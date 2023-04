POLITICÓN: ¿Dónde se resguardarán los votos de los coahuilenses?

I. CHISTE QUE SE CUENTA SOLO

Aquí un chiste que se cuenta solo: Alejandro Campos García, ex dirigente de la Sección 38 del SNTE, ahora candidato a una diputación local por el Partido del Trabajo, quiere que hagan un debate de tiradores al Congreso Local. Así como andan los debates en el estado, el mismo Alejandro se está proponiendo para que lo cuestionen sobre su fallida dirigencia magisterial, en la cual impuso un programa denominado “Desde hoy y para siempre”, que no era otra cosa más que imponer más cuotas a los saturados profesores de esta sección. Si Campos García propone un debate, ojalá y el IEC, o bien una organización civil, pueda tomarle la palabra, para que así mida los chipotes y descalabros con los cuales puede terminar. Porque puede argumentar lo que quiera, pero los hechos están ahí: la Sección 38 sigue sin levantar.

II. DISTRAÍDOS

Las preguntas incómodas seguirán en el próximo debate, el último, del IEC. Y a decir de la defensa que han expresado los integrantes de la Comisión Temporal de Debates de Leticia Bravo Ostos, las reglas no las fijaron ellos solos, sino con la aprobación de los propios partidos. Una cosa es que no hayan puesto atención durante las sesiones anteriores, y otra que ahora quieren echar encima la caballada para cambiar las reglas. A los candidatos no les va a quedar de otra más que aguantar vara, y para la próxima, ver a quién o quiénes designan en su representación ante instancias electorales. Tendrá que ser alguien que no se dedique a “papar moscas”.

III. LARGO DISCURSO

La poeta canadiense Anne Carson finalmente pudo recibir el galardón 2019 del Premio Internacional “Manuel Acuña” de Poesía. Hasta ahí todo bien. Cabe aclarar que el retraso en la entrega del premio obedeció a las medidas de restricción que se impusieron durante la pandemia de COVID-19. Todo parecía transcurrir en calma, con discursos breves, porque además tenían que traducirse debido a la cantidad de invitados especiales de talla internacional. Sin embargo, el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, también fue invitado a dirigirse a los presentes, y rompió con todo. En su mensaje se le quebró la voz por el tema -contrario a las carcajadas que había sacado la misma Anne, al decir que no daría discurso largo como Fidel Castro-, para rematar, se extendió hasta la incomodidad de los presentes. Habrá que enseñarles a los políticos los momentos y los lugares en los cuales pueden extenderse, y dónde ser cautos, precisos y sobrios.

IV. BODEGA

En el IEC de Rodrigo Paredes definieron la bodega de resguardo de los votos que emitan todos los coahuilenses el próximo domingo 4 de junio, en la elección de gobernador y diputados locales. Lo extraño es que se trata de una bodega ubicada en el Libramiento Flores Tapia. Eso de la transparencia no se le da al IEC desde su creación con Gabriela de León. ¿Qué pasó con la bodega del Periférico Luis Echeverría, a un lado del mercado de abastos, y que supuestamente formaba parte del patrimonio del Instituto?

V. ¿QUIÉN GANA Y QUIÉN PIERDE?

¿Quién gana tratando de convencer que podría haber acuerdo entre Armando Guadiana, Lenin Pérez y Ricardo Mejía, para unirse antes de las votaciones e impulsar a uno como rival opositor del puntero Manolo Jiménez? En esa respuesta está el secreto del porqué de la insistencia de que puede existir un acuerdo. Si bien es cierto que los beneficios podrían ser múltiples, la realidad es que se les agotó el tiempo, y resultaría -a estas alturas- infructuosa- una eventual declinación o unión de cualquiera de los candidatos a favor de otro, hablando de la oposición. Uno: Manolo está lo suficientemente separado del rango de la derrota que hasta una eventual unión de los rivales sería vana. Pero la ambición de los tres opositores es demasiada, y se vio antes de los registros, porque Guadiana -el de mayor puntaje en segundo lugar-, se los propuso, y prefirieron irse por la libre pensando en su proyecto, y no en Coahuila. No hay tiro.

VI. UNA COPIA

La Secretaría de Seguridad Pública está convertida en un auténtico trampolín político, quizás por eso está la seguridad, como muchos mexicanos la perciben, por los suelos. De ahí salió Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, luego el subsecretario, Ricardo Mejía, se lanzó a la aventura, y aunque no le cuajó por Morena, está como candidato por el PT. Ahora la titular Rosa Icela Rodríguez está destapada para la Ciudad de México. ¿No que no eran iguales? Parece que no. Son una copia.

VII. SONRIENTES

De manera extraña se mueven los funcionarios de la UAdeC. Por un lado la “familia feliz” de los Montalvo-Cervantes -Jesús Montalvo y Yazmín Cervantes- busca a toda costa perpetuarse en el poder, y ante la oposición de gran parte de la Facultad de Ciencias de la Administración (FCA) atribuyen embestida a la misma Universidad. Pero luego aparecen sonrientes, el tesorero universitario Jorge Alanís y Montalvo, junto al lagunero Medina. Como sucede muy comúnmente en la UAdeC, siempre hay adelantados, pero luego salen chamuscados por no esperar los tiempos de la sucesión, que dicho sea de paso, será hasta el año próximo. Ahí como ejemplo queda el actual subsecretario de Educación Superior, Francisco Osorio, se metió en camisa de once varas por adelantarse en los tiempos y hasta de la UAdeC salió chispado.

VIII. INCIDENCIA

En el reporte de incidencia delictiva de La Laguna, realizado por organizaciones ciudadanas con datos oficiales, está claro cómo esa región va avanzando en lograr la paz y la tranquilidad. En el feudo de Román Alberto Cepeda, Torreón, queda claro cómo van disminuyendo los delitos del fuero común. Es en este momento la ciudad más segura y con mejores indicadores de ese polo de desarrollo en el estado. Esto está contribuyendo a la atracción de inversiones.

IX. DOBLE CACHUCHA

Hace tiempo hablábamos en este espacio de un personaje que trabaja en el Instituto Municipal de Cultura, y en ese momento el tema fue el uso de sus redes sociales para opinar contra la administración municipal. ¡Increíblemente sigue ahí! Pero eso no es todo, ahora se sabe -según sus propias publicaciones- que anda de lleno apoyando a Movimiento Ciudadano de Alfonso Danao de la Peña, lo grave es que hay quienes aseguran que hasta en horario laboral se mueve a favor de los naranjas. Ser funcionario público y apoyar a un partido distinto del que gobierna es válido, lo cuestionable es que se utilice el tiempo laboral para hacer actividades proselitistas. ¿Estará enterada del tema la titular del IMC, Leticia Rodarte? Pasó una vez y no hubo ni jalón de orejas, pero ahora la cosa cambia, en pleno proceso. Con el comportamiento de Leticia se pueden barajar varias opciones de suspicacia: la omisión, la complicidad o ya de plano estar jugando la doble carta.