque e incursión a terreritorio israeli, sobretodo, “si las agencias israelíes de inteligencia han adquirido una imagen de invencibilidad durante décadas debido a una serie de éxitos”, precisa Goldenberg “Pero el ataque del fin de semana, que tomó por sorpresa a Israel en un importante feriado judío, cuestionaba esa reputación y planteaba dudas sobre la preparación del país de cara a un enemigo más débil pero decidido. Unas 48 horas más tarde, milicianos de Hamas seguían combatiendo con fuerzas israelíes dentro del territorio israelí y Hamas tenía docenas de israelíes cautivos en Gaza”, detalla Goldenberg. “Esto es un fallo enorme”, aseguró Yaakov Amidror, exasesor de seguridad nacional del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. “En realidad, esta operación demuestra que la capacidad (de inteligencia) en Gaza no era buena”, añadió. Así mismo, señala la periodista de AP, que para algunos funcinarios del gobierno de Israel “era demasiado pronto para atribuir la culpa sólo a los servicios de inteligencia”.

Sin embargo, continúa Goldenberg, “la aparente ignorancia previa de los planes de Hamas probablemente se vería como un factor clave en la cadena de acontecimientos que llevó al ataque más letal contra israelíes en varias décadas”. Goldenberg, detalla que en estos últimos años, los encargados de la seguridad en Israel observaron a Hamas “como un grupo interesado en gobernar”, que hacía esfuerzos por “desarrollar la economía de Gaza”, así como mejorar la calidad de vida de sus habitantes. “En la práctica, cientos si no miles de hombres de Hamas se prepararon para un ataque sorpresa durante meses, sin que eso se filtrara”, escribió Amos Harel, experto en defensa, en el diario Haaretz. “Los resultados son catastróficos”. Expertos dijeron a AFP, fue la incapacidad de los servicios israelíes de inteligencia de precaver “la sangrienta ofensiva sorpresa de Hamás obedece a una incomprensión total del movimiento islamista palestino”.

”Se trata de un enorme fracaso del sistema de inteligencia y del aparato militar en el sur” del país, limítrofe con Gaza, comentó a AFP el general retirado Yaakov Amidror, consejero de Seguridad Nacional de Israel de 2011 a 2013. y agregó, ”hemos cometido un error monumental, y me incluyo, al creer que una organización terrorista podía modificar su ADN”, y concluyó asegurando que “nuestros amigos en todo el mundo nos dijeron que (Hamás) se estaba comportando de manera más responsable, y nosotros fuimos tan estúpidos que nos lo creímos”. GUERRA ENTRE ISRAEL Y PALESTINA PONE A PRUEBA SI CHINA TIENE PESO EN MEDIO ORIENTE Si bien China logró este año un inédito acuerdo diplomático fungiendo comoel paísmediador en la reconciliación entre Irán y Arabia Saudí, ahoraemerge la pregunta si el gigante asiático podría ihualmente tener un papel fundamental para conseguir la paz entre Israel y Palestina. “¿Podría China jugar un papel constructivo? La respuesta corta es que es poco probable”, comentó Rudolf Moritz, del Paul Tsai China Center a EFE, para quien puede esperarse, prosigue Moritz, “algún tipo de propuesta de paz”, aunque Pekín “puede no tener ni las herramientas ni la voluntad política de jugar un papel importante”, finalizó.

En opinión de Moritz, “si la situación sigue empeorando supondrá un desafío a los objetivos geopolíticos de China en Oriente Medio y un “golpe de realidad” para sus ambiciones diplomáticas y de convertirse en un actor influyente en la región”. GUERRA EN ISRAEL LLEGA A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DE EU ”Esta es una gran oportunidad para que nuestros candidatos establezcan un contraste entre los republicanos, que siempre han apoyado a Israel, y la debilidad de Joe Biden”, explicó el sábado Ronna McDaniel, jefa del Comité Nacional Republicano, en Fox News. El sábado, Biden se refirió al ataque de Hamas con un corte un breve y discurso desde la Casa Blanca en el que reiteró el apoyo estadounidense al Estado judío está “grabado en piedra” y es “inquebrantable”. ”Hoy, el pueblo de Israel está bajo el ataque de una organización terrorista, Hamás. En este trágico momento, quiero decirles a ellos, al mundo y a los terroristas de todo el mundo: Estados Unidos está al lado de Israel. Nunca dejaremos de apoyarlo”, afirmó el mandatario estadounidense. EN LA GUERRA DE ISRAEL CONTRE PALESTINA, IRÁN SALE VICTORIOSO Aaron Pilkington, candidato a doctorado en la Escuela Korbel de Estudios Internacionales en la Universidad de Denver, escribió el artículo “The Israel-Hamas war: No matter who loses, Iran wins”, publicado en The Conversation, en el detallaque en la operación nombrada “Tormenta de Al-Aqsa”, Hamás, disparó miles de cohetes contra Israel el sábado.

Pilkington, se pregunta, ¿cómo gana Irán?, señana que por lo menos existen tres posibles resultados para la guerra, y todosson a favor de Irán. 1. “La respuesta de mano dura de Israel podría alejar a Arabia Saudita y otros Estados árabes de los esfuerzos de normalización israelíes respaldados por Estados Unidos”. 2. “Si Israel considera necesario avanzar más hacia Gaza para erradicar la amenaza, esto podría provocar otro levantamiento palestino en Jerusalén Este o Cisjordania, lo que llevaría a una respuesta israelí más amplia y a una mayor inestabilidad”. 3. “Israel podría lograr sus dos primeros objetivos con la mínima cantidad de fuerza necesaria, renunciando a las habituales tácticas de mano dura y reduciendo las posibilidades de una escalada. Pero esto es poco probable. E incluso si esto ocurriera, no se han abordado las causas subyacentes que llevaron a este último estallido de violencia ni el papel facilitador que desempeña Irán en ese proceso”. Con información de las Agencias AFP, EFE y The Associated, además The Conversation.

