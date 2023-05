POLITICÓN: Declinaciones en Coahuila, sin efecto legal, pero sí para la foto

I. COMO TE DIGO UNA COSA...

El PT de Alberto Anaya arrancó el día de ayer colgando en su página de Facebook un video −de una serie denominada “un flash de izquierda”−, en el cual la conductora asegura que su “candidato único” al gobierno de Coahuila, Ricardo “El Tigre” Mejía, ha registrado un “crecimiento impresionante” en las preferencias y que la gente lo identifica como “la única opción para sacar a las antiguas mafias” de Coahuila. Pero tres Doritos después... ¡ya estaba dejando en la cuneta a su (ex)abanderado, jurándole −otra vez− amor eterno al líder de la cuatroté y prometiéndole −aunque fuera a la distancia− a Armando Guadiana el respaldo de su franquicia.

II. ¿COAHUILA?

En una no conferencia de prensa −porque no aceptaron preguntas− a la cual invitaron a Mario Delgado, los petistas leyeron un comunicado en el cual dejaron claro lo único que les importa: la elección presidencial del año próximo. Y si alguna duda quedaba de ello, el petista Benjamín Robles −encargado de leer el documento− la despejó al mencionar la entidad en la cual estaban declinando su candidatura a favor de Morena. Robles, en lugar de decir Coahuila... ¡dijo Oaxaca!

III. PARA LA FOTO

Una cosa que debe decirse, respecto de la “declinación” del PT, así como la del Verde, es que solo han sido eventos para la foto. ¿Por qué? Porque como lo reconocieron los propios petistas ayer, lo declarado no tiene ningún efecto legal y en nada alterará la validez de los votos que se emitan el domingo próximo, ni el conteo de los mismos que harán los funcionarios de casilla. Esto, porque en el IEC de Rodrigo Paredes no se ha recibido ninguna comunicación que oficialice la renuncia a ninguna candidatura por parte de ningún aspirante. Tampoco se ha recibido una comunicación para disolver la coalición entre UDC y el Verde, por lo que, en esencia, todo sigue igual.

IV. RÍO REVUELTO

Sin embargo, que las declaraciones no tengan efectos jurídicos no implica que no tendrán efectos materiales. Muchas cosas pueden ocurrir de aquí al domingo, entre ellas que algunas personas se desanimen y de plano dejen de acudir a las urnas; que haya quienes voten por “El Viejo del Sombrerón” porque crean que Mejía y/o Lenin Pérez ya no son candidatos, o que algunos anulen −sin querer− su voto porque piensen que las coaliciones se modificaron.

V. LOS FLORES

Pero a quienes más debe preocuparles los efectos materiales que podría tener la “declinación” del PT nacional es a los Flores, es decir, al empresario carbonero Tony Flores, así como a la dirigente local del PT, Valeria Flores, quienes ya se sentían con un pie en el Congreso del Estado, pero podrían ver cómo explota la pompa de jabón si la gente finalmente se decepciona o se confunde. O incluso si, como se ha especulado, muchos de los que voten al final por el candidato a gobernador no lo hacen por los aspirantes a diputados y entonces no alcancen a cruzar el umbral para conquistar curules. En otras palabras, habrá cosas de qué estar pendientes la noche del domingo.

VI. ¿ARREPENTIDO?

Qué manera de volver a su antiguo partido la de Gustavo de la Rosa: apoyando con todo a Mary Telma Guajardo, quien fuera su archienemiga en los tiempos que dirigió al Partido del Sol Azteca. Nomás les faltó −dicen quienes les vieron− salir tomados de la mano de un evento en Ciudad Acuña al que acudieron juntos. Algún futuro le verá a su antigua rival, o de plano nada de lo que intentó le funcionó por lo que ahora anda tratando de revivir el fuego en las cenizas que había dejado atrás.

VII. CALLADITOS

Los más beneficiados con el ruido que generan en estos días el cierre de las campañas son los responsables del Registro Público de la Propiedad, o sea, Sergio “El Quecho” Mier y Mónika Zertuche, pues salvo quienes tienen prisa por concluir un trámite en sus oficinas, poco se les voltea a ver, pese al tamaño del desorden que siguen teniendo, pese a que ya lograron echar a volar nuevamente el sistema computacional sin el cual es imposible realizar cualquier trámite en dicha dependencia. A ver si aprovechan la oportunidad para arreglar de fondo el asunto, porque hay quienes dicen que sólo es cuestión de tiempo para que ocurra un nuevo colapso.

VIII. TRAMPA

Un buen trompo a la uña que debe echarse la Secretaría del Trabajo, de Luisa María Alcalde, es la intentona de algunos patrones de evadir las nuevas reglas sobre vacaciones −en vigor desde el primer día de este año− mediante la firma de contratos con sus empleados en los cuales las vacaciones “se pactan” con las normas previas a la reforma. No se trata solamente de decir que los contratos parecen de validez, sino de ofrecer a los trabajadores herramientas y mecanismos para que no se violen sus derechos.

IX. ¿ACUERDO DE PAZ O PACTO DE IMPUNIDAD?

Todo mundo sabe que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene filtros en sus declaraciones y también carece de contenciones, pero hay momentos en los cuales sí debería haber alguien que le diga dónde está el límite. Como con esa declaración de que el crimen organizado respeta a los servidores de la nación y por eso está de acuerdo en llegar a un pacto de paz con los delincuentes para que sus integrantes ya se comporten como “buenos ciudadanos”. Parece que al tabasqueño se le olvida el dolor que ha causado el crimen en las familias mexicanas, cuya demanda legítima es la justicia y cero impunidad.