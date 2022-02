POLITICÓN: EL PODER ENLOQUECE...

I. EL PODER ENLOQUECE...

Mientras la impunidad cabalga rampante con el asesinato de periodistas en varios estados del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador toca fondo atacando a un periodista que investigó y reveló la forma de vida de su hijo en Estados Unidos, y que echa por la borda el discurso de austeridad, pero sobre todo la premisa de su gobierno: el combate a la corrupción. El ataque contra Carlos Loret no es por hablar de él en la Mañanera, sino por revelar datos personales y ponerlo en riesgo a él y a su familia, además de casi ordenar que lo investigue Hacienda por el dinero que gana como particular. El Presidente enloqueció de poder absoluto. ¿Así se van a quedar las cosas?

II. A LO TARUGO

Y aunque usted no lo crea, aquí en Coahuila sí hubo quien le entró a la defensa del líder moral de Morena. Se trata de Diego del Bosque, el dirigente estatal de este partido, quien sin argumento, mucho menos con pruebas, dice que Loret promueve intereses de presuntos narcotraficantes y oligarcas. Está de acuerdo con AMLO -también desconociendo la Ley- en que se clarifique quién y cuánto le pagan a Loret.

III. VIOLÓ LA LEY

Quien se sumó a las críticas al presidente López Obrador fue el panista Marcelo Torres Cofiño. El ex dirigente nacional del albiazul acusó que al Mandatario simple y llanamente no le interesa respetar la ley, ya que las acusaciones contra Loret representan una violación de sus facultades y de la Constitución que juró defender. Como otros tantos, afirmó que la andanada del Presidente sobrepasa al periodista, ya que se ha convertido en una afrenta a la libertad de expresión. Incluso, señaló ejemplos de dictadores que han caminado en la misma ruta contra la prensa que ha seguido AMLO. El tema seguirá dando.

IV. SE PASAN

Hablando de la Secretaría de Seguridad, de Sonia Villarreal, dicen que en Piedras Negras -y en muchas partes de la entidad también- los elementos se andan pasando de listos. En la frontera en la revisión de hoteles buscando migrantes. La Comisión de Derechos Humanos, de Hugo Morales, está tomando cartas en el asunto, pero hay quien pide que mejor sea directamente la Comisión Nacional la que envíe personal.

V. LA GRIETA DE MONCLOVA

En teoría la semana próxima estará listo el estudio de la estructura del puente cercano a “La Muralla” en la carretera Saltillo-Monclova, en el cual apareció una grieta. Al menos a lo anterior se comprometió el Centro SICT Coahuila, de Juan Pablo Martín del Campo. Sin embargo, en el Congreso Estatal la diputada Guadalupe Oyervides empezó a hacer presión sobre el tema. Pide que incluso se pueda conocer y llamar a cuentas a la empresa que realizó esa obra, pero ha pasado mucho tiempo y las fianzas y responsabilidades probablemente quedaron sin efecto legal. De cualquier manera que no quiten el dedo del renglón.

VI. NADIE CREE

En la región Carbonífera, aún con los contratos entregados por CFE, de Manuel Bartlett, para empezar las labores de entrar a la mina 8 de Pasta de Conchos, las viudas y familiares, siguen desencantados y creen que el rescate de los cuerpos no se logrará. Fue una promesa bastante cuestionada la que hizo AMLO a las viudas, primero por las condiciones del accidente, y segundo, por la complejidad y costo. Veremos.

VII. SE CONSIDERAN MEJORES

Hay pique entre los coordinadores de la Secretaría de Bienestar, en donde manda Reyes Flores. La gente de Torreón, y algunos mencionan a Cinthia Cuevas, específicamente, dice que en las oficinas de La Laguna creen estar haciendo mejor el trabajo que en el Sureste. La razón es que allá la vacunación fluye normalmente, sin quejas, sin protestas, con pocas filas, con buen trato, con información a tiempo, en cambio en los municipios como Ramos Arizpe, Saltillo y Arteaga siempre hay conflicto, las filas son enormes, se agotan las vacunas, la gente no alcanza aunque madrugue en el punto, en fin, una serie de factores que le dan al traste a la estrategia.

VIII. NO APARECE

El que no aparece es “El Mijis” Pedro Carrizales, ex diputado local en San Luis Potosí, y otrora aliado de Morena. El fiscal en Coahuila, Gerardo Márquez, está haciendo hasta lo imposible para demostrar que Carrizales cruzó los límites de Coahuila y Nuevo León, y así confirmar que aquí no desapareció. Sin embargo, sí se están sumando a la búsqueda. La familia de “El Mijis” ha dicho en redes sociales que sí estuvo en Saltillo, luego en Nuevo León y después en Tamaulipas.

IX. GANAN COYOTES

Finalmente lo que no se quería es lo que está sucediendo: las organizaciones patito que afilian autos ilegales, serán las que ganen con la regularización por la desorganización y falta de información del SAT y de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O. En Coahuila al menos tres agrupaciones están haciendo su agosto ofreciendo ser intermediarios en el trámite ante aduanas. El decreto de regularización parece tan simple, pero en la práctica es complejo porque nadie se ha preocupado por poner reglas. Para acabar pronto, no hay ni siquiera un borrador del convenio -que también dice el decreto presidencial- debe hacerse con los estados. La gente se cansa.