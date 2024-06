Westeros está de vuelta: Fans disfrutan del estreno de ‘La casa del dragón’ temporada dos

La época de spoilers está de vuelta, pero no te preocupes, aquí no habrá muchos. Con el estreno de la segunda temporada de “La casa del dragón” de HBO este domingo, el internet no puede evitar discutir lo que acaba de ocurrir en el drama de Westeros.

La serie nos regresó este fin de semana a la Guerra Civil que tiene dividida a la familia real Targaryen, en una disputa por el trono de los Siete Reinos, que de por sí es sangrienta pero con dragones de por medio se vuelve mil veces más violenta.