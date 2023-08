Política distractora: la agenda de López Obrador

Nadie puede decir o pensar siquiera lo contrario de lo siguiente: el hombre de lengua de trapo, Andrés Manuel López Obrador, está marcando la agenda política. No hoy, desde siempre. Lo hace de manera magistral y es tan bueno que a esto se le llama precisamente política. No gobernanza, que es otra cosa muy distinta. Es política, si usted quiere, de vecindario, pero al final de cuentas es con lo que se gana y se tiene presencia en este abnegado México. Si usted quiere lo definimos como “política sucia”, pero es a lo que acostumbró AMLO a los mexicanos en cinco años de “mañaneras”: atole con el dedo, como decimos los mexicanos.

No estoy de acuerdo ni puedo echar las campanas al vuelo con lo que se dice en la prensa diaria: al día de hoy, hay una especie de empate entre las “corcholatas” (le digo, qué manera de desprestigiar la política, qué manera de trivializarla, desprestigiarla y “lumpenizar” su lenguaje) de López Obrador y una de las precandidatas del frente opositor, la senadora Xóchitl Gálvez. Se necesita más de una golondrina para realizar el milagro del verano. ¿Va creciendo la precandidata a la Presidencia de México? Sí. ¿Es suficiente para ganar? Absolutamente no.

El viejo zorro de López Obrador sabe lo que está jugando en su mazo de naipes: está repitiendo la elección que acaba de terminar en el Estado de México, con un triunfo raspado y todo, pero victoria al fin de su candidata Delfina Gómez. Estamos asintiendo a la misma representación teatral, con dos candidatas diferentes: Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. ¿Es a modo la candidatura de la panista Gálvez? Para mí y al día de hoy, aún digo sí. Y lo veo en los signos y símbolos, los cuales observo diario. No me guío por sentimiento alguno. Es razón, no sentimentalismo. Menos odio ni rencor en contra de un Presidente que nos tiene al borde del abismo.

¿López Obrador desprecia a las mujeres, es un misógino disfrazado? Sin duda. No hay duda al respecto. En la segunda semana de julio (y como ejemplo), AMLO se refirió a la senadora al menos 25 veces. Le dijo por su nombre de pila, luego con un genérico “señora” y sólo una vez como “señora Xóchitl Gálvez”. El lenguaje lo es todo. Y AMLO lo utiliza maquiavélicamente. Es un zorro, pues. Pocos o nadie se da cuenta de ello.

Y como él es el Estado (como Luis XV), lo ha utilizado para atacar y ventilar públicamente los dineros, empresas y contratos que la senadora tiene y ha tenido con el poder político. Si prestas un servicio, justo es la retribución mediante un buen contrato pactado legalmente. Lo que es ilegal es la mención de empresas privadas que tienen o suscriben contratos con las empresas de la senadora Gálvez (información que sólo tiene el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera). AMLO dijo públicamente de varias: Banca Mifel, Banco Bx+, Intercam, Samsung, Lucky Group... dichas empresas si de verdad fuesen líderes de la sociedad, desde su trinchera empresarial e independiente, ya deberían haber demando al Presidente. No lo han hecho.

AMLO está violando a todas luces leyes de privacidad empresarial, códigos tributarios, derechos de privacidad, sigilo bancario. Hasta aquí vamos bien (bien mal, pero bueno). Y en teoría, y sólo en teoría, en su visita a San Pedro Garza, en Nuevo León, la senadora se reunió con la crema de los poderosos empresarios sampetrinos. Vea usted las fotos de dicha reunión. Puro medio pelo, los grandes capitanes no fueron. ¿Por qué entonces dichos empresarios no le exigen al Presidente que pare su juego y amenazas o, de plano, el Consejo Coordinador Empresarial o el Consejo Mexicano de Negocios no lo demanda? Lejos, lejos está la senadora Gálvez de ser un átomo cohesionador en México, es mayor el temor a AMLO...

ESQUINA-BAJAN

Punto uno: Mientras lamento y deploro las triviales declaraciones de AMLO y su lengua distractora, el país se va al caño. La metáfora es sencilla y, como siempre, la tomo de la literatura, jamás de la política. El país está dividido contra sí mismo, divorciado entre sí; el país es como si fuera Pinocho, aquel mítico muñeco de madera creado por Carlo Collodi, al cual se le pueden estar quemando sus pies o manos, sin que la cabeza haga acuse de recibo. Sin sentimientos, pues.

Punto dos: Desconectados, sin ver ni saber nada del conjunto del país como tal, los norteños piensan (así se trata de vender la idea) que la bonanza de hoy en adelante es Tesla. Y nadie repara en la violencia sin fin en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, Guerrero... estas son algunas noticias frescas y a vuela pluma del paraíso imaginado y sólo imaginado en la mente y garganta de López Obrador.

Punto tres: En el estado de Hidalgo (segunda casa de Rubén Moreira y primera casa de su esposa, la hidalguense Carolina Viggiano) se desarticuló en días pasados (mes de julio se dio a conocer la nota) una red de pornografía en contra de niñas y mujeres. El trabajo de investigación para desbaratar esta amplia red de tráfico de material pornográfico tardó seis años. Y la realizó... el FBI norteamericano.

Punto cuatro: En Reynosa, Tamaulipas, en 10 fosas clandestinas se encontraron más de 23 cuerpos de desaparecidos en su momento. Tamaulipas es la segunda entidad en el país con más reportes de desaparecidos hasta el momento, más de 13 mil humanos...

LETRAS MINÚSCULAS

Mientras, la política se trivializa con las “corcholatas” de López Obrador. Él y nadie más marca la agenda.