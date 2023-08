POLITICÓN: El PRI no se la pondrá fácil a Morena con la ‘pluri’ que les quitaron

I. NO HAY TERCER OUT

En el tema de la diputación que le quitaron al tricolor y le asignaron a Morena de Diego del Bosque los magistrados del Tribunalito de Sergio Díaz, todavía hay mucho por decir. La sentencia, que modifica el acuerdo del IEC de Rodrigo Paredes, seguramente será controvertida en la Sala Regional de Monterrey del TEPJF. De ahí a que tenga un efecto satisfactorio para el tricolor o cualquier otro partido, eso sí está en manos de los magistrados federales. En otras palabras, los morenistas, y sobre todo Antonio Attolini, todavía no deben echar las campanas al vuelo porque del plato a la boca se cae la sopa. Sin embargo, los magistrados de Monterrey no pueden ir en contra de preceptos que ellos mismos sacaron, dicen en el Tribunalito.

II. COORDINACIÓN ROTATIVA

Otro asunto más que debe analizarse es el panorama que se viene en la fracción de Morena en la próxima legislatura. Muchos hacían a Alberto Hurtado como el coordinador, sin embargo, si la sentencia del Tribunalito se mantiene firme, entonces Antonio Attolini viene a ser otro más que tendría interés en coordinar a los guindos. Hasta ahora la coordinación ha sido rotativa, es decir, cada año cambia, pero queda la duda de si este acuerdo se mantendrá en la próxima legislatura.

III. LOS APUROS

En el bando tricolor el único apuro que debe existir es dónde van a colocar a María Eugenia Calderón. Y el segundo apuro, pero esto sería más adelante, es cómo quitarse de encima a Attolini, quien se ha convertido en un crítico agudo de los tricolores en su área de influencia: La Laguna. Ella dejó la competencia de esta elección para cederle su lugar a una integrante del PAN: Claudia Aldrete, que también ganó. Sin embargo, había apuestas de doble contra sencillo que Maru entraría como plurinominal y eso garantiza que siguiera en el Congreso estatal, y tan tan. Pero la jugada no salió como se esperaba y hasta este momento Maru no tiene nada seguro en el Poder Legislativo, más que cobrar hasta el 31 de diciembre.

IV. GRITO

Con el COVID-19 controlado, los alcaldes andan echando la casa por la ventana. En Torreón de Román Cepeda se confirma que estarán los Tigres del Norte. Acá en la capital del estado se habla de Grupo Frontera, mientras que muy cerca, en Ramos Arizpe, también será una agrupación norteña. En lo que trabajan todos los municipios es en los operativos de seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad de todos los asistentes.

V. ¿HABRÁ PEROS Y TRABAS?

Aquí se va a saber el vínculo de AMLO y Morena con Guadalupe Taddei, nueva presidenta del INE. Aprobaron un presupuesto de 23 mil 757 millones de pesos para el 2024, cuando hay proceso electoral federal y varios concurrentes en los estados, entre éstos Coahuila, con la elección de 38 alcaldes y sus respectivos cabildos. Si los morenistas no le empiezan a hacer el fuchi, ponerle peros y trabas, como cuando estaba al frente Lorenzo Córdova, quiere decir hay un juego perverso entre Taddei y los guindos, porque eso de que no tragaban para nada a Lorenzo, lo sabemos de sobra. Lo interesante será saber si también le harán recorte, o respetarán el monto tal cual, considerando que el dinero es para solventar la elección presidencial.

VI. ZANCADILLA

Es de risa cómo entre los morenistas no guardan las formas: Marcelo Ebrard acusa a toda la 4T, Morena y al equipo de Claudia Sheinbaum de utilizar los programas sociales para que la gente vote −en las próximas encuestas− que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que sea la titular del Gobierno de la Ciudad de México la candidata. Lo peor es que tiene razón, porque se ha advertido en Coahuila de Claudia Garza, y en otras entidades, que los programas son usados como padrón electoral de Morena.

VII. ECHANDO MOSCA

Sonrientes, muy sonrientes, así estuvieron durante toda la plática Mary Telma Guajardo, mandamás en el PRD estatal, y Elisa Maldonado, dirigente del PAN, en la conversación que tuvieron con Xavier Herrera Arroyo. ¿De qué se trata el asunto? No se sabe si de poner nerviosos a los que aspiran a ser candidatos por Torreón o simplemente darle sus cinco minutos de fama al subsecretario de Egresos, subordinado de Blas Flores Dávila en la Secretaría de Finanzas. Desde hace tiempo que Herrera ha mostrado intenciones de saltar de la función pública operativa a la ejecutiva, y llegando por la vía de las urnas. Pero en este encuentro, según se supo, no hubo más priistas que el mismo Herrera Arroyo.

VIII. RECTA FINAL

En la recta final de los procesos del FAM, y de Morena y sus aliados, el PT y el PVEM, empiezan los desencuentros. En el FAM quedó fuera Enrique de la Madrid, no obstante a haber invertido tiempo desde mucho antes de saber cómo se llevaría a cabo la etapa de selección. Con los aliados el desencanto será hasta el final, cuando se conozcan los resultados de las primeras encuestas, no obstante que Marcelo Ebrard empezó a hacer ruido. Dicen que el MC de Dante Delgado está preparado para recibir a cualquier corcholata. ¿Será?

IX. ALUDIDOS

Alejandro Santos, el magistrado que realizó el proyecto de sentencia del Tribunalito de Sergio Díaz, para retirar una diputación plurinominal al PRI y otorgarla a Morena, dijo clarito los errores que tuvo el IEC de Rodrigo Paredes. En el acuerdo por medio del cual se validaron las diputaciones pluris, se realizó un trabajo incompleto, impreciso e insuficiente. El motivo es que no se agotaron las reglas del TEPJF, y en particular de la Sala Regional de Monterrey. No es una anécdota de la sesión, más bien, Santos y los magistrados Sergio Díaz y Karla Verónica Félix quisieron dejar en claro la deficiente labor del área jurídica y los consejeros del IEC al no ser exhaustivos. Seguro amanecieron con cruda, pero no de alcohol, sino moral.