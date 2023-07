Los talentos son capacidades radicales que requieren cultivo y entrenamiento para funcionar con destreza, acierto y belleza.

Lo primero es descubrirlos. Advierte, quien posee el talento, la facilidad que tiene para algunas actividades, a causa de disposiciones innatas.

Algunos niños muestran gran habilidad para copiar, con sus trazos, lo que ven sus ojos. Estos jóvenes sienten gusto por el ritmo y la melodía y progresan rápidamente al activar instrumentos musicales de viento o de tecleo.

Esta chica tiene a todos absortos cuando se pone a contar algo que le pasó, o los detalles de un viaje. Cuando se pone a escribir una composición, logra expresiones impresionantes.

Pinturas, ejecuciones instrumentales o redacciones literarias son los frutos de los talentos cultivados. Quienes pintan, tocan o cantan o redactan gozan de esos frutos y hacen que otros disfruten con gozo estético.

La educación artística es una tarea muy importante para la humanización, para la civilización, para el desarrollo integral de la persona humana.

Se experimenta un estado de alegría existencial. Es el reverso de la depresión. La belleza lograda o contemplada genera un estado de plenitud interior desde el cual todo se disfruta.

Es una condición irradiante por la que muchos se alejan de falsas necesidades y apegos perniciosos.

Cada comunidad estudiantil debiera tener una orquesta, una estudiantina, un coro, un taller de pintura, y un ejercicio ameno y entusiasta de redacción y comunicación oratoria.

Es un sistema eficaz para cerrar la puerta a toda niebla depresiva que quiera enfermar el alma y entristecer el corazón.

LA JOYA DE LA CIUDADANÍA

La coyuntura cívico-política está siendo muy aleccionadora. Se contempla la endeblez de los partidos. El engaño de las etiquetas anacrónicas de zurdez o derechura. Los disfraces ridículos de las ideologías. La atadura interior del afán desordenado de poder y la vileza de la codicia voraz.

Y va surgiendo ya, como una joya, la auténtica ciudadanía. Esa conciencia de la propia dignidad humana tejida de derechos y matizada de obligaciones. Esa exigencia que brota de la conciencia y desarrolla un discernimiento para saber qué aceptar y qué rechazar, qué es valioso y qué es engañoso.

Es una madurez de juicio que no se deja contaminar. Es una rectitud muy apreciable que despierta confianza y solidaridad. No admite egoísmos disfrazados. No permite bajezas ni componendas corruptas. Cuida una libertad interior virtuosa y victoriosa que sirve grandes ideales y abraza grandes valores.

La ciudadanía es una cumbre del actuar para el bien comunitario por encima de todos los provechos individuales. Con un sentido de compasión para la elevación humana de los más excluidos, pequeños, marginados, oprimidos y empobrecidos evitando dependencias o sobreprotección.

El mejor futuro político de la nación ha de asentarse en un pueblo que conozca, valore y ejerza en plenitud su ciudadanía.

LETRAS O IMÁGENES

En la habitación hay tres libros cerrados y una pantalla con canal abierto.

José toma un puño de palomitas de maíz y se acomoda en el sofá para ver el video de la siguiente entrevista. Por la pantalla se desplazan las imágenes policromadas acompañadas de un sonido estéreo.

Pablo toma uno de los libros y empieza a recorrer con su vista las líneas de insectos graficados. No hay imágenes, no hay movimiento, no hay colorido ni sonido. Las letras asociadas llevan signos al cerebro para una articulación de palabras silenciosas que narran, en murmullo interno y describen, razonan, dialogan, despertando la imaginación... Hay un apagón y ambos amigos se cuentan lo leído y lo contemplado, convertido en conversación...