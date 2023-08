POLITICÓN: La tarea del contralor de Múzquiz

I. JUEGAN CARTAS

Qué extraño juegan las cartas en Coahuila. Por un lado el PRI recibe y medio arropa a sus aspirantes al Frente Amplio por México, por otro se deja que los morenistas hagan y deshagan, y para ejemplo están las lonas que colgaron de los puentes los simpatizantes de Claudia Sheinbaum, sin que los molestaran en Saltillo. Pero lo que más sorprende es la orden de la Asociación de Servidores y Ex Servidores Públicos de Javier Díaz. Para todos los miembros la consigna fue que promovieran el voto en la fallida plataforma a favor de Enrique de la Madrid. Que por lo pronto los mismos funcionarios y sus familias, más su red de la pasada elección, intenten hasta el cansancio votar por el gris aspirante, y que luego ya se verá qué sigue.

II. APUNTAN

En Múzquiz de Tania Flores ahora los dedos apuntan hacia Óscar Fernando Almaguer Espinosa, contralor municipal. El asunto es que verdad o mentira lo que se ha dicho de las empresas factureras, contratos pantalla y posibles desvíos a través de obras que nomás no existen, Óscar tiene el deber de investigar y llegar hasta documentar el asunto y denunciar, o bien aclararle a todos que no hay nada, sólo balas de salva.

III. VIVENCIAS

Por ahí de mediodía, Juan Antonio García Villa, panista que fue candidato a gobernador -quizás la gente nomás recuerda a Memo Anaya, porque es el que más ha insistido en el tema-, dará una plática en el Comité Municipal de Torreón. El tema parece sencillo y ameno: “Anécdotas y vivencias en el PAN”. Pero ¿se imagina usted cuántas cosas no ha vivido García Villa dentro del partido azul? Cuando fue candidato hubo una alianza también, pero con el PRD, algo que pocos recuerdan, o que prefieren olvidar. Pero ahora con eso de la alianza con el PRI y el PRD, lo que muchos esperan es que trate con pinzas los temas de lucha contra el tricolor, porque será ineludible hablar del rival político por naturaleza, y ahora con quien se busca cogobernar.

IV. REELECCIÓN

Recapitulando, dicen los aliados, ¿cómo estaría el tiro para el 2024 en las alcaldías? Estos son los que se visualizan como posibles reelecciones: Román Alberto Cepeda en Torreón, Chema Fraustro en Saltillo, Mario Dávila en Monclova y Norma Treviño en Piedras Negras. Como puede verse, los azules y tricolores quieren asegurar las principales alcaldías de Coahuila. Falta ver a quiénes designan en municipios como Ramos Arizpe y Acuña, en el primero no hay reelección y en el segundo no gobiernan.

V. PICADURAS

En donde deben estar preocupados es en la Secretaría de Salud del cirujano Roberto Bernal. Si bien el tema del índice de contagios de COVID-19 no ha provocado más hospitalizaciones, la temporada de calor sí está dejando muertes por rickettsia o picadura de garrapata. Municipios de la Región Sureste como Ramos Arizpe de Chema Morales y Arteaga de Ramiro Durán pusieron las barbas a remojar y fumigaron las zonas urbanas. Pero el mapa de Saltillo es de al menos tres defunciones confirmadas, todas en colonias de la periferia: Alfredo V. Bonfil, San Nicolás de los Berros y Loma Linda. El último caso fue el deceso de una menor en el Hospital General. Veremos cómo le entran al tema.

VI. CANJES

Que en San Juan de Sabinas de Mario “Mayito” López los ciudadanos le están canjeando al alcalde la entrada y los juegos gratis en la Feria por agua y servicio de recolección de basura. Ya se imaginarán como está la situación en este municipio para que la gente prefiera servicios a diversión. Y de la seguridad mejor ni hablamos, porque de eso Román Meyer, titular de la Sedatu, sabe que no está mal, está malísima.

VII. POR EL CONTROL

Lo que sigue para Dulce Fuentes y José Ángel Rodríguez, recientemente nombrados como comisionada del ICAI y presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, es hacer acto de presencia en las oficinas, y formar su equipo, para lo cual habrá cambios entre los mandos medios y superiores. Dulce tiene que pasar antes otra aduana, que será su nombramiento como presidenta del Instituto, para lo cual existe un “consenso” entre lo que quedó del ICAI después del tijeretazo de comisionados. Rodríguez la tiene más fácil porque conoce al personal de la CDHEC, y sólo tendrá que empezar a nombrar a su equipo administrativo, para asegurar el control del dinero, como en todos los lugares.

VIII. AL OLVIDO

La gente de Arteaga de Ramiro Durán ha echado al saco del olvido la rectificación del tramo “Los Chorros”, y mejor se anda con cuidado en esa peligrosa carretera federal. Pero no crea que es por culpa de Capufe, la concesionaria, no. Es uno de tantos. Capufe sí está invirtiendo en Coahuila. Acaban de lanzar su licitación para comprar refacciones y luminarias para la Unidad Regional Saltillo. Para lo demás no alcanza.

IX. MODIFICACIONES

Ahora que la comunidad San Aelredo de Noé Ruiz está pidiendo al Congreso estatal de Lalo Olmos que hagan modificaciones al Código Penal para tipificar como delito los crímenes de odio contra la comunidad LGBTIQ, bien se podría aprovechar para hacer otras reformas que urgen. A nivel estatal no se tiene conocimiento de daños con ácido o cualquier otro material corrosivo contra personas, principalmente mujeres, pero a nivel nacional esto ha sido un gran tema. En la legislación local no aparece el castigo específico por lesionar a alguien con materiales corrosivos lanzándolos en el rostro o alguna otra parte del cuerpo. Es lo que está exigiendo una parte de la sociedad.