Nueva generación ‘Nicotina’

Después de muchos años de lucha contra el consumo de tabaco entre los adolescentes dio fruto. En los últimos 20 años ha habido una disminución del consumo del tabaco entre nuestros adolescentes de 12 a 18 años. Podemos decir que todo el esfuerzo de los organismos de salud pública tuvo grandes resultados ante la disminución del tabaco. Sin embargo, ha surgido una nueva generación de nicotina.

La pandemia detonó un incremento en adicciones como marihuana, pornografía, alcohol, videojuegos y nicotina. Pero no la nicotina contenida en el tabaco, sino en los cigarrillos electrónicos o vapes y juul. En Estados Unidos aumentó el uso de cigarros electrónicos un 75% en este último año entre los adolescentes. La FDA (La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos) declaró el uso de vapes una “pandemia” entre nuestros hijos.

Esta semana, platicando con una alumna de preparatoria, me comentaba: “Maestro, necesito ayuda, ya que pienso que soy adicta al vape”. Y le pregunté si solamente vapeaba vapor de agua y me contestó: “No maestro. Tiene un 15% de nicotina. Tengo más de 3 años fumando y no puedo dejarlo. Me encanta el sabor menta. Cuando no lo tengo en mis manos tengo mucha ansiedad”. Le comenté que la nicotina es una de las drogas más adictivas que existen. Si empezaste a fumar nicotina alrededor de los 14 años, existe el riesgo de que la adicción se prolongue toda la vida.

La pandemia ha provocado en muchos adolescentes un aumento en adicciones, ya que es el único escape para llenar sus vacíos emocionales y regular su estrés y ansiedad. El vape se ha hecho muy popular entre los adolescentes porque consideran que es menos dañino que el tabaco y, además, pueden agregar un número infinito de sabores agradables a su paladar, que lo hace más apetecible. El consumo de cigarrillos electrónicos se ha centrado en adolescentes menores de 18 años. Existe una presión muy fuerte, ya que muchos suben imágenes o videos vapeando en sus redes sociales. Lo empiezan a ver como algo “normal” y una forma de pertenencia a su grupo de pares.

Varios estudios han encontrado que los motivos que inician el vapeo entre los adolescentes es primero la curiosidad y la segunda razón es el sabor placentero que les produce el vapor. En un reporte reciente indica que, si los cigarrillos electrónicos no tuvieran sabor, más del 75% de los adolescentes no los consumiría. Un sabor agradable hace más atractivos para su consumo y adicción. Desafortunadamente, el cerebro del adolescente prefiere más sabores dulces, así como las bebidas alcohólicas endulzadas.

Nuestros hijos están en mayor peligro, ya que los sabores dulces son muy atractivos al cerebro del adolescente, ya que produce una gran cantidad de dopamina, neurotransmisor de la motivación o la molécula del más, que es responsable de convertirnos esclavos de cualquier sustancia o actividad. Hay evidencia que sabores dulces y nicotina aumentan el riesgo de dependencia, ya que refuerzan positivamente el cerebro. Los mecanismos electrónicos de los vapes optimizan hasta 10 veces más el consumo de nicotina que el tabaco. Los cigarrillos electrónicos activan el núcleo accumbens que el centro cerebral que produce la dopamina e impulse que se repita la actividad que produce placer. Existe un riesgo latente, ya que el consumidor de vapes puede brincar con facilidad a fumar tabaco y consumir otras drogas como la marihuana. Esta es una mala noticia para los millones de adolescentes que usan cigarrillos electrónicos, cuya rebelión en la escuela secundaria podría convertirse en una adicción de por vida y potencialmente mortal.