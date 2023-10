POLITICÓN: ¿Van Luis Fernando Salazar y Tania Flores por senaduría?

I. LARGA FILA

¿Qué mosca le picó ahora a Luis Fernando Salazar? Ya no quiere ser alcalde de Torreón, ahora se inclina más por la senaduría y su fórmula sería la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores. Con esto la fila para los aspirantes a la senaduría por Morena se vuelve larga. Ya están apuntados Lenin Pérez y la dirigente de la Sección 38 del SNTE, Isela Licerio; también Lizbeth Ogazón, además Claudia Garza del Toro, Antonio Attolini y otros más. El caso es que el senador Armando Guadiana también hace lo posible, desde Estados Unidos, para que la elegida sea su hija Cecilia, aunque no se sabe con quién se escogería de fórmula. La decisión la tienen los mismos morenos porque se decide por encuestas.

II. PANORÁMICOS

Pero el que anda dando pasos agigantados para ganarse la candidatura a la senaduría, como premio de consolación, ya ven que en la pasada elección quedó en último lugar, es Lenin Pérez. El dueño de la franquicia UDC le está invirtiendo -aunque no se sabe si de su dinero o de lo poco que le quedó a su partido- en panorámicos diciéndose “político de resultados”. Claro, las derrotas también son resultados, negativos, pero resultados al fin y al cabo.

III. ¿DESPEDIDA?

Que el cirujano Roberto Bernal llenó el Paraninfo del Ateneo Fuente -muchos estudiantes del área de salud- en la presentación del libro en el que colaboraron varios de la Secretaría de Salud: “Hallazgos sobre el COVID-19”. El caso es que en el recinto ateneísta se dejaron ver personas que no van a cualquier evento, y eso es lo que llama la atención. Reyes Tamez Guerra, ex secretario de Educación Pública federal; Chema Fraustro, alcalde de Saltillo y muy cercano al ex titular de Educación, porque fue su oficial mayor. Además se vio al ex gobernador Enrique Martínez y Martínez y a José Narro Robles, ex secretario de Salud federal. Dicen que sonó a despedida, pero otros en cambio lo vieron como una continuidad.

IV. IGLESIA

En diferentes foros que tiene la iglesia católica para construir la paz -desde abajo, porque la seguridad en el país anda por los suelos-, el obispo de Saltillo, Hilario González, ha llevado el mensaje de que en Coahuila se vive tranquilo. Actualmente la iglesia juega un papel importante en el movimiento que busca restablecer la paz en el país, y en este caso Hilario ha sido vocero, por experiencia, de que el estado y su Diócesis no tiene indicadores adversos en seguridad.

V. VÍA LIBRE

Ahora que Luis Fernando Salazar se aleja del objetivo de alcanzar la candidatura a la alcaldía de Torreón, algunas personas ven el área libre. Algunos morenos traen de boca en boca el nombre de Cintia Cuevas, coordinadora de los programas del Bienestar en la Región Laguna. No faltará que caras conocidas o políticos reciclados quieran hacerle sombra, como José Ángel Pérez o el mismo Reyes Flores. También sería -dicen- una buena oportunidad para que Shamir Fernández demuestre lo que anda diciendo cuando abandonó al PRI: que por él y su estructura el PRI seguía vigente en la Comarca. Sólo con votos se puede comprobar lo dicho por Shamir, y si le ayuda Jorge Luis Morán, quizás aseguren el segundo lugar.

VI. PENSIONADO

Bastante revuelo que han causado en redes sociales las fotos -supuestamente, porque el aludido no lo ha confirmado ni desmentido- en donde Jorge Zermeño Infante, ex alcalde de Torreón, ex embajador de México en España y cercano a Felipe Calderón, tramita la pensión del bienestar. Es un derecho que tiene como cualquier mexicano que cumpla con los requisitos, principalmente la edad, pero los morenos lo tomaron como mofa.

VII. DESBOCADOS

Andan muy desbocados en la UAdeC porque se acerca la sucesión en la rectoría que ahora ocupa Salvador Hernández. De acuerdo con los tiempos, para inicios del año siguiente, casi junto con el proceso electoral del 2024, se deberá comenzar el proceso de elección del nuevo titular de la silla de la calle González Lobo, sitio donde se ubica la Rectoría en Saltillo. El caso es que Jorge Alanís, actual tesorero; Alfonso Yáñez, director de Jurisprudencia; Octavio Pimentel, también funcionario universitario, y desde luego varias mujeres, están realizando diferentes eventos con estudiantes. Les llegó muy a tiempo el amor a la camiseta y su dedicación por el trabajo universitario. Sin embargo, dicen, todos deben estar quietos, porque no hay señal desde arriba, todavía.

VIII. DERECHO

Además de la seguridad, el gobernador Miguel Riquelme ha dicho que el estado de derecho es importante. Trae datos de que las evaluaciones en este rubro colocan a la entidad en mejor posición que el año pasado. En estado de derecho Coahuila a nivel nacional era el número tres, pero avanzó a la posición dos. Por eso reconoció al Congreso estatal de Lalo Olmos y al Poder Judicial de Miguel Mery.

IX. ACUERDOS

Aparentemente quedó solucionado el conflicto de la bancada de Morena en el Congreso estatal. Que Francisco Javier Cortez y Laura Francisca Aguilar, quienes en ese orden seguían para dirigir el grupo parlamentario en los pocos meses que le quedan a la actual legislatura, decidieron darle de nuevo la batuta a Lizbeth Ogazón. Cortez encontró oposición en Teresa Meraz. Ya saben que ahí andan todos contra todos, y finalmente el diputado se hizo a un lado y dejó pasar a Ogazón. Cuentan que el acuerdo fue de los mismos diputados, y no de gente externa, porque no quieren que Diego del Bosque sea la mano que mece la cuna.