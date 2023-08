POLITICÓN: ¿Coquetea Ebrard con Movimiento Ciudadano?

I. PATADAS AL PESEBRE

Que Antonio Flores, el único diputado pluri que alcanzó el PT, anda dándole patadas al pesebre. Crítica a la CFE de Manuel Bartlett por invertir 5 mil millones de pesos -esa es la cantidad que él maneja- en el rescate de los mineros atrapados en la mina El Pinabete. Y reflexiona sobre esa cantidad, al decir que sería mejor que lo invirtieran en Múzquiz, en donde hay muchas carencias porque existen minas cerradas, y aquí otra vez le vuelve a pegar duro a la CFE, porque no compran carbón. A Flores se le olvida que esa inversión la ordenó el Presidente, al igual que en Pasta de Conchos. Se le olvida también que si tiene algunas minas funcionando es porque la CFE le está comprando carbón, porque antes era morenista.

II. LIBROS CONTROVERSIALES

Se agota el tiempo para que den la cara los secretarios generales de las secciones 5, Arturo Díaz; 35, Everardo Padrón; y 38, Isela Licerio, y fijen su postura sobre los libros de texto gratuito. La Secretaría de Educación de Francisco Saracho ha sido clara: aquí no pasan, si no son avalados por la Corte. Pero los líderes magisteriales hacen como que la Virgen les habla. El ciclo escolar inicia el lunes 28 de agosto, ese día estarán en diferentes eventos.

III. REPETICIÓN DE LA HISTORIA

Lo que sucedió en Morena Coahuila en la pasada elección de gobernador pasó las fronteras y a nivel nacional se conoce la división por el berrinche de Ricardo Mejía y la candidatura de Armando Guadiana, todo avalado por Mario Delgado. Ahora que Marcelo Ebrard denunció el uso de los programas del bienestar a favor de Claudia Sheinbaum, muchos piensan que puede repetirse la historia. Marcelo tiene claro que no habrá otra oportunidad de ser candidato a Presidente, y ha empezado a voltear a Movimiento Ciudadano de Dante Delegado, quien le tiene los brazos abiertos. ¿Ocurrirá lo mismo que en este estado?, ¿se dividirá Morena y terminará por perder el poder?

IV. INTERIOR

Quien sostenga que los grupos dentro del PRI Coahuila no existen, miente. Son grupos de personas que han ocupado cargos públicos, desde ex gobernadores, hasta funcionarios de todos los niveles, y presionan, sin descobijar, para obtener posiciones. Así ha funcionado siempre. El próximo gobierno de coalición de Manolo Jiménez, además de ponerse de acuerdo entre partidos, también se está poniendo de acuerdo con los grupos dentro de su partido.

V. INSOSTENIBLE

Durante el tiempo en que Javier Díaz estuvo en la Administración Fiscal General advirtió varias situaciones que hoy reflejan menos ingresos federales para la entidad. Primero que los presupuestos federales se conformaban “inflados”. También que había riesgos al compensar el faltante en recaudación con el Fondo de Estabilización, y este tema es el punto peligroso en la economía nacional. No sólo no hay dinero para compensar a los estados por la baja recaudación federal, sino que este fondo se está alimentando de deuda pública. En otras palabras: la 4T está pidiendo prestado para varias cosas, solucionar su error de tener presupuestos engañosos y para salir al paso de los compromisos con los estados. El pronóstico: será insostenible.

VI. TRASPASO DE HOSPITALES

El IMSS Coahuila de Leopoldo Santillán no operará totalmente al IMSS Bienestar en este estado -que sustituye al fallido Insabi-, porque no hay acuerdo. Sin embargo, se busca llegar a un acuerdo con la próxima administración estatal para que todos los hospitales generales de la Secretaría de Salud sean operados por el Seguro Social a través del programa Bienestar. Roberto Bernal, secretario de Salud, dice que primero pague el Insabi lo que debe.

VII. ÚLTIMO RECURSO

En definitiva, los tricolores no se van a quedar de brazos cruzados, impugnarán la decisión del Tribunalito de Sergio Díaz de quitarles una diputación y entregársela a Morena de Diego del Bosque. No obstante que ahora la conformación de los diputados pluris fue oficializada por el IEC de Rodrigo Paredes, la moneda sigue en el aire. Si la Sala Regional de Monterrey del TEPJF confirma que los magistrados de Coahuila tuvieron la razón, entonces la lista queda con cinco legisladores para Morena, incluido Antonio Attolini. De no ser así, se tendría una nueva conformación, pero esto ocurrirá antes del 1 de enero de 2024, fecha límite para que los magistrados federales decidan. En tanto, Maru Calderón sigue desconcertada.

VIII. APROVECHAR

Con la fama que agarró Antonio Attolini en los últimos días por ser el quinto diputado que entró con calzador a las filas de la próxima legislatura, sí le convendría probar suerte y buscar una diputación federal o de plano la senaduría. ¿Quién más que un obradorista para encabezar la elección federal? Recordemos que AMLO se va hasta después de la elección y su efecto todavía es palpable.

IX. GUANTAZO

Los consejeros del IEC de Rodrigo Paredes le devolvieron el “halago” al Tribunalito de Sergio Díaz. Al hacer la reconfiguración de las diputaciones pluris, se dijo que el IEC no había hecho la tarea, en pocas palabras. Ahora los consejeros dicen que votan a favor de cambiar la integración del Congreso, pero criticaron el hecho de que el magistrado Alejandro Santos propusiera -y sus compañeros aprobaran- una sentencia que otorga mayoría a los hombres y no a las mujeres en la próxima legislatura. Quizás los consejeros del IEC sólo hablaron por sacarse la espina, porque argumentos jurídicos no mostraron en la sesión de ayer.