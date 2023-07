POLITICÓN: Frontera vs. Monclova; crece pleito por el agua

I. CHOQUE

La que pronto salió a aclarar que no había sido ella, sino su sobrina la que había protagonizado un choque, es la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores. En redes sociales empezaron a criticar a la edil por haber protagonizado el accidente, aparentemente en estado de ebriedad, y que además su policía le había echado la mano para que nadie se enterara de lo ocurrido. No sucedió así, según Tania, porque la responsable del accidente fue su pariente. Lo que no aclaró Tania fue eso de que la Policía Municipal ocultó los hechos a todos los que quisieron ir a meter las narices, es decir, no fue tratada su pariente como cualquier hijo de vecino, tuvo privilegios, porque tampoco se tiene noticia de que haya pisado la comandancia.

II. VIOLENCIA DE GÉNERO

Por si en algo sirve de consuelo, Coahuila es de las entidades que tienen menos personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin embargo, hay casos, anteriores a estos, que no fueron definidos con claridad. Los sancionados han cumplido con sus obligaciones. Sin embargo, el INE, de José Luis Vázquez, y el IEC, de Rodrigo Paredes, poco hacen para difundir medidas preventivas, pero qué se les puede pedir, si no difundieron la elección.

III. MODELO EDUCATIVO

Los que andan hartos del ciclo escolar son los profes de Coahuila, pero la próxima semana terminan los compromisos y se van de vacaciones. Sin embargo, no quieren tomar camino a las playas mexicanas sin antes dejarle en claro a Francisco Saracho, secretario de Educación, y los líderes magisteriales de las secciones 5, 35 y 38 del SNTE en el estado, que no están aprendiendo nada en el curso para el nuevo modelo educativo. Se les dio la opción de tomar en línea y presencial, pero la mayoría lo está haciendo de manera presencial porque está más que complicado entenderle a la 4T lo que quiere para la educación en el futuro. Anticipan: si la pandemia retrasó, ahora habrá más rezago.

IV. DESIGNACIONES

En la administración estatal y en la secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, de Teresa Guajardo, se preparan para la entrega-recepción. Sin embargo, no hay aún noticia del gobernador electo Manolo Jiménez, quien había mencionado tener la intención de que parte de ese equipo fuera integrado por quienes estarán en el gabinete en la próxima administración. Habrá que estar atentos con las designaciones.

V. DERECHO DE RÉPLICA

La que no quiere perder ni un minuto es Xóchitl Gálvez, será la primera de las aspirantes del Frente Amplio por México en venir a tierras coahuilenses. Llegará a Torreón este día y trae bajo el brazo una conferencia denominada “Derecho de réplica”. ¿De qué se trata? De aprovechar la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de presentarse en la Mañanera para aclarar lo ahí dicho, no obstante que una autoridad le dio la razón. En realidad AMLO le dio todo el poder a Xóchitl para que recorra el país con una bandera. Los azules andan que no caben de contentos. Veremos si Elisa Maldonado logra reunir gente a la llamada “carta fuerte” de la alianza.

VI. SIN VOZ CANTANTE

Lo que más se nota, al menos en Coahuila, es que los aliados, el PRI, de Carlos Robles; el PAN, de Elisa Maldonado, y el PRD, de Mary Telma Guajardo −no es la presidenta, pero como si lo fuera−, andan a veinte cuadras del desfile. No hay articulación sobre la difusión de las actividades del Frente y sus integrantes. Se nota que no hay voz cantante.

VII. PLEITO POR AGUA

El pleito entre Roberto Piña y Mario Dávila, alcaldes de Frontera y Monclova, respectivamente, el primero morenista y el segundo panista, va en aumento. La semana pasada Piña vino al Congreso, de Lalo Olmos, con un folder bajo el brazo. El contenido es una solicitud para separar el llevado y traído Simas Frontera-Monclova. En otras palabras, Piña quiere su propio sistema de agua, no obstante que ya le explicaron que implicaría un gran gasto para el municipio, aunque tendría afectaciones mínimas en el suministro a ambos municipios porque hay 14 pozos operando en Frontera y 15 en Monclova. El alcalde fronterense tomó el asunto como algo personal.

VIII. NUBARRÓN

Quien trae un nubarrón encima es el exalcalde de Castaños, Enrique Soto. Omitió decir en la entrega-recepción que había una multa de Hacienda por no pagar el ISR de los empleados. La administración actual de Juan Antonio Garza tuvo que pagar ese dinero, pero dejó sin sueldo a los burócratas municipales. Soto será llamado al banquillo porque puede interpretarse también como un daño.

IX. EN EL RANKING

En la UAdeC de Salvador Hernández están tratando de aclarar eso de los ranking a nivel mundial. Es cierto que la universidad coahuilense no ocupa los primeros lugares en México, ni tampoco ha destacado a nivel mundial, pero se defiende, no obstante el escaso presupuesto. El coordinador del Comité de Seguimiento de Evaluación de los Rankings de la UAdeC, Cristóbal Noé Aguilar, ha compartido que la Universidad se encuentre en el lugar 128 de Latinoamérica y en el 14 de universidades públicas del país, esto de la organización Times Higher Education (THE). Resulta difícil competir a nivel internacional con un presupuesto raquítico.