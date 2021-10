Politicón: Destape I

I. DESTAPE I

Los enterados de los recovecos magisteriales aseguran que estamos a días de que se destape un nuevo fraude en el magisterio, específicamente en la muy lastimada Sección 5 que dirige -es un decir- el profe Rafael González. Ocurre que desde hace años, una camarilla de maestros confabulados con personal médico del ISSSTE obtiene una incapacidad total y permanente, algo que les permite no sólo jubilarse, sino además cobrar mucho dinero. Merecen esa incapacidad quienes sufren graves enfermedades que los dejan sin movilidad y aptitud para trabajar, pero...

II. DESTAPE II

Sin embargo, a los beneficiados se les ve muy alegres por el mundo, disputando partidos de futbol o en plena actividad política y sindical. Entre otros maestros que van a poner bajo la lupa para ver cuál es situación están José Manuel Rodríguez, quien trabajó para el partido de Elba Esther y hoy hace trabajo político en el estado de Morelos. Apunte también a Rafael Balderas, allegado a José Luis Ponce, que en los últimos días se le ha visto anotando goles para un equipo de una liga magisterial.

III. ALIMENTOS

Las asociaciones de la sociedad civil siguen bajando el cero y las cuentas no les cuadran ahora con el ya consumado golpe a la deducibilidad de los donativos. Por ejemplo, en el Banco de Alimentos, cuyo Consejo dirige Carlos Mery Milán, a ojo de buen cubero, han calculado que entre 3 mil y 4 mil personas que hoy reciben ayuda de esta institución, a partir del 2022 corren el riego de ya no ser apoyados. La situación tiene muy preocupados a todos en la institución, pero no se dan por vencidos y la directora Alejandra Salgado busca cómo hacerle para remediar esto.

IV. INFORMACIÓN

El gobernador Miguel Riquelme apagó los rumores que en todos los sentidos había sobre la situación de salud del secretario de Educación Higinio González Calderón. En sus redes sociales, el mandatario publicó ayer que el estado de Higinio es delicado, pero estable. “Estaré informando por este medio sobre cualquier actualización en los reportes médicos, esperamos en Dios que evolucione de manera satisfactoria”, escribió Riquelme sobre su “amigo y compañero de trabajo”.

V. ANTECEDENTES

Con el antecedente de los disturbios de agosto pasado durante la aplicación de la primera dosis de la fórmula antiCOVID-19 para jóvenes de 18 a 29 años, a partir de hoy la Secretaría de Bienestar aplicará el refuerzo a este grupo de edad, en Saltillo y Arteaga. Ya se verá si Reyes Flores aprendió de los errores de la primera ocasión, cuando la situación se le salió de control, específicamente en el módulo del campus Arteaga de la UAdeC, donde los jóvenes, incluso, bloquearon la carretera federal 57 en exigencia de que los vacunaran. A ver cuál es la estrategia del súper delegado.

VI. RESPALDO

El panista Memo Anaya respaldó el que sea una mujer la que dirija los destinos del panismo coahuilense, luego de que tras bambalinas se ha propuesto a la monclovense Elisa Maldonado. Dice Anaya que ahora más que nunca está convencido de que en el PAN hace falta un relevo generacional y de género. Esto luego de que Acción Nacional abrió la convocatoria para la renovación del Comité Directivo Estatal, lo que es sólo un mero trámite para la elección de Maldonado.

VII. ACTIVIDAD

El que anduvo visitando su distrito electoral este fin de semana fue Jaime Bueno. El diputado federal se dejó ver en Parras, Pueblo Mágico que visitó para asistir a una reunión con el alcalde electo, Fernando Orozco y distintos empresarios de la Región Sureste. En el encuentro estuvo, además, la senadora Verónica Martínez. El sábado, Bueno Zertuche había visitado varias comunidades rurales del municipio de Saltillo. Jaime, a comparación de otros diputados, es uno de los que cada fin de semana despliega actividad, ojalá otros lo imiten. Veremos y diremos.

VIII. CATARATAS

Donde se alistan para desarrollar una campaña de operaciones de cataratas es en la Secretaría de Salud del cirujano y galardonado Roberto Bernal, en coordinación con el DIF Saltillo. La lista que andan manejando contempla a poco más de 200 beneficiarios de varios sectores de la ciudad, cantidad de personas que, aseguran los enterados, no se ha visto en la capital de Coahuila en muchos años. Esto requerirá de un despliegue logístico y colaboración de varios organismos de la sociedad civil.

IX. INCENTIVOS

En la Administración Fiscal General que comanda Javier Díaz hay bastante inquietud de ciertos trabajadores, quienes tienen serias dudas sobre el manejo que se hace de los incentivos que, se supone, deben de recibir por su labor. A decir de los empleados, dichos premios no les llegan completos y aseguran que van a parar a otra parte. Incluso, hay quienes aseguran que algunos jefes les quitan parte de los mismos. Bien debería investigar el Administrador Fiscal General estas supuestas irregularidades para, en su caso, tomar cartas en el asunto con los responsables.