La polémica sobre los nuevos libros de texto gratuitos (LTG) es un espejo fiel del modus operandi de la 4T: desprecio por la Ley, opacidad, retroceso pedagógico, politización, improvisación y odio. Veamos cada uno de ellos.

La nueva Ley General de Educación de 2019, establece en su artículo 23, respecto a los planes y programas de estudio, que la SEP “considerará la opinión de los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México y de diversos actores sociales involucrados en la educación”. Lo mismo señala el artículo tercero de la Constitución. Sin embargo, no sucedió así, ya que desde diciembre de 2022, la Comisión Nacional de LTG, -sin consulta previa- contrató a 12 empresas -¿asignación directa?— para la impresión de 69.3 millones de unidades, con un costo superior a los 760 millones de pesos. Madruguete y agandalle.

TE PUEDE INTERESAR: Cambio tecnológico y retos sociales

Lo anterior en violación a la citada Ley, ya que no habían sido aprobados ni publicados en esa fecha los programas de estudio; su publicación se hizo apenas el pasado 15 de agosto. Por este motivo, varias organizaciones interpusieron un amparo en mayo de este año, el cual les fue concedido, pero ignorado por la SEP, lo que significa caer en desacato, y hacerse acreedor a sanciones.

Existe opacidad en torno a las llamadas asambleas para el análisis del plan y los programas de estudio para la elaboración de los LTG para educación básica. La SEP reservó la información de estas asambleas por cinco años. ¿Por qué el misterio?

En los nuevos LTG viene una reducción del contenido de matemáticas. Por ejemplo, en primer grado aparecen 52 lecciones sobre temas como: injusticia, desigualdad, racismo y participación comunitaria, entre otros, versus 10 de matemáticas. En lectura, del primero al cuarto grado, predomina un lenguaje erudito, lejano a la edad de los niños. Asimismo, el libro de “Múltiples lenguajes” contiene únicamente seis textos literarios de autores poco conocidos, y en cambio, vienen 36 textos en temas como: tradiciones de las comunidades, riqueza cultural, relatos ancestrales de las comunidades, etc.

En resumen, de acuerdo a expertos como Irma Villalpando, profesora en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, sin fuertes bases en lectura y matemáticas, se debilita para siempre la capacidad cognitiva de los estudiantes. Por ello, entidades como Coahuila elaboran materiales complementarios en estos dos temas.

El sustento de la política educativa de la 4T es la Nueva Escuela Mexicana (NEM) que tiene como su principal ideólogo a Paulo Freire, identificado con la corriente posmarxista. Los postulados fundamentales de la NEM son los siguientes:

1.- Reconoce la práctica escolar como práctica política e instrumento de lucha para liberarse de la opresión de los poderes hegemónicos.

2.- Abre espacios a la participación de los pueblos originarios.

3.- Sitúa a la comunidad como eje de convergencia en oposición al individualismo.

¿Servirán estos postulados en la vida real, al momento en que los egresados busquen empleo? Hay también improvisación de parte de la SEP, pues las maestras y los maestros no habían sido capacitados sobre los nuevos LTG. Al respecto, se dio a conocer que entre el 21 y 25 de agosto, estaría programado un curso intensivo para los docentes: al cuarto para las doce. Los buenos profesores deberán hacerse de materiales complementarios para realizar su trabajo, sin los apoyos de la SEP, así como desplegar con paciencia, un esfuerzo extraordinario.

TE PUEDE INTERESAR: Forjadores del progreso: cuatro personajes clave en la Región Sureste de Coahuila

Por otra parte, expertos como Sandra Reyes y Marco Antonio Fernández informan que los nuevos materiales no consideran los rezagos provocados por la pandemia. Además, podría ampliarse la brecha entre la educación privada y la pública, lo que colocaría en desventaja a los estudiantes egresados de ésta última, haciendo de México un país más desigual. Se siembran semillas de odio en estos LTG, lo que está reñido con la enseñanza-aprendizaje. La educación es un tema sensible para la sociedad, y para los padres de familia, por ello, el gobierno federal debe escuchar las voces de inconformidad y dialogar, de lo contrario, mañana, aunado al regreso a clases, pudiera ser el del regreso a la lucha de clases. Espero que no sea así.