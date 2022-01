POLITICÓN: DENUNCIA

I. DENUNCIA

Nadie sabe en qué quedarán los presuntos desfalcos millonarios hallados a la administración del ex alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, quien de entrada tiene denuncias por 332 millones de pesos tan sólo del 2018 hechas por la Auditoría Superior del Estado ante la Fiscalía Anticorrupción. Hasta el momento, las observaciones hechas por Armando Plata, no han sido solventadas, por lo que es de suponerse que las investigaciones del zar anticorrupción, Jesús H. Flores Mier, siguen adelante, pero nada se ha dicho sobre el asunto. A ver si en el 2022 hay noticias sobre éste y otros casos.

II. DESASTRE

Y en La Laguna andando, apunte que una situación similar hay en Matamoros, municipio donde el ex alcalde Horacio Piña, dejó hecho un desastre la administración melonera, que quedó con las arcas vacías. Añádale la asignación de 11 concesiones para venta de alcoholes y la autorización de un panteón particular en el ejido San Miguel, acciones que se hicieron de último minuto y, presuntamente, para beneficio de regidores afines y conocidos de Piña. Al momento, el alcalde Miguel Ángel Ramírez no ha señalado si va a actuar de alguna manera, pues, al parecer, anda muy ocupado.

III. EMPEÑO

En los jaloneos entre el PRI y el PAN, cada uno por imponer candidato a gobernador de la alianza “Va por Durango”-, ya fue involucrado el líder tricolor en San Lázaro, Rubén Moreira. Hace unos días, por allá estuvo el ex dirigente nacional del PAN y senador Damián Zepeda, quien fue a decir que sería una “locura” cederle la candidatura al PRI. Ahora, Héctor Flores, delfín del gobernador José Rosas Aispuro, y quien lleva mano en la nominación, acusó a Moreira de querer echar a perder la coalición. Lo cierto es que Durango se está convirtiendo una papa caliente.

IV. DERECHOS

Representantes de Colectivos de Familiares de Personas Desaparecidas se dejaron ver en el Palacio de Justicia y estuvieron platicando con Miguel Mery. El Presidente del Poder Judicial de Coahuila se ha comprometido con dichos grupos a darle seguimiento a los acuerdos, por lo que se dio el encuentro. Mery ha subrayado la importancia de llevar una agenda puntual sobre la protección de los derechos de las víctimas directas e indirectas de la desaparición forzada. En la encerrona también estuvieron los magistrados Luis Efrén Ríos, Marú Galindo y María Luisa Valencia.

V. PRESIDENCIA

Teresa Guajardo asumió este fin de semana la Coordinación Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados–Federación para el periodo 2022. La coahuilense había sido electa por unanimidad desde noviembre pasado, pero asumió apenas el viernes. Esta Comisión agrupa a los órganos de control y evaluación del Gobierno Federal y de las entidades federativas, en torno al fin común de alcanzar la eficacia de las instituciones gubernamentales y la probidad en el desempeño de los cargos públicos. A ver qué de bueno trae para Coahuila.

VI. ANTICIPADO

Para las elecciones de 2023, en Coahuila se podría implementar en forma el llamado “voto anticipado” que por el momento es un proyecto del INE, de Lorenzo Córdova. Se pretende que sea una opción de sufragio para que las personas impedidas o limitadas para ir a la casilla, puedan votar anticipadamente en la modalidad postal. Para este año, se eligió Aguascalientes -una de las seis entidades que definirán gubernatura- para una prueba piloto. La idea es recopilar información sobre la logística y requerimientos que conllevaría la realización del voto anticipado. Interesante.

VII. IMPUGNACIÓN

Que Fuerza por México no se rinde. Luego de que el IEC, de Gabriela de León, le negó la solicitud de mantener su registro como partido político estatal, el representante Genaro Rodríguez adelantó que impugnarán la decisión. Para los abogados que defienden a ese instituto político, se puede hallar un recoveco jurídico que permita regresarle su estatus en Coahuila, luego de que a la UDC, con el 0.49 por ciento de la votación, le conservaron el registro. Y es que FxM obtuvo el 2.61 por ciento de los sufragios, es decir, bastante más que los udecistas.

VIII. REGRESO

El legislador federal Jaime Bueno sigue pugnando porque en Saltillo haya una oficina de representación de la Profeco. Ya va para dos años de que la dependencia federal dejó de funcionar en la capital coahuilense y, hoy, en la entidad, sólo en Torreón sigue vigente. Quienes exigen algún módulo local de Profeco, no pueden entender cómo en una ciudad en la que el consumo de bienes y servicios es alto, no exista una instancia especializada ante la cual acudir, en caso de que haya incumplimiento o falla en el servicio o producto adquirido por el ciudadano.