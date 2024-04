Conocida por sus muchos personajes en series, telenovelas y claro cine mexicano Cassandra Sánchez-Navarro encabeza este nuevo proyecto ‘Consuelo’, el cuál vio la luz el pasado fin de semana en Vix Premium y tan buena es su aceptación que está en el top de contenidos de la plataforma. Sánchez-Navarro platicó con VMÁS sobre lo que hay detrás de la serie, la importancia de hablar de los temas y derechos que no tenía la mujer y empoderar desde esta historia a las nuevas generaciones. La serie tiene 10 episodios, y en ella conocemos a ‘Consuelo’ una ama de casa perfecta que vive en 1955 en un México que apenas aceptaba pequeños cambios. Pero su personaje ‘Consuelo’ recibe de golpe una avalancha de sucesos que la hacen salir obligadamente de su zona de confort, teniendo que dejar su estatus de la mujer, esposa y madre perfecta para tene run viaje de autodescubrimiento y superación personal.

¿CÓMO TE SIENTES CON EL ESTRENO DE ‘CONSUELO’? Estoy muy emocionada, no esperábamos obviamente rezábamos 1 por 1, hubiera una buena respuesta del público después de haber visto los 10 capítulos, yo pues yo me reí, yo la hice. Entonces yo sentí que sí teníamos algo muy maravilloso en nuestras manos, aparte de que el vestuario se ve increíble, la iluminación, las tomas, el todo, todo está on point, así que pues muy emocionada, muy contenta, una historia de hace casi 70 años. ¿CÓMO TE PREPARASTE PARA ESTE PERSONAJE? Empezamos estudiando los años 50 y para nosotros lo más importante fue ver la relación entre seres humanos, o sea, cómo eran las mujeres con los hombres y los hombres con las mujeres en familia, cómo eran. Vimos una película que se llamaba ‘Una Familia Cualquiera’, creo que se llamaba. Esa película fue, me abrió los ojos muchísimo porque no era una película basada en los cincuentas, no era una película que era de referencia, no, era una película de los 50´s hablando de cómo eran las familias.

DEJAR LOS PREJUICIOS ATRÁS En la charla Cassandra explicó que antes de ponerse en los zapatos de su personaje, en su preparación lo que causó impacto fueron las costumbres y acciones de una sociedad mexicana, que regía las libertades femeninas y sociales. “Me dejó muy en shock porque yo me imaginaba ciertas cosas. O sea, tú y yo nos podemos imaginar que ha de haber sido difícil para las mujeres, que ha de haber sido retos para no poder hacer lo que hoy en día todos podemos hacer, como votar y tener libertad. Pero sí me asustó porque realmente fue una muy fuerte la imagen de ver que la mujer se tenía que parar cuando llegaba, el hombre no, y la mujer tenía que estar preciosa y lista y ser mamá y ser buena ama de casa y ser buena esposa”, recordó la actriz.

Algo que, para las nuevas generaciones a casi 70 años, de ese momento es que las mujeres deciden sobre si pueden estudiar, casarse, ejercer un profesión solteras o casadas, pero en esa realidad no. “Y eso es lo único que podíamos tratar de tener como logro, porque no podíamos hacer otra cosa y gracias a tener esas cosas bien sobrevivías y tenías buena vida porque si no las hacías no podías. Entonces yo tenía que dejar muchos prejuicios detrás, prepararme para eso”, dijo.

LAS JOYAS DE LA SERIE: VESTUARIO, ILUMINACIÓN Y FOTOGRAFÍA Si algo destaca de manera deslumbrante en este proyecto es el conjunto alrededor de los actores, ya que el vestuario, la escenografía e iluminación fueron piezas clave, para contar la historia, tanto para la audiencia como los actores. “Obviamente me ayudó muchísimo el vestuario, porque la faja, por ejemplo, te da una corporalidad completamente diferente. Los guantes, yo soy muy expresiva con mis manos y los guantes te hacen ser muy consciente de que tocas y como las mueves. Entonces era como usarlas solamente en cosas particulares, no el sombrero que te ponían en la cabeza. No podías estar moviéndote o estar cómoda así todo era como muy restricto” recordó la intérprete de ‘Cyndi, La Regia’.

¿QUÉ REPRESENTA PARA TI FORMAR PARTE DE ‘CONSUELO’? Pues para mí yo creo que es un regalo, es un regalote en mi carrera, es de los proyectos, me atrevo a decir que es lo mejor que he hecho. Entonces yo me llevo un gran aprendizaje, un gran proyecto. Espero que para muchos años duro y consuelo y para muchas temporadas es un proyecto que tiene mucho, mucho, mucho, que me que me dio a nivel, amigos y amigas y también en aprendizajes. Aprendí a estar profundamente agradecida por esas mujeres y esos hombres que levantaron la mano, que marcharon y que hoy en día yo puedo gozar de esos de esas libertades, ¿no? Para mí ha sido, ha sido un regalo realmente el haber hecho consuelo. ¿CUÁL FUE TU RETO EN ESTA SERIE? Muchos, definitivamente, de los más grandes, ese el quitarme los prejuicios porque yo nunca juzgo a mis personajes. Yo tengo que ser la mejor abogada de las cosas malas y buenas que hacen, porque si no, no soy esa persona, no soy alguien juzgando a esa persona. Entonces yo me tengo que volver mejor abogado y volverme la mejor abogada de consuelo para totalmente en contra de todo. Lo que yo pienso, entonces sí fue quitarme mucho ego, fue quitarme muchas creencias.

Sobre las escenas de intimidad de su personaje ya sea en la venta de los consoladores o conociendo su sexualidad, Cassandra dijo que se sintió lista para hacerla a 12 años de tener una carrera. “Fue aprender muchísimo más de lo que pensé que tenía que aprender para hacer el personaje. Y también fue un reto el hacer todo este lado sexual en frente de la Cámara, porque ya tengo 12 años de carrera y pues nunca me ha tocado hacer eso. He hecho mucha comedia, he hecho mucho drama, pero aún no me ha tocado hacer nada de eso”, recordó. “Y sí, fue, fue un gran reto, pero justo. Yo creo que mis años de experiencia y ya mi confianza en mí misma me habilitó el poder hacerlo sin ningún miedo explicó la protagonista a VMÁS.

EL FUTURO DE ‘CONSUELO’ Sobre regresar con otra temporada, más allá del final que tiene esta, dijo estar lista y contenta de que pudiera darse. “Me siento muy orgullosa, muy, muy contenta con el trabajo que hicieron todos, desde los actores a los productores, a los de iluminación, a los de maquillaje. Fue un fue un gran trabajo en equipo Y sé que estamos todos muy contentos”, insistió al referirse al conjunto que conformó a la serie.