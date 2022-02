POLITICÓN: CARTA...

I. CARTA

El Papa Francisco envió a Hilario González, obispo de la Diócesis de Saltillo, a la grey católica y a familiares y amigos de monseñor Francisco Villalobos, una carta donde les expresa su pésame por el fallecimiento del Obispo Emérito. El jefe de la Iglesia Católica mundial, se refiere a Villalobos como un abnegado pastor, que con su dedicación y trabajo ofreció su vida por el bien de la Iglesia. Ayer, los católicos saltillenses despidieron a su pastor por 25 años y cuyos restos ya descansan en la misma Catedral de Santiago, su casa por décadas, a lado de otros obispos.

II. NO FUE

Por cierto, el también obispo emérito Raúl Vera López no asistió a ninguna de las misas durante las exequias de monseñor Francisco Villalobos. Un día después de la muerte de Villalobos, Vera López, al lamentar su partida, anunció que le sería imposible acudir a los funerales de su predecesor, con lo que buscó evitar cualquier rumor o malentendido que sabía generaría su ausencia. Sin embargo, quien fuera el sexto Obispo de la Diócesis local, no explicó exactamente por qué no pudo asistir.

III. VIOLENCIA

Ni en puente parece que la violencia puede reducirse en algunas zonas del país. Solo como botones de muestra: en Sonora encontraron una hoguera con al menos 50 cuerpos apilados; en Guanajuato localizaron una fosa con más de 20 cadáveres; en Zacatecas, en unas horas, reportaron 19 muertos, incluso algunos de ellos colgados. Con todo esto, la cifra de asesinatos sigue creciendo en el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador, superando a los anteriores gobiernos. Parece que la estrategia de “abrazos, no balazos”, implementada por la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, no está dando los resultados deseados.

IV. MIXTA

En más del proceso de renovación de la presidencia del IEC, que en noviembre dejará Gabriela de León, en Coahuila, la convocatoria es mixta, a diferencia de otras entidades en las que ésta se lanzó exclusivamente para mujeres. O séase, en Coahuila podemos decir que tendremos nueva presidenta o nuevo presidente. Actualmente, el Consejo General se compone de 4 mujeres y 3 varones, por lo que la nueva composición seguirá igual o cambiará a 4 varones y 3 mujeres. Veremos.

V. ASCUAS

Mientras en Coahuila las autoridades estatales siguen en ascuas respecto al proceso de regularización de autos “chocolate”, se supo que en Tamaulipas los agentes aduanales ya comenzaron con el registro de unidades a legalizar. En territorio tamaulipeco los citados agentes están cobrando hasta 7 mil pesos por el trámite, por lo que sumando eso al cobro del derecho federal, ahí nomás ya van 9 mil 500 pesos. Eso confirma lo dicho por Javier Díaz, administrador Fiscal General de Coahuila, que no van a meter para nada en el procedimiento a las entidades federativas.

VI. LOS MALOS

El hecho de que no se incluya a los estados, ni siquiera para atestiguar el proceso, los obligará a ingeniárselas para saber cuántos y quiénes son los ciudadanos que hicieron el trámite para, posteriormente, buscarlos y echarles el lazo para que paguen sus derechos de control vehicular y sus placas. Evidentemente, eso convertirá a las autoridades estatales en los malos de la película. Son 10 los estados que vienen incluidos en el decreto de regularización, incluido Coahuila.

VII. AMENAZAS

El PRI, de Rigo Fuentes, debe mediar en Monclova, donde el proceso de renovación de la dirigencia municipal, hoy comandada por Alberto Medina, ha provocado hasta amenazas a la dirigencia. La cuestión es que los simpatizantes de Armando Castro y Andrés Sáenz, posibles sucesores de Medina, respondieron y ahora amenazaron con irse a Morena si su rival Ricardo López Valdez llega a la dirigencia. Aluden que López Valdez es impulsado por su papá Ricardo López Campos, a quien no bajan de traicionar al PRI y jugar últimamente a favor del PAN.

VIII. TREGUA

Tanto en el país como en Coahuila, los índices de contagios de COVID-19 siguen yendo a la baja, con lo que parece que la cuarta ola ya va de salida. Pero, en el rubro donde todavía no termina por darse la misma tendencia es en las muertes. Si bien ayer hubo un número bajo de decesos, estos habían ido en incremento. Pese a todo ello, el llamado de mantener las reglas sanitarias es vigente para evitar que esta ola siga cobrando vidas.

IX. POLÍTICOS

En la misa de exequias del obispo emérito Francisco Villalobos estuvieron algunos políticos. El alcalde José María Fraustro llegó discretamente a la Catedral junto con su esposa, Beatriz Dávila, junto con el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes y su esposa Patricia Arizpe. El edil saltillense acudió por la invitación que le hizo la Diócesis por medio del obispo Hilario González, a sabiendas que Frausto tenía una amistad entrañable con Monseñor Villalobos. También acudió Manolo Jiménez, secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Estado.