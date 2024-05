Merecimiento, trabajo, fortuna, guerra, adicciones, alcohol, crimen, rayos, violencia, inteligencia, y el azar. Factores en la vida de todos

Una canción de Joan Baez (una cantante de música de corte folklórica y de protesta de mis tiempos de juventud) lleva por título “There but for Fortune”. La canción habla de personas que viven situaciones difíciles (prisioneros, indigentes, alcoholismo, guerras) y hace la declaración que la diferencia entre esas personas y nosotros radica principalmente en el azar, en la fortuna, en la suerte. Siempre lo he pensado. Cuando veo a alguien que tiene problemas me parece imposible no pensar que hay más que mi estilo de vida, o mi inteligencia, o pensar que “no me criaron así” que se requiere para explicarlo. ¿Por qué no soy adicta? ¿Por qué no he experimentado una guerra (aunque sí viví violencia racial y la guerra entre narcos)? ¿Por qué tengo casa y la certidumbre de la sobrevivencia? ¿Por qué?

Me pueden decir que lo merezco, que lo he trabajado, que me lo he ganado. Eso tiene un grado de certeza, pero significaría pensar que otras personas no lo merecen, no intentaron, no trabajaron. O bien nos ciega ante las condiciones de vida que pueden intervenir para que todo lo que pintaba para bien tome un giro hacia la tragedia. El rayo que cae y mata a una persona en una playa, dejando a otras cien asustadas pero muy vivas. Una enfermedad que aparece en la genética de un miembro de una familia y luego brinca varias generaciones para aparecer de nuevo. La bala que no da en su blanco pero que deja a alguien “inocente” en silla de ruedas por el resto de su vida. La pérdida de seres amados durante una pandemia.

“There but for Fortune” es una canción que nos recuerda que vivir bien es una bendición. No me queda claro si es merecida o no. No me queda claro si es suerte. Sé que las condiciones originales no son iguales para todos. ¿Será que nacer en ciertas situaciones son parte del mismo azar? Para mí es un misterio. Me da gusto estar en situaciones favorables, pero no puedo dejar de contemplar y lamentar las situaciones de otras personas. Y, aún así, no hay mucho que pueda yo, que podamos nosotros, resolver.