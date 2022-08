Novak Djokovic ya no jugará en Montreal el ATP 1000 que ganó el año pasado y que se celebra a partir de hoy. Asimismo, parece ser que no será aceptado dentro del territorio de EU y esto le negará la posibilidad de jugar el US Open por no estar vacunado.

Sin embargo, no es el fin del mundo, como dice Djokovic, y él seguirá con su objetivo de ganar torneos Grand Slam mientras lo dejen jugar.

Por un lado, ...