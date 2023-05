POLITICÓN: ¿Convencerá Adán Augusto López a Ricardo Mejía de declinar?

I. LOS ALIADOS

Hay preocupación en el búnker estatal albiazul pues, luego de varias sesiones de análisis prospectivo sobre los números que buscan obtener en las urnas el próximo domingo 4 de junio, las conclusiones siguen sin servirles para documentar el optimismo. Y es que el rebaño pastoreado por Elisa Maldonado se comprometió a aportar un mínimo de 200 mil votos a los números con los cuales esperan consolidar el triunfo de Manolo Jiménez en la jornada electoral por venir. La cifra no suena mal en el contexto de una meta global de la Alianza, que se ubica entre los 650 y los 700 mil votos, peeeeeeeeeero dicen los enterados que por más vueltas que le dan, los estrategas panistas no logran cuadrar ni siquiera la mitad del total comprometido, lo cual tiene puras malas lecturas -para ellos- de cara al futuro, sobre todo porque eso implicaría caer hasta la cuarta posición como fuerza electoral en Coahuila, ¡por debajo del PT!, algo que nadie hubiera imaginado hace apenas medio año. Les quedan exactamente tres semanas para encontrarle la cuadratura al círculo, meter el acelerador e intentar cruzar la meta en mejor posición. Habrá que ver si lo consiguen.

II. LOS MORENOS

“No puedo seguir en un partido que dirime a balazos la contienda presidencial”. La frase fue pronunciada ayer, en Monclova, por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como parte de la explicación de por qué decidió renunciar al PRI en su momento. Lo dijo durante un evento público en el que acompañó al “Viejo del Sombrerón” y en el cual, tras advertirle al público que no iba a ser breve, recordó su relación con Luis Donaldo Colosio y aseguró que una de las razones por las que está apoyando la candidatura de Armando Guadiana, es que fue maestro del defenestrado excandidato presidencial. Esa anécdota ya no fue precisada, o a nadie le interesó conocerla a detalle, luego que el sonorense lanzó la hipótesis de que habrían sido los propios compañeros de Colosio los perpetradores del homicidio de Lomas Taurinas. Por supuesto que la acusación levantó de inmediato la polvareda y para estas alturas ya se convirtió en la comidilla del día en los corrillos políticos. Con ello, sin duda que Durazo logró su cometido: hacerse notar durante su visita a la Región Centro de Coahuila. El problema es si los reflectores que acaparó van a lograr que repunte la campaña morenista.

III. LOS REBELDES

Hoy podría ser un día decisivo para la contienda electoral en marcha. ¿Por qué? Porque hoy, en el segundo fin de semana del reforzamiento corcholatero a la campaña de Morena, estará por tierras coahuiltecas el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿Y eso qué relación tiene con la campaña del cubil felino? Pues que en las horas previas al arribo del número 2 de Presidencia se desató el rumor de que un punto importante de su agenda será intentar una reunión con Ricardo Mejía. ¿Para qué? Pues para insistir en el tan llevado y traído asunto de la declinación de su candidatura. ¿Se van a reunir? Hasta ayer por la noche no estaba claro si el encuentro ocurriría o no, pero quienes forman parte del círculo cercano a “El Tigre” aseguran que, aún cuando éste tuviera lugar, no habría forma de que el tabasqueño lograra convencerlo de regresar al redil... aunque se le ha escuchado decir que sí hay “otro tabasqueño” con quien estaría dispuesto a sentarse, hablar del tema y considerar un ofrecimiento. ¿Le interesará lo suficiente a “ya saben quién” el resultado electoral de Coahuila como para tomar el teléfono y conversar con su excolaborador? Habrá que seguir al pendiente.

IV. LOS NARANJAS

La buena noticia para la alianza que encabeza el acuñense Lenin Pérez, dicen los que administran la estrategia en la trinchera naranja, es que sí le sacó provecho a los debates y hoy son más las personas que lo reconocen y consideran la posibilidad de sufragar a su favor, algo que se refleja en las encuestas que le conceden entre 5 y 7 puntos en la preferencia de voto. La mala noticia, advierten los mismos estrategas, es que el nombre del candidato aparece en dos casillas de la boleta y eso puede llevar a que al final, el resultado global en la elección de gobernador se considere bueno, pero no le alcance ni a los verdes ni a los naranjas para obtener representación en el Congreso y conseguir prerrogativas locales durante los próximos tres años. El asunto es aún más complejo para el partido fundado por el padre del abanderado de la coalición, pues en esta elección se lo juegan todo, es decir, si no alcanzan el umbral mínimo del 3 por ciento de los votos -en cualquiera de las dos elecciones- perderían su registro en forma definitiva. Los números son pues, alentadores en general, pero tienen a todos en el cuartel naranja al borde de un ataque de nervios.