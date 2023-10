POLITICÓN: Desde ya advierte el PRI-Coahuila, no se permitirán deslealtades

I. ALMACÉN

¿Recuerda el almacén del IMSS Coahuila que sospechosamente se incendió en Arteaga? En la delegación de Leopoldo Santillán recibieron una de cal por muchas de arena. Les recortaron el presupuesto para algunas construcciones, pero lo tendrán disponible -al menos eso dicen en la 4T- para que se construya un nuevo almacén. Lo que sí está prácticamente en el olvido es definir las causas del siniestro y también si los papeles coincidían con la existencia de medicamentos, porque de que estuvo raro, estuvo raro, eso de que toda la bodega se consumiera.

II. ¿JUBILACIÓN?

No concuerda lo que dice el fiscal para Personas Desaparecidas en Coahuila, José Ángel Herrera, con lo que se vive en la entidad. Ante familiares que se acercan para buscar respuesta del paradero de sus seres queridos, alega tener mucho trabajo porque siguen las desapariciones de personas. Herrera anda haciendo quedar mal a su jefe el fiscal General, Gerardo Márquez. La excusa del servidor público, no se la creen quienes lo han escuchado y han pedido que mejor se ponga a trabajar y resolver, o ya de plano tramitar su jubilación.

III. AL QUE SIGUE

A algunos funcionarios de la administración estatal, que ya se van, quieren hacer planes todavía, pero se les acabó el veinte. Al menos que esperen continuar en el puesto, porque a dos meses del cierre ya no es factible ningún nuevo programa o proyecto. Queda entonces claro que a Eglantina Canales, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, se le fueron seis años y ahora quiere hacer un atlas de contaminación. Pero hubo desatención en el monitoreo del aire, de tal manera que será difícil lograrlo en este corto tiempo. Buena idea para el que sigue.

IV. DE REGRESO

Como fue cuando andaba en precampaña, digo, buscando apenas la Coordinación del Comité de bla, bla, bla, Claudia Sheinbaum, empezará su nueva gira por la Comarca Lagunera. Iniciará por el municipio de Matamoros el próximo miércoles, y se espera que ahí estén todos los morenistas de la entidad para escuchar a quien será su candidata a la Presidencia de la República, hablando sobre unidad, porque es lo que se necesita en esta entidad. El momento será propicio para saber si otros partidos como el PVEM, PT y UDC se unen.

V. PRESUPUESTO

Mientras se resuelven más peticiones de docentes, como cambiar también a personal administrativo por malas prácticas, los alumnos del Instituto Tecnológico de Saltillo, aglutinados en el Movimiento Estudiantil Burros Pardos, aseguran que Ramón Jiménez López, director del Tecnológico Nacional de México, va cumpliendo con algunas mejoras en las instalaciones. ¿Entonces nomás faltaba voluntad y presión? Las instalaciones están deterioradas desde hace años. También se demuestra que el presupuesto existe, pero no era aplicado en Saltillo.

VI. PETATE DEL MUERTO

Los morenistas castigados por la Comisión Nacional de Honor y Justicia dicen que nomás los asustaron con el petate del muerto, porque ni los han notificado. Alega que el “show” se hizo para asustar a los seguidores del “carnal” Marcelo Ebrard. Han consultado a especialistas en derecho electoral y dicen que será fácil echar abajo el castigo, pero todo a su tiempo. No quieren hacer ruido para que Claudia Sheinbaum no se espante y los vea como rijosos. Están seguros de que con los rojillos ya no van ni a la esquina.

VII. DE REVERSA

Dicen los panistas que a Xóchitl Gálvez se le atora la carreta. De repuntar de manera vertiginosa cuando el presidente AMLO la empezó a criticar, ahora que es prácticamente la candidata del FAM, no solamente no avanza en las preferencias, sino que va hacia atrás. Lo peor es que en su equipo: Marko Cortés, Alejandro Moreno y Chucho Zambrano, no se nota una estrategia contundente para posicionarla antes de que Claudia Sheinbaum les coma el mandado. Parte del problema radica en que los azules no están muy de acuerdo con los tricolores.