MIRADOR 03/05/2022

Yo soy ciego para el mundo de lo irreal.

A diferencia de otros, no puedo ver lo que no existe. Hay quienes ven aparecidos con la misma claridad con que miran la vaca o el caballo del corral. Yo, pobre invidente para lo sobrenatural, sólo veo lo que todos ven.

Por ejemplo, no he visto al niño antiguo que, me dicen, sale por la noche a jugar al aro en los aposentos de la casa del Potrero. Viste de marinerito, en la mejor tradición de lo tradicional, y empuja su aro con la misma seriedad que si fuera empujando el mundo.

Yo no creo en esas cosas. Creo en otras en que no debería creer. Pero les contaré lo que me sucedió. Ayer le pregunté al pequeño bisnieto de don Abundio por qué andaba solo en el camino cuando pardeaba ya la tarde. Me respondió:

-No andaba solo. Iba conmigo el niño que sale a jugar con su aro.

-¿El del traje de marinerito?

-Ése.

Qué pena. Soy tan ciego que no veo lo que debería ver. Sólo veo la vaca y el caballo.

¡Hasta mañana!...