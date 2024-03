‘No estás sola’ y Paty Moreno

El viernes pasado, como ya va siendo una tradición cada Día Internacional de la Mujer, se dieron manifestaciones tanto en México como el resto del mundo por parte de colectivos de mujeres .

Asimismo, y como desgraciadamente también vuelve a suceder año con año, no faltan quienes critiquen el hecho de que algunos de estos colectivos acompañen sus protestas con pintas de paredes e incluso de monumentos históricos aplaudiendo más a las personas que al día siguiente tienen que limpiarlos que cuando menos tratando de entender el mensaje detrás de las acciones que llevaron a esas mismas mujeres a tomar estas medidas extremas.

En vísperas de esta fecha, justo una semana antes, desde el pasado viernes 1 de marzo se puede encontrar dentro del catálogo de Netflix el nuevo largometraje documental de la pareja de cineastas Robert Bahar y Almudena Carracedo (“El silencio de los otros”) que bajo el título de “No estás sola” ejemplifica, claramente, uno de tantos casos que a nivel mundial son los detonadores de estas marchas y protestas puesto que da segumiento al mediático caso de “La Manada”, un grupo de cinco violadores de una joven al inicio de las tradicionales fiestas de San Fermín en Pamplona, España, en julio del 2016, y cuyo proceso en el que parecía también estar en el banquillo de los acusados la víctima de esa violación grupal llega a extenderse por años hasta coincidir con el movimiento mundial feminista “Me Too”.

Este caso me me hizo recordar el del clásico de 1988 que le dio a la actriz Jodie Foster el primer Oscar de su filmografía, “Acusados”, de Jonathan Kaplan, donde interpretó a una chica que es violada por varios hombres en el bar de un poblado norteamericano a quien la justicia parece no favorecerle por “justificar” no solo varios de sus violadores sino incitadores que “ella se lo buscó”. Lo más lamentable es que aquel caso, con todo y lo muy bien recreado que estuvo, era ficción, y el documental “No estás sola” es un recordatorio que por desgracia, a casi cuatro décadas de haberse filmado, la realidad de los últimos años ha superado toda ficción y pareciera no llegar a un límite.

Ya que hicimos mención con anterioridad de documentales, el premio Oscar y el Día Internacional de la Mujer, en una nota más alentadora, a través de You Tube puede encontrarse el ganador de la estatuilla dorada al Mejor Cortometraje Documental del 2023, “The Last Repair Shop”, de Kris Bowers y Ben Proudfoot, mismo que cuenta la historia de cuatro héroes desconocidos que al trabajar en uno últimos talleres de reparación de instrumentos musicales para escuelas subvencionados por un distrito escolar de los Estados Unidos en la ciudad de Los Ángeles para estudiantes de bajo recursos contribuyen a hacer sus sueños relacionados a la educación musical una realidad, incluyendo entre estos cuatro héroes a una heroína orgullosamente mexicana de nombre Paty Moreno originaria de Morelia, Michoacán.

