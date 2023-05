POLITICÓN: ‘Cariñito’ presidencial

I. QUE NO Y QUE NO

Que no hubo, no hay y no habrá: ni pláticas, ni negociaciones, ni acercamientos, ni escarceos, ni declinaciones... ¡ni nada! Así de contundente la respuesta que llega desde el cubil felino a los rumores −por enésima vez desatados− de una presunta negociación entre la cuatroté “oficial” y “la otra cuatroté” −la local−, esta vez con motivo de la visita que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, realizó el fin de semana anterior a tierras coahuiltecas. Ricardo “El Tigre” Mejía, nos aseguran, correrá la milla hasta el final y no va a interrumpir su batalla personal en busca del voto que lo lleve al despacho principal de Palacio Rosa.

II. FALSAS PREDICCIONES

Una cosa habrá que reconocer en relación con la persistente rumorología alrededor del abanderado del partido que, a nivel local, capitanea Valeria Flores: se han lanzado al menos media docena de pronósticos sobre su ingreso y permanencia en el proceso electoral y, hasta ahora, todos han resultado falsos. ¿Habrá que comenzar a poner en duda la veracidad de las voces que insisten en vaticinar hechos que no se materializan nunca? Pues a lo mejor.

III. RETO MAGISTERIAL

El que ayer alborotó la gallera en la reunión a la cual convocó un segmento del magisterio coahuilense con los candidatos a la gubernatura, fue el udecista Lenin Pérez. En primer lugar, el acuñense llamó la atención del gremio sobre un detalle particular: todos los compromisos que les pidieron firmar están vinculados con las responsabilidades del Poder Legislativo y no con las del Ejecutivo. Por ello, les dijo, el magisterio estatal debería realizar un análisis serio para identificar al candidato o candidata de la oposición que tenga posibilidades de ganar en cada distrito y, a partir de ello, garantizar su triunfo con los votos de los profes.

IV. ¿JUBILADOS AL ATAQUE?

Puede decirse que la idea cayó bien entre los asistentes, que de inmediato comenzaron a corear “¡Unidad! ¡Unidad!”. Pese a ello, se ve difícil que, en los días que le quedan a la campaña, surja un equipo capaz de coordinar la operación quirúrgica que requeriría ponerla en práctica. Aunque los profes jubilados ya demostraron en el pasado reciente, cuando pusieron fin al cacicazgo de Carlos Moreira, que saben ponerse las pilas y coordinarse para lograr objetivos relevantes. Habrá que estar atentos.

V. DIRECTO AL BLANCO

Del magisterio hablando, el que ayer se anotó un punto −y grande− fue el presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar un incremento del 8.2 por ciento al salario de los maestros... ¡retroactivo al 1 de enero! Y aunque el aumento apenas y alcanza para recuperar el poder adquisitivo perdido el año pasado por efecto de la inflación galopante, el comentario más escuchado fue que hacía mucho no se les otorgaba un incremento de esta magnitud. Además, el de Tabasco pavimentó el camino para futuros anuncios en este sentido, al afirmar que “no es posible” que los profesores ganen menos de 16 mil pesos en promedio.

VI. TIRO CON INTENCIÓN

Y aunque el gremio que hoy dirige el paisano Alfonso Cepeda Salas ya no es monolítico, al menos en el terreno partidista, ni duda cabe que todavía pesa la “línea” que tiren sus dirigentes, línea que se ve afectada por anuncios como el de ayer. ¿Dónde pegará más fuerte el “cariñito” presidencial? Eso está por verse, pero quienes hacen la lectura fina de los signos políticos aseguran que la intencionalidad fundamental está dirigida a tierras mexiquenses.

VII. EN AUGE

Los beneficios que la llegada de Tesla traerá a la región ya pueden comenzar a conjugarse en presente, dicen los que se encuentran cerca de la jugada. Y uno de los indicadores relevantes para señalar lo anterior, afirman, es el incremento en el número de vuelos privados, procedentes de Canadá, que ha tenido el aeropuerto Plan de Guadalupe, que capitanea “Yayo” García Martínez. Y no serán solamente más vuelos lo que traerá la automotriz que dirige Elon Musk, sino una auténtica explosión de servicios de logística, almacenamiento y distribución, cuyos promotores ya andan viendo locaciones y detectando espacios alrededor del aeródromo.

VIII. ¡AL FIN!

Nada más porque anda en Corea posteando éxitos más rápido que senadores morenistas aprobando iniciativas... sino el regiomontano Samuel García se habría colgado la medalla por las lluvias que ayer, ¡por fin!, se dejaron sentir con intensidad en la Región. Y aunque, como ocurre siempre que llueve, la zona urbana sufre los inconvenientes que provocan las malas decisiones tomadas en el pasado, todos agradecemos que el dios Tláloc se acuerde de nosotros y aleje el fantasma de la sequía.

IX. TENSIONES

Cuando el río suena... advierte con sabiduría la voz popular. Y el comentario viene muy al caso por el creciente rumor de que el canciller Marcelo Ebrard se encontraría prácticamente “con un pie afuera” de Morena. El titular de la cartera de Relaciones Exteriores es conocido por su disciplina y por eso muchos dudan que se atreva a romper con el presidente López Obrador, de quien es aliado desde hace mucho tiempo. Pero al final podría ser que Ebrard resulte la “corcholatas rebelde”, y no el ahora sumiso Ricardo Monreal. Aunque nunca hay que descartar la posibilidad de que el Preciso se saque un as de la manga y lo discipline... como al zacatecano.