POLITICÓN: Deben Xóchitl y el Frente copiar el modelo Coahuila si quieren ganar el 2024

I. CHISGUETE

Los gritos de independencia son siempre un espectáculo que no debe perderse de vista, porque han sucedido situaciones. En Parras, por ejemplo, se recuerda aquel grito de Jorge “El Coco” Dávila, exalcalde, quien no lograba hilar palabra −dicen por bebidas espirituosas−, mientras que la gente no paraba de reír. En otros lugares del país los alcaldes gritan lo primero que se les ocurre en los vítores. En Matamoros, ahora el 15 de septiembre por la noche, al alcalde Miguel Ángel Ramírez se le fue la voz. Dicen que de aquel chorro de voz sólo le quedó un chisguete. Muchos dijeron que eso era un mal presagio sobre el futuro político del edil lagunero, a quien por cierto, no le va muy bien que digamos.

II. NOCHE AJETREADA

Siguiendo con la celebración de la Independencia. En Arteaga de Ramiro Durán no bastaría la noche del 15 de septiembre para cumplir con todos los compromisos. Lo que sucede es que hay eventos patrióticos en la cabecera municipal, Los Lirios, San Antonio de las Alazanas, Jamé y Huachichil. Y eso que faltan poblaciones que también tienen los suyos como Sierra Hermosa, Los Llanos y otras. Pero el edil sólo va a dos: cabecera y San Antonio.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién va a liderar a Morena en el Congreso local?

III. EUFORIA PATRIÓTICA

No salió humo blanco, lo que sí sucedió fue poner reglas claras −por aquello de las patadas bajo la mesa− respecto al proceso interno que viene. Se dice que en Ramos Arizpe el alcalde Chema Morales aprovechó la euforia patriótica para tener un acercamiento de amigos con los interesados en sucederlo. Las reglas de competición las pone el PRI, pero antes hay que calmar los ánimos, no se vayan a desbocar. La cosa sigue igual que como se había dicho aquí mismo: Tomás Gutiérrez y Raúl Xavier González están metidos en la pelea, pero no se descarta a ninguno de los demás del equipo cercano de Chema Morales, ni tampoco alguna mujer que surja en el camino de aquí a enero del 2024.

IV. ÁREA VIP

Miles de almas salieron contentas del concierto de Grupo Frontera porque la agrupación norteña se lució. Pero sí hubo críticas, esas como siempre. Se trató del área VIP del Tec Saltillo. Dicen que ahora debe existir una mejor relación entre las autoridades del ITS de María Gloria Hinojosa y el resto en Coahuila, porque antes eran muy tirantes. ¿Tendrán razón los saltillenses de a pie en ver con malos ojos áreas VIP en eventos patrióticos para el pueblo?

TE PUEDE INTERESAR: CDMX: la prueba de ácido del Frente Amplio

V. DEVOLVER LA TRANQUILIDAD

Mientras el FAM de Marko Cortés, Alejandro Moreno y Chucho Zambrano se centra en pelear contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ante lo que le suceda a Xóchitl Gálvez, como en el tema de su casa, van a seguir fortaleciendo la imagen principal de Morena, y a la postre el lopezobradorismo puede triunfar otra vez en las urnas en el 2024. Se empeñan en poner en los reflectores a la imagen principal de Morena, que no es Claudia Sheinbaum, en lugar de ignorarlo y exaltar las virtudes de Xóchitl, como la mujer que puede llevar a México a la calma y devolver la tranquilidad, la cual no llega, también hay que decirlo, desde tiempos de Felipe Calderón, pasando por Enrique Peña Nieto, por la delincuencia en las calles.

VI. INCONGRUENTES

El comportamiento del FAM ante la oleada contra Xóchitl Gálvez no es congruente con el modelo Coahuila que llevó al triunfo, arrollador, de Manolo Jiménez. El gobernador electo se dedicó a proponer y entusiasmar. Pocos respondieron a las críticas y acusaciones que en su momento se dieron por parte de Ricardo Mejía. Acabada la elección y con el triunfo en la bolsa, entonces sí, vino la respuesta.

VII. AGARRÓN

Enrique Falcón, el subsecretario de Infraestructura señalado por la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, por violencia política en razón de género, ahora dice que le hagan examen psicológico a la edil. Y no por denunciarla, sino porque en el delirio de persecución ha hecho acciones que rayan en el abuso del poder. Dice Falcón que le pusieron los contenedores de basura afuera de su domicilio y de la exsecretaria del Ayuntamiento, Karla Mónica Escalera, nomás para mortificar. En mayo del año pasado, Protección Civil de Múzquiz clausuró tres negocios, uno era de Enrique, otro más de la familia Falcón y el último del excandidato a alcalde: Miguel García. El pleito sigue.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan mínimo avance en negociaciones por huelga automotriz en Estados Unidos

VIII. SOBRESALTO

Claudio Bres y Nazira Zogbi andan tranquilos y confiados, pero la huelga de la industria automotriz en Estados Unidos sigue, y en Coahuila tiene efectos adversos. Llama la atención por algo: tienen 100 años de experiencia como proveedores de la industria automotriz, están en Michigan, pero también con tres plantas en Acuña, una en Del Río y otra más en Gómez Palacio, Durango. Tereso Medina se muestra cauto, no quiere encender las alarmas.

IX. DESDÉN

¿Qué tanta razón tiene “La tía Tatis”, Tatiana Clouthier, al decir que si Samuel García pide permiso para ausentarse de la gubernatura, para competir por la Presidencia de México, sería un desdén, una irresponsabilidad y un grave error? La morenista que no aguantó los desplantes de AMLO y le renunció al gabinete vive en Nuevo León, y aunque no votó por Samuel, ve irresponsable el asunto de competir por “La Grande”, cuando la promesa fue de mantenerse en el cargo de principio a fin. Comparó la gravedad con la ausencia de “El Bronco” Jaime Rodríguez, quien dejó el gobierno estatal en un mal momento en el tema de seguridad y luego le fue muy mal, hasta llegar a la cárcel. La ambición también cobra factura.