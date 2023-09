Existe un cuento sufí que ilustra el significado de dejar un legado: En un oasis remoto, Eliahu, un hombre de más de ochenta años, se encontraba arrodillado junto a unas palmeras datileras.

Su vecino, Hakim, un próspero mercader, detuvo allí a sus camellos para darles de beber, y al ver a Eliahu sudoroso, le preguntó: “¿Cómo estás, anciano?, ¿qué estás haciendo aquí con este calor y esa pala en las manos?”. Eliahu respondió: “Estoy sembrando”. Hakim, intrigado, preguntó: “¿Y qué estás sembrando?”. Eliahu señaló a su alrededor y dijo: “Dátiles”. Hakim, con incredulidad, repitió: “¿Dátiles?”, como si escuchara la mayor tontería. “Creo que el calor te ha afectado el juicio, querido amigo. Ven, deja esa tarea y vámonos a la tienda a tomar un licor”. Pero Eliahu respondió: “No, debo terminar la siembra. Después, si quieres, beberemos”.

Hakim intentó persuadirlo: “Mira, amigo, las palmeras datileras tardan más de cincuenta años en crecer y, una vez adultas, darán frutos. Incluso si vives hasta los ciento un años, dudo que puedas llegar a cosechar algo de lo que estás sembrando hoy. Deja eso y ven conmigo”.

Entonces, Eliahu le explicó con paciencia: “Mira, Hakim, yo comí los dátiles que alguien más sembró, alguien que tampoco pudo disfrutar de esos frutos. Siembro para que otros puedan comer mañana los dátiles que hoy estoy plantando.

Lo hago en honor y reconocimiento a ese desconocido que hace una eternidad legó los frutos de las palmeras para que yo pudiese disfrutarlos, por eso vale la pena que termine mi tarea”.

Este conmovedor cuento sufí nos recuerda la importancia de la siembra desinteresada y el legado que dejamos como agradecimiento al don de la vida. Eliahu comprende que su trabajo puede no beneficiarlo directamente, pero su compromiso con el bienestar de otros y el respeto por el esfuerzo de quienes lo precedieron son su principal motivación. Deja una lección profunda sobre el valor de sembrar un legado, sabiendo que las personas somos dueñas del esfuerzo, de eso que sembramos, pero no de los frutos, no del resultado.

EL SENTIDO

Viktor E. Frankl, el destacado psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, es conocido por su profundo trabajo sobre el sentido de la vida y la búsqueda de un propósito en medio de las peores circunstancias humanas.

En su libro “El hombre en busca de sentido” comparte sus reflexiones y experiencias en los campos de concentración nazis, donde enfrentó condiciones extremadamente adversas; en este contexto, Frankl argumenta que la búsqueda de un sentido existencial es una motivación fundamental para los seres humanos y que incluso en las realidades más desgarradoras, las personas pueden encontrar un propósito que les permita sobrevivir y mantener la esperanza.

PROPUESTA

Frankl sostiene que, aunque no podemos controlar todas las circunstancias que nos rodean, siempre tenemos la libertad de salvarlas al elegir nuestra actitud ante esas condiciones, actitud que se fortalece cuando se encuentra el camino de la trascendencia personal, por una sencilla razón: cuando las personas tienen un porqué para vivir, pueden soportar casi cualquier cómo.

En este sentido, paradójicamente, el sufrimiento puede ser una oportunidad para crecer y desarrollarse plenamente, ya que es la esperanza la que predomina en las personas decididas a consumar sus sueños y proyecto de vida.

Durante su cautiverio, Frankl observó que las personas que mantenían conexiones sociales significativas preocupándose por los demás, tenían más probabilidades de sobrevivir y de encontrar un sentido a su sufrimiento ya que, ante esas realidades, el apoyo mutuo y la solidaridad florecen para trascender las más terribles de las realidades.

Encontrar el sentido de la vida genera la posibilidad de dejar un legado existencial positivo para trascender nuestra efímera y significativa existencia.

VALORES

Los valores son el núcleo de lo que somos como personas. Son las creencias fundamentales que guían nuestras elecciones y acciones en la vida. Nuestras elecciones, a su vez, tienen un impacto directo en nuestro legado. Si vivimos de acuerdo con nuestros valores, construimos un legado que refleja nuestra autenticidad y que contribuye positivamente a la sociedad. Por otro lado, si abandonamos nuestros valores en busca de ganancias materiales o poder, nuestro legado puede verse comprometido.

CONGRESO EXCEPCIONAL

Lo anterior cobra relevancia dado que este jueves 21 de septiembre, se celebrará en nuestra ciudad el XXIX Congreso de la Mujer, organizado por Familia Unida y Pastoral Familiar. Este evento ha sido un punto de encuentro durante los últimos 29 años, proporcionando un espacio para compartir propuestas y conocimientos que enriquecen el espíritu humano y a nuestra comunidad.

En esta ocasión, el Congreso lleva por nombre “Mi vida, Mi legado”, teniendo como objetivo fundamental “analizar mis acciones para actuar conforme a lo que quiero dejar”.

CONFERENCIAS

Las conferencias del Congreso son: “Mi legado”, en la cual Julio Muñoz reflexionará sobre la importancia de dejar un legado existencial; Shulamit Graber abordará el tema “las 3 R´s (Repara, Resignifica y Reinvéntate)”, para analizar la manera de transformar los eventos desafortunados en oportunidades de crecimiento; Graber también impartirá la conferencia “Cómo vivir en pareja y no naufragar en el intento”, en la cual brindará herramientas para mejorar la dinámica familiar.

David Montalvo dictará la conferencia “Los lunes también son viernes”, para compartir ideas de cómo reconocer todas las acciones que influyen en un legado; Lucia Legorreta abordará la temática “Crece en armonía”, para evaluar cada aspecto de la vida para encauzarlo hacia las metas personales; por su parte, Mario Guerra participará con la conferencia “La vida con otra mirada”, cuyo objetivo es descubrir la motivación personal identificando las cosas positivas que se tienen en la vida.

Asistir a este congreso significa regalarse momentos de reflexión profunda, para luego abordar la vida con renovado sentido, mirando hacia el futuro con esperanza, con una visión fresca y el corazón repleto de pasión para emprender acciones significativas en nuestra vida cotidiana. (Información: @FamiliaUnidaSaltillo o llamar al teléfono: 844 416-08-58 / 844 3920462).

CONTRIBUCIÓN

A medida que avanzamos en la vida, es relevante tomar el tiempo para reflexionar sobre el legado que estamos construyendo. ¿Estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores?, ¿estamos haciendo una diferencia positiva en la vida de los demás?, ¿qué huella queremos dejar atrás? Estas preguntas pueden ayudarnos a ajustar el rumbo y las velas para tomar decisiones conscientes y asegurar que nuestra huella sea motivo de orgullo para nuestros seres queridos.

Por otro lado, una parte fundamental de la construcción de un legado de vida son las relaciones con otras personas. Las conexiones que formamos, estando conscientes de que la manera en que tratamos a quienes nos rodean puede dejar una impresión duradera en sus vidas.

Un legado sólido implica no sólo tratar a los demás con respeto y empatía, sino también dejar un impacto positivo en las personas con las cuales diariamente interactuamos.

Un legado puede vivir a través de las historias que cuentan aquellos a quienes hemos tocado con nuestro testimonio, acciones y palabras.

Adicionalmente, un legado tiene que ver con la manera en que contribuimos con nuestra comunidad y sociedad en general. Esto se puede lograr de muchísimas maneras: desde involucrarse en actividades benéficas hasta liderar iniciativas de cambio social en nuestro ámbito laboral y comunitario.

HUELLA

“Mi vida, mi legado” representa un constante recordatorio de que cada nuevo amanecer se presenta ante nosotros repleto de inéditas oportunidades y posibilidades infinitas para crecer como seres humanos y ejercer una influencia única, significativa y trascendente en nuestro entorno inmediato. Nuestros valores, elecciones, relaciones y contribuciones se entrelazan para forjar ese legado personal que, con conciencia y generosidad, habremos de dejar en nuestro caminar, siguiendo el ejemplo de Eliahu.

El rastro que las personas dejamos en la vida se convertirá en la huella indeleble que habrá de quedar en el mundo después de partir, manifestándose a través de las obras realizadas y perdurando en la memoria de aquellas personas que son tocadas con la fuerza de la autenticidad, el amor, el esfuerzo y la dedicación.

