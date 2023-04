Así como abril tiene en su haber muertes de integrantes del “club de los 27” de Kurt Cobain a Julián Figueroa, también cuenta con aniversarios diversos como los que se cumplieron el pasado viernes 14.

El primero de ellos, y siguiendo con aniversarios luctuosos, fue el número 40 de la muerte en una tina de baño a los 30 años de edad a consecuencia de una sobredosis de heroína de Peter Farndon, entonces ya es integrante de la famosa banda de pop rock británico The Pretenders puesto que ocho meses antes de su deceso fue despedido por su vocalista líder, Chrissie Hynde, y justo se encontraba en el proceso de formar una nueva banda de rock con Rob Stoner y el ex baterista de The Clash, Topper Headon.

Farndon, como la mayoría de los miembros fundadores de The Pretenders, nació en Hereford, Inglaterra, el 12 de junio de 1952, y luego de alcanzar el estrellato musical como bajista de The Pretenders comenzó a ampliar su actividad como músico incursionando en las bandas sonoras de películas como “Cheech and Chong´s Next Movie”, de 1980, con temas como “Space Invader” que se replicó posteriormente en series televisivas como “Miami Vice” en los 80s o “Los Sopranos”, a principios de este nuevo milenio, entre otras más.

Iniciando esta semana, en contraste total, se dio una noticia que causó beneplácito a los fanáticos de “La Reina del Pop”, Madonna, ya que confirmaron una fecha de presentaciones en la Ciudad de México el próximo mes de enero del 2024 como parte de la gira que conmemora los 40 años de la salida de su álbum debut titulado de manera homónima “Madonna” y de la cual comentamos en estos espacios se hizo el anuncio oficial a inicios de este año. La cita es en al Palacio de los Deportes el jueves 25 de enero del 2024 y los boletos se agotaron desde los primeros minutos de salir a la venta por Ticketmaster dando pie por lo mismo a su respectiva reventa desde ya.

Siguiendo con cantantes surgidos en los 80 y máximos representantes en su caso del pop en español al momento de escribir estas líneas, en ocasión de su cumpleaños número 52, el cantante Luis Miguel dio a conocer las fechas de su gira 2023 que iniciará el próximo 3 de agosto en Buenos Aires, Argentina; de ahí seguirá todavía en Sudamérica para volar posteriormente al norte del continente para en la Unión Americana cantar en Las Vegas, ciudades de California, Texas y Florida, entre otras, y finalizar en México iniciando en la vecina ciudad de Monterrey el 15 de noviembre seguida por tres fechas en la Ciudad de México del 20 al 24 de noviembre y la final el 17 de diciembre en Guadalajara.

Para cerrar, este fin de semana concluye de manera oficial el Festival de Coachella del que se ha estado informando en estos espacios con oportunidad desde su inauguración el fin de semana pasado con la exitosa presentación del reggeatoneros como Bad Bunny y Rosalía, pero afortunadamente no dejaron fuera, hablando de artistas ochenteros que han dejado huella, tuvo en su escenario a la gran Debbie Harry acompañada de su legendaria banda Blondie así como del músico y productor Nile Rodgers (entre otros álbumes el de la mencionada Madonna, “Like a Virgin”) interpretando temas como “Rapture” que fueron de los primeros en introducir el rap dentro de la cultura pop musical. Del mundo.

Enhorabuena.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx