¿Nueva Guerra Fría?

No existe asunto que no enfrente a Estados Unidos y China. Desde el medallero olímpico hasta el control del espacio extraterrestre o cibernético, la hegemonía militar, el control del comercio exterior o del llamado apoyo internacional para el desarrollo para sumar aliados con base en el dinero.

China cuenta ya con una población de mil 400 millones de personas, es ya la economía más fuerte del mundo en números globales, aunque esa riqueza palidezca cuando se la prorratea entre su cuantiosa población, buena parte de ella todavía azotada por la pobreza extrema. Estados Unidos con su riqueza y sólo 332 millones de habitantes sigue sacándole ventaja. Si bien es cierto, poco o nada tienen que ver la riqueza que una nación acumula y el grado de bienestar de sus habitantes.

China ha conseguido avances significativos en la reducción de la pobreza. Según el Banco Mundial, en 1990 vivían en extrema pobreza cerca de 750 millones de chinos, con ingresos por debajo de los dos dólares diarios. Para el 2016 esa cifra había caído a 7.2 millones, es decir, al 0.5 por ciento de la población. En treinta años, el modelo chino sacó a 745 millones de personas de la pobreza extrema. Parece claro que el “capitalismo comunista” (de alguna forma habremos de llamarle) funciona y, sin democracia electoral, funciona todavía mejor.

Ahora existe un nuevo frente de batalla que se libra en el campo de la infraestructura. No excluye a los otros frentes, simple y sencillamente, se incorpora. El término es amplio, incluye la infraestructura física, conectividad, aeropuertos y otras vías de comunicación, pero también la tecnología y los núcleos urbanos, principal hábitat de los ciudadanos.

De 1990 a la fecha, el crecimiento económico de la República Popular China ha sido espectacular y es particularmente visible en sus ciudades emblemáticas. Ahora China extiende su influencia a otros países alejados de la hegemonía estadounidense y así avanza en la consolidación de su poder e influencia; lo vemos por igual en Cuba, a quien da oxígeno, que en Venezuela y en algunos países del continente africano y, por supuesto, en su propio vecindario.

No sólo apoya a países cerrados, existen muchas democracias que se han dejado querer, Chile y Panamá son un par de ejemplos, e Italia, sobre todo en el curso de la pandemia. Sus gobiernos aceptan su dinero, que no es regalo, porque nada es gratis, tarde o temprano tendrán que pagar. Lo hemos visto y lo estamos viviendo en la práctica estadounidense, no hay en ello nada nuevo bajo el sol. La nueva pujanza de China es una nueva ruta de la seda, el gobierno chino va por ella y no se detiene.

Estados Unidos sabe que el nuevo poderío de China llegó para quedarse. Ya es el principal socio comercial de muchos países. México sigue siendo una de las pocas excepciones en el tablero de control Chino. Tal parece que el debate interno y la polarización en democracia estancó a los estadounidenses, que parecen indicar que eso terminó.

Para contrarrestar esta ofensiva, el presidente Joe Biden está apostando todo su capital político a una iniciativa bipartidista en materia de infraestructura consistente en la inversión de 1.2 billones de dólares. En inglés se dice trillones. La iniciativa necesita ser bipartidista porque pretende demostrar que la democracia representativa sigue siendo la mejor forma de gobierno. Todo indica que va a lograrlo. El fantasma amenazante de China todavía consigue unificar a la muy polarizada clase política estadounidense, dispuesta a sacrificar otras banderas, con tal de no quedar rezagados en la competencia por el poder imperial.

¿Cuál es la estrategia, cuál es el análisis que adoptarán en esto tanto México como Coahuila?

@chuyramirezr