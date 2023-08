POLITICÓN: Les falta valentía a líderes magisteriales en Coahuila

I. LO SALUDAN DE LEJOS

De lejos es como saludan en Ramos Arizpe a Ramón Oceguera. Después de que se enteraron que sus intenciones era llevarlos al partido de los rojillos, muchos pararon las antenas y prefieren malo por conocido que bueno por conocer. La gente que Ramón quiere pasar al bando de Ricardo Mejía ha recibido beneficios del tricolor y saben que pueden perderlo todo y no se quieren arriesgar. Así que Ramón representará un voto para el PT en las próximas elecciones, pero ese voto, aunque usted no lo crea, también estará condicionado. La condición no es si le ofrecen o no una candidatura a él o su gente, sino si para ese entonces sigue o no en libertad. Basta recordar que los derechos políticos se suspenden para la gente que está en prisión.

II. ELECCIÓN FIRME

Ninguno de los argumentos del PT y de Morena, de Diego del Bosque, fueron tomados en cuenta por el Tribunal Electoral de Sergio Díaz para declarar nula la elección de gobernador en la que Manolo Jiménez arrasó. Fueron, a consideración de los magistrados, señalamientos sin sustento y genéricos, pero además que no son causa para convocar a un nuevo proceso. ¿La intención sería nada más hacer ruido?

III. HABRÁ RETRASOS

Qué mala suerte tiene Román Meyer, titular de la Sedatu. Le comunicaron que se robaron la maquinaria que está haciendo las obras del memorial de Pasta de Conchos, y pues eso de tener a tiempo la obra queda en duda. La maquinaria de la empresa Mármol Construcciones está valuada en 5 millones de pesos, pero los policías del alcalde Mario López “Mayito”, morenista, por cierto, no saben dónde quedó la bolita. ¿Cuál es la trascendencia del robo, además del hecho delincuencial? Que el memorial tan llevado y traído por la 4T quizás no esté a tiempo. Por lo pronto Meyer y su contraparte en el estado, Liliana Aguilar, no quieren más queso.

IV. VOCACIÓN DOCENTE

Los que andan muy callados son los líderes magisteriales coahuilenses, desde Alfonso Cepeda, del SNTE, hasta Isela Licerio Luévano y Everardo Padrón, de las secciones 38 y 5, respectivamente. No quieren hacerle ruido a los nuevos libros de texto y a la llamada Escuela Mexicana de la 4T, que ha recibido innumerables críticas de organizaciones de toda la confianza. Les falta valentía, pero también vocación docente, para hablar con la verdad.

V. LES LLEGÓ LA PRESIÓN

El que dicen que se puso las pilas en eso de los acosos laborales es el secretario del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, Alejandro Cantú. Está pidiendo una reunión con Leopoldo Santillán, delegado del IMSS en el estado, para ver el tema. A los dos les ganó la presión mediática antes de cumplir con su función. Las recientes manifestaciones públicas de trabajadores de la Clínica 73 hicieron que despertaran de su adormilamiento y se pusieran a revisar la situación, la cual no es de ahora, tiene mucho tiempo en varias clínicas del estado. Una cosa, dicen los empleados, es pedir que se cumpla con la función, y otra muy diferente, tratar de sacar el trabajo con las uñas.

VI. LÍMITE DE ESTADOS

En Nuevo León de Samuel García están en focos amarillos porque sus presas nuevamente tienen niveles mínimos. El buen entendedor sabe que así empezó el problema de desabasto de agua en la zona metropolitana de Monterrey. Dicen en Arteaga que Ramiro Durán espera que, ahora sí, a Samuel le enseñen bien los límites entre Coahuila y Nuevo León, para cuando ande buscando nuevas fuentes de abastecimiento.

VII. LLAMANDO LA ATENCIÓN

La ayuda del Museo del Desierto de Arturo González en Ramos Arizpe ha rendido frutos que realmente no se esperaba nadie. Cuentan que el parque temático de dinosaurios en ese municipio es la mayor expectativa en la historia de este municipio. Pero lo que más pregona el alcalde José María Morales es que otros municipios, no de Coahuila, sino de fuera del estado, han pedido al biólogo González que les explique cómo está eso de los parques, cuánto cuestan y cómo podrían aterrizar la misma idea en sus municipios. En otras palabras, lo que hizo Ramos Arizpe llamó la atención de otros alcaldes, sobre todo porque la gente ha aceptado bien el proyecto, que además será con entrada libre al menos lo que resta de la presente administración.

VIII. BIEN, PERO FALTA

Los hoteleros de Coahuila vieron con buenos ojos que el alojamiento de plataforma −uno de ellos nada más− haya firmado un convenio con Turismo estatal de Azucena Ramos. Sin embargo, argumentan, falta todavía para tener el suelo parejo. Además quieren que todo quede asentado mejor en una Ley, que se cumpla, y no que quede al libre cumplimiento como sucedió con el transporte de plataforma. Fue un buen avance, pero falta por regular todavía algunos aspectos.

IX. PROBLEMA GRAVE

Municipios, estados, particulares, empresas y cualquiera que intente hacer un trámite en la Conagua, de Germán Martínez, tendrá que esperar, hay quienes dicen que podrían ser algunos meses. Resulta que a la Comisión le hackearon su sistema, pero eso no es lo peor. Los trámites, que de por sí estaban retrasados, se perdieron por completo. No puede existir un seguimiento y cuentan que hasta pérdida de documentos hubo. En medio de la sequía, el problema de las altas temperaturas y la instalación de nuevas empresas, y particulares esperando solución a su problema de autorización de pozos, lo mismo que algunos municipios. El problema es grave y de difícil solución. Lo más probable es que pida reiniciar el trámite porque el anterior sistema pasó a otras manos.