Odin Teatret y el teatro para el intercambio con los públicos

Existe, probablemente en todas las épocas del teatro, la pregunta latente acerca del valor del mismo. En los años 70’s y 80’s, muchos grupos alrededor del mundo buscaron ese valor en la interacción y el intercambio con los públicos , pero no sólo en los que voluntariamente asistían a las salas. En el caso del Odin, la búsqueda los llevó a una vida de intercambio con otras culturas que presentaban teatralidades con otros modelos alejados del teatro europeo y, por supuesto, los llevó también a las calles.

También en esta época, Eugenio Barba utiliza por primera vez el término “Tercer teatro” para referirse a un teatro que no es el tradicional, pero que tampoco se presenta como “de vanguardia” o experimental. El tercer teatro, desde entonces, definirá ese teatro que el Odin Teatret propone: un teatro que mezcla técnicas contemporáneas y tradiciones ancestrales.

Es este enfoque el que provoca que el Odin Teatret necesite de la apertura a otras culturas, por lo que sus actividades no se reducen al trabajo puramente escénico. Existe en este grupo una vocación que los lleva a la organización de seminarios y encuentros, publicaciones de libros y revistas e inclusive la creación de filmes didácticos que, sin duda, llevó a un ambiente teatral más efervescente. Los encuentros, por cierto, no tenían por eje una afinidad artística o política, más bien, lo que existía en común eran las motivaciones para hacer teatro y una necesidad de intercambio que pulsaba en muchos creadores de la época. Es así que, por ejemplo, podemos trazar una línea recta en la relación entre el Odin y el grupo Yuyachkani de Perú, ambos presentes en el Encuentro Internacional de Teatro de Grupo Ayacucho, acontecido en 1978. Si vemos métodos, enfoques y motivaciones similares en diversos grupos de la época, no siempre son coincidencias y sí frutos de búsquedas conjuntas.

Lo que Eugenio Barba descubrió durante estas experiencias, de acuerdo a él mismo, es que el teatro puede ser una herramienta de cambio para uno mismo y para los otros “siempre que nos mantengamos más allá y más acá del teatro” o de lo que el sistema dice que es el teatro. El más acá, son los laboratorios, el trabajo intenso individual y de grupo, la búsqueda interminable hacia otras posibilidades; el más allá es “el trueque”, los intercambios que se dan en el convivio teatral y también con otros grupos de creadores.

Si algo nos enseña el Odin Teatret, es que el espectro de lo teatral puede – y yo diría que debe – ir más allá de las formas y la novedad por puro regocijo estético del creador. Si se van a buscar nuevos caminos, que estos sean para revitalizar las relaciones con el espectador y con los otros creadores.

Nada hay más triste que el aislamiento; el de un actor que no logra ni ver ni sentir a su público, el de un público que no conecta con la obra, o el de creadores ensimismados en sus métodos. El teatro del Odin es el teatro de lo recíproco como ética y como método de creación. Tal vez podríamos intentar caminar un poco más hacia allá o un poco más hacia acá del teatro.