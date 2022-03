POLÍTICA Y MENTIRA

“El candidato es un hombre de palabra; ten confianza en él, ya verás que sus promesas son sinceras”. “¡Ciudadanos! ¡Con su apoyo lograremos un nuevo México!”. “No crean que miento al decir que la Reforma Fiscal será buena para todos”. ¿Porqué los políticos siempre nos piden que creamos en ellos y en sus proyectos, cuando en realidad ellos no creen en lo que dice el pueblo?

No cabe la menor duda que la capacidad de los políticos mexicanos de mentir, es sólo superada por su capacidad de hacer falsas promesas. Y a pesar de todo, seguimos creyendo en sus mentiras al ser seducidos por su verborrea que suele jugar con nuestra esperanza de una vida mejor.

Me gustaría ser un académico de la lengua, pues así podría proponer un cambio en la definición de la palabra “político”, la cual podría quedar de la siguiente manera: “POLÍTICO –CA: Título aplicable a toda persona que aspira a ocupar un cargo público ayudado de su capacidad para mentir”.

Los políticos están acostumbrados a vivir rodeados de mentiras, y por eso rara vez podrán reconocer cuándo se les dice la verdad. Todo político debe tener entre su séquito a unas personas encargadas de adularlo en todo momento. Y aunque el político sabe perfectamente que los halagos hacia su persona están en función del sueldo hacia ese grupo de borreguitos, le gusta escuchar esas mentiras. Esto provoca que el político se eleve de pronto a alturas inimaginables y su corta vista le impida distinguir la verdad de la mentira.

Es común escuchar que los niños y los borrachos dicen siempre la verdad. Yo arreglaría esta frase así: “Los niños, los borrachos y el pueblo, dicen siempre la verdad”. Cuando un niño dice que quiere a su mamá, no miente. Cuando un borracho manda a alguien a tiznar a su madre, es sincero. Cuando el pueblo dice que la inseguridad ha llegado a tal grado que es imposible salir a la calle, rara vez lo hace por el simple placer de mentir. Cuando los representantes de una colonia piden a los políticos la instalación de los servicios básicos, no mienten en sus necesidades. Cuando el pueblo dice estar sediento de una mejor calidad de vida, está hablando con la verdad.

¿Por qué los políticos se niegan a escuchar al pueblo? Esto tal vez sucede porque los políticos suelen estar demasiado ocupados en escucharse a sí mismos y a aquellos que están contratados para decirles las mentiras que le agradan.

La forma en que están actuando últimamente nuestro presidente y la gobernadora de la Ciudad de México, demuestra que ambos no andan muy bien de los oídos, pues de lo contrario, sabrían colocar como prioridad de sus respectivas administraciones el bienestar de los ciudadanos.

Me llama la atención que Andrés Manuel haya clausurado un aeropuerto modernísimo y muy avanzado en su construcción, y todo porque él no lo comenzó, y a él no le correspondería el logro político de tal obra. En lugar de ello, mandó construir una central avionera carísima e inservible. ¿Protagonismo? Por supuesto, pero por qué no les queda un mínimo de vergüenza por la manera en que despilfarran el dinero del pueblo buscando sólo el brillo propio, más allá de la verdadera utilidad de esa obra. Lo mismo sucederá con la refinería de Dos Bocas y con el tren maya, que más bien debería ser llamado el tren de la muerte, por la cantidad de árboles que han sido derribados, sin ningún estudio de impacto ambiental.

Por otro lado, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, por andar de lambiscona pronunció la frase más acertada el día de la inauguración de la central avionera: “El Aeropuerto ‘Internacional’ Felipe Ángeles”, constituye la esencia de la Cuarta Transformación de la vida pública de México”. Nunca más acertado su comentario: la 4T sólo ha traído destrucción, atraso, mayor pobreza, corrupción desbordada, crisis económica, inseguridad a niveles récord. Todo lo hace mal el gobierno de López Obrador y el AIFA es una muestra de ello.

Si el día de ayer AMLO y Sheinbaum luchaban para que los ciudadanos creyéramos en sus promesas, hoy es momento ya de cumplir lo ofrecido y que tanto le urge a México.

