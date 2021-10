Politicón: Fija postura

I. FIJA POSTURA

Sin miedo al qué dirán, el diputado federal, Francisco Javier Borrego Adame, fijó su postura -con argumentos, desde luego-, sobre la reforma eléctrica, que trae de cabeza a la alianza opositora conformada por el PRI, PAN y PRD. Borrego Adame, originario de La Laguna, está por el sí en el voto cuando sea el momento. Argumenta que la anterior reforma, la de Enrique Peña Nieto, privilegia, o mejor dicho, favorece a las empresas privadas que proveen de energía a la CFE. Ahora se busca un equilibrio, pero además garantizar el abasto y eliminar contratos que afectan el ingreso de CFE y benefician a los privados.

II. UN COSCORRÓN

Hablando de gente de la Comarca Lagunera, todavía quedan inconformes sobre el programa de Agua Saludable para La Laguna. Se anda convocando a quienes están a favor y en contra en el municipio de San Pedro de Patricia Grado. El caso es que quienes andan metidos sólo buscan agua, pero para su molino, porque no están enterados del proyecto. Pronto les darán su coscorrón, dicen.

III. EDUCACIÓN SUPERIOR

Mientras que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) anda calentando motores para defender el presupuesto para las universidades autónomas y tecnológicas de todo el país, como la UAdeC de Salvador Hernández, y la UAAAN de Mario Vázquez Badillo, que para el año próximo deberán recorrer dos agujeros en el cinturón, en otros lugares se continúa con la construcción de las universidades del bienestar “Benito Juárez”. Un caso concreto es en Piedras Negras de Claudio Bres. También está otra en La Laguna, y nadie está en contra de los proyectos, pero cuando exista una mejor repartición del dinero para la educación superior.

IV. NÓMINA EDUCATIVA

La intención de la 4T es federalizar -otra vez- la nómina educativa. Esto en buen cristiano quiere decir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le pagará a los profesores, ya no a través de los estados, sino de manera directa. Pero esto también implica que el impuesto que se retiene a los docentes se lo quede ahora totalmente el Gobierno Federal, como lo viene haciendo desde que inició su gestión. Antes este recurso era para las entidades, ya no.

V. INFORME EN DICIEMBRE

Alcaldes de la región como Chema Morales, de Ramos Arizpe, empiezan a hacer planes para la rendición de su último informe de la administración. Sin embargo, en el caso de Morales, él rinde protesta por otros tres años el 1 de enero de 2022. Dice que el informe será los primeros días de diciembre y que lo más importante a destacar es la estabilización en temas como servicios públicos, agua potable, y el pago de la deuda. Ramos es el municipio cuya población más crece en todo el estado, de tal manera que la demanda de servicios es todo un reto. Hay que contemplar que en algunos casos otros alcaldes apenas rinden su informe, cobran su quincena y aguinaldo, y emprenden el vuelo.

VI. EL AUSENTE

¿Qué asunto tan importante se le habrá atravesado a Mario Delgado para no venir a Saltillo, y a Coahuila, a darle posesión a Diego del Bosque, como nuevo presidente del Comité Directivo Estatal? La señal no fue buena. Muchos integrantes de Morena desde su fundación no acudieron, pero un montón tampoco fue convocado. Morena de Coahuila más bien parece un nuevo partido, en el que todos estiran la mano y arrebatan.

VII. ATENCIÓN EN PRESUPUESTO

Mientras Morena quiere imponer como tema la reforma eléctrica, en todo el país los poderes estatales, entiéndase Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como municipios, organismos autónomos y demás, están extendiendo la mano para que les toque al menos un presupuesto superior a la inflación, de lo contrario las cuentas no dan. A nivel nacional, cuentan que la propuesta de Miguel Felipe Mery, de crear un fondo especial para el fortalecimiento de los poderes judiciales de las entidades ha sido bien vista, porque nunca se les considera, ni para infraestructura, mucho menos para aumentar su capacidad de impartición de justicia. Basta recordar que Coahuila tiene proyectada la Ciudad Judicial en Saltillo, y están pendientes de instalarse el Tribunal Laboral y más juzgados de diferentes materias.

VIII. PROYECCIÓN

La preocupación de CTM por despidos en la GM Ramos Arizpe es latente, ante la falta del “chip”, un componente esencial en el funcionamiento de los automóviles. El impacto es en cadena: por cada mil personas que GM despida para equilibrar sus finanzas y su producción, habrá 10 mil personas más que sufran el impacto. Contando con que cada uno de los despedidos sea un jefe de familia, entonces la situación social en la Región Sureste se tornará difícil.

IX. EN BREVE

En muy breve tiempo empezará a darse la discusión de la reforma a la Ley de Pensiones de los Trabajadores del Estado, es decir, quienes cotizan para el Instituto de Pensiones de José Luis Moreno. Las negociaciones en 20 mesas de trabajo concluyeron, y todo hace pensar que en buenos términos, porque el sindicato de Rosa Isela Alarcón, como la misma administración estatal, están de acuerdo en darle para adelante a la iniciativa. Los trabajadores en activo y jubilados obtendrán beneficios, pero lo ineludible es aumentar la edad de jubilación y mayores aportaciones. Esto garantizará darle vida al instituto por más tiempo sin depender de aportaciones extraordinarias.