Mirador 16/05/2024

¿De dónde viene este sueño que algunas noches sueño?

No sé qué sueño es, ni si es un sueño. Sólo sé que cuando despierto sé que lo soñé.

Ni me alegra ni me entristece. Es como casi todas las cosas de la vida, que no dan alegría ni tristeza, sino sólo vida. No significan nada, y si alguien les quiere hallar sentido no les encontrará ninguno. Tampoco lo tienen casi todas las cosas de la vida.

¿Qué sueño, entonces, cuando este sueño sueño?

No tiene forma, ni posee formas. Es como un sueño. Y los sueños sueños no son.

Alguna noche soñaré quizá que estoy soñando, y entonces soñaré ese sueño. Quizás en ese sueño sabré qué sueño es ese.

Mientras tanto seguiré viviendo.

Esto es decir que mientras tanto seguiré soñando.

¡Hasta mañana!...