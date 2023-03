POLITICÓN: la foto de los ex alcaldes saltillenses, ¿cuál era la intención?

I. LOS ALIADOS

Pudieron ser 13 -cabalístico número- si solo se considera a los que llegaron al cargo por la vía del voto popular. O 15, si se toma en cuenta a los dos que ocuparon la posición de forma interina. Pero al final fueron 12 y la opinión sobre la postal es casi unánime en dos aspectos: por un lado, la inclusión de cualquiera de los otros tres la habría echado a perder -aunque no todos en el mismo grado- y, por el otro, si la intención era llamar la atención y desatar la conversación en torno al tema, la flecha dio justo en el centro de la diana. Que eso se vaya a traducir en votos es otro tema, pues ahorita no estamos hablando de eso, diría un ultra precavido abogado electoral. Por lo pronto, la encerrona entre exalcaldes saltillenses -tricolores y albiazules-, cuyo centro fue Manolo Jiménez y reunió a viejos -y presuntamente irreconciliables- enemigos, puso un buen telón de fondo al evento de ayer en Torreón, con el cual el PRI oficializó la candidatura del sarapero a la gubernatura del Estado. Por cierto que, aseguran los asistentes, el evento sirvió para demostrar que Alejandro Moreno ya perdió mucho en el aplausómetro y eso no es sólo anécdota.

II. LOS MORENOS

Aunque sigue sin saberse cuántos se anotaron para que los “reconozcan” en la primera de las encuestas que -al menos en teoría- aplicará la Comisión Nacional de Elecciones del morenista de Mario Delgado para definir a sus candidatos a diputados locales en Coahuila, dicen los mejor enterados que fueron más de 200... aunque otros dicen que el promedio de inscripciones por distrito ronda los 20, con lo que la cifra podría escalar a 300. Sean los que fueren, hoy concluirán un -soporífero, al decir de algunos- “curso de formación” que debieron tomar de forma obligatoria y durante el cual desfilaron personajes como “El Fisgón” o Citlalli Hernández. El curso duró toda la semana y, se dice, fue buena idea permitir que pudiera asistirse virtualmente, pues de haber forzado un evento presencial seguro se habrían registrado escaramuzas -por decir lo menos- entre los morenistas “leales” y quienes ya son conocidos como “los mejillones” es decir, quienes siguen dentro de Morena, pero apoyan la candidatura de otro partido. La hostilidad entre ambos grupos, se afirma, fue ampliamente recreada en un chat que se abrió para asistentes al curso.

III. LOS REBELDES

Haciéndose eco de los rumores que siguen circulando, el mandamás del PT, Alberto Anaya, afirmó ayer, durante el acto en el cual le tomó protesta oficialmente -y por segunda vez- al “Tigre” Ricardo Mejía como su candidato a la gubernatura del Estado, que venía a terminar con los “chismes” y las “campañas de desinformación” según las cuales la candidatura petista forma parte de un elaboradísimo plan para que, al final, toda la oposición se una... en torno al candidato de Morena. “No hay marcha atrás”, aseguró el dirigente partidista y procedió a echarle a su gallo la arenga previa al “sí, protesto”, la cual ya traía mejor ensayada pues, a diferencia del jueves pasado, cuando la recitó en la capital de los temblores, ya nada más le tomó 50 segundos formular la pregunta. Y sobre lo de acabar con los rumores, pues va a estar difícil, porque ayer en el presidium del evento estaban la acuñense Yamile Mtanous y la lagunera Miroslava Sánchez -quienes siguen reconociéndose morenistas- y la maestra de ceremonias presentó a la primera con su cargo en el partido de moda, así que combustible para ese incendio sigue habiendo y no se ve para cuándo se agote.

IV. EL RESTO

De acuerdo con voces bien informadas, el que se escuche poco del trabajo que realiza la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano en Coahuila es todo, menos casual. Hay buenas razones, se dice, para que la dirigencia de Alfonso Danao de la Peña haga muy poca alharaca sobre su actividad, particularmente en Saltillo donde, aunque usted no lo crea, las fuerzas políticas libran una feroz batalla -tras bambalinas- por los pocos perfiles atractivos que existen en la demarcación. Según nos informan, ante la rebatiña por los posibles candidatos, el partido naranja decidió recurrir a la estrategia de moda: elaborar un “Plan B”. Quienes han estado cerca del caldero donde se cocina ese guiso aseguran que ya casi se encuentra listo y en cualquier momento podría salir a la luz. Sin ofrecer mayores detalles los enterados afirman que se trata de un plan “disruptivo” que atraerá miradas y, en una de esas, hasta votos, pues hará de las candidaturas emecistas en Saltillo “algo fuera de lo común”. Habrá que estar pendientes para ver si en verdad se trata de algo imaginativo o, como suele ocurrir, solamente se están generando falsas expectativas.

V. LOS ÁRBITROS

Dicen que los mejores árbitros son aquellos que no se notan porque, además de realizar bien su trabajo (sacar las tarjetas a tiempo, impedir el juego sucio y pitar todas las faltas), lo hacen sin protagonismos. La sentencia también aplica en el caso de los órganos electorales que, sin ser árbitros en el estricto sentido del término, deben evitar el protagonismo innecesario pero hacerse presentes, sin titubeos, en los momentos necesarios. En este sentido, observadores agudos de la actividad electoral local señalan que hay dos “árbitros” que están destacando por su consistencia a la hora de elevar el nivel debate, pero sin atraer reflectores. Por un lado está el consejero electoral Óscar Daniel Rodríguez y, por el otro, la magistrada Karla Félix Neira. A primera vista, ambos podrían ser juzgados como “disidentes” porque en asuntos críticos se han alejado de la mayoría, argumentando y votando en contra. Pero cuando se ve la película con mayor detalle aparece un dato puntual: las salas, Regional Monterrey y Superior, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les han dado la razón en casi todas las ocasiones. Habrá que seguirles de cerca.