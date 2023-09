Palabras para acuerdos eficaces: la solución en el Tec Saltillo

Renuncia.

Nuevo nombramiento, no represalias y auditoría. Fueron cuatro de las veintidós peticiones del ITS, suficientes para suspender el bloqueo del bulevar. El compromiso de cumplirlas ha bastado para terminar con el bloqueo. Para las restantes se confía en la promesa confirmada con el avance inmediato.

No vivía el Tecnológico una situación autónoma plenamente democrática. El camino de los acuerdos ha sido eficaz para lograr buenos resultados. La palabra para acuerdos es el camino más inteligente en el mundo para evitar violencias impulsivas y guerras devastadoras que desembocan en destrucción y aniquilación.

Las manifestaciones no tienen por qué estar contaminadas -como en el caso de las protestas por los desaparecidos de Ayotzinapa- por salvajismos de daños y destrozos exteriores en edificios circundantes. Los infiltrados encapuchados ejercen entonces su intrusión anónima.

Esperemos que tenga ahora la institución tan valiosa una sólida etapa de ajuste y superación en todas las deficiencias denunciadas.

AGENTES Y CÁMARAS

Un tránsito vehicular intenso y creciente en vialidades no siempre bien acondicionadas se une a velocidades agresivas que hace frecuentes los choques y las volcaduras, aun en zonas céntricas de la ciudad.

Se requieren los ojos, el agente en la esquina, el lente exacto de la cámara bien situada que sorprende la infracción y retrata el número de la placa del infractor.

Se toman los bulevares y los puentes como pista para lucir potencia de motores rebasando con aceleraciones mortíferas. El clic de la cámara y el silbatazo oportuno del agente pueden ayudar a que el tránsito sea menos peligroso para conductores y para peatones.

DERECHOS SUBRAYADOS

¿Obligaciones tachadas, borradas o simplemente olvidadas? Se quiere ampliar el ámbito de las libertades sin afinar, al mismo tiempo, los límites de las obligaciones.

Todo el que reclame el respeto a un derecho que lo haga desde una obligación señalada y cumplida. Que cada libertad reconocida sea para respetar un derecho y para no omitir el cumplimiento de la obligación correspondiente.

CONFLICTOS NECESARIOS

Dionisio conversa con Sebastián que lleva el volante. Van juntos en el automóvil a una entrevista de negocios. Le dice a su amigo: “No quiero entrar en conflicto con mi esposa. Mejor me callo y me aguanto”. “Es buena esa onda, Nicho”, le responde Sebastián, “pero es mejor afrontar un conflicto bien manejado para llegar a un acuerdo benéfico para los dos....Ya llegamos. justamente a la hora acordada”... Les dan la bienvenida en la puerta...