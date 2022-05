POLITICÓN: LANA

I. LANA

Los que iban por lana y salieron trasquilados fueron los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, quienes ayer se reunieron con Juan José Tena García, para mayores señas director del proyecto Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción, del Tec de Monterrey. Trascendió que el grupo encabezado por Carlos Rangel Orona tenía la intención de “reclamar fuerte” por las pésimas calificaciones que les otorgaron en el Observatorio de los sistemas anticorrupción que coordina Tena García, pero a cada señalamiento les contestaron con datos duros y argumentos sólidos que dejaron claro por qué están “reprobados”.

II. VACUNAS

Tras la detección de los primeros casos de hepatitis aguda infantil en el vecino estado de Nuevo León, ha corrido la especie de que puede protegerse a los menores aplicándoles una cuarta dosis de la vacuna contra la hepatitis B. Ni la Secretaría de Salud de Roberto Bernal, ni otras autoridades sanitarias, se han pronunciado al respecto, pero un número importante de padres de familia buscan ya el inmunizante que sólo se encuentra disponible en clínicas privadas.

III. RECIPROCAR

Y de Nuevo león hablando, diversas voces comentaban ayer que, frente a la situación que se vive en la zona serrana de la Región Sureste, el gobernador Samuel García tiene la oportunidad de “devolver la copa” a Coahuila haciéndose presente en apoyo de quienes combaten los incendios forestales que se han multiplicado y este fin de semana podrían complicarse debido al incremento de temperaturas y la ausencia de lluvias. Y no es que se le pretenda “cobrar” por el apoyo que se dio desde acá en situaciones similares, sino que estos temas deben ser vistos con perspectiva regional.

IV. VICTORIA JUDICIAL

La que ayer festejó por todo lo alto fue la periodista Lourdes Mendoza, luego que un juzgado civil de la capital de los temblores emitiera sentencia a su favor en el caso que enderezó contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien la señaló falsamente de recibir costosas bolsas de diseñador como parte de la trama de corrupción que tiene a Lozoya en la cárcel. Y todavía falta de resolver una segunda denuncia -por falsedad de declaraciones- contra el exfuncionario.

V. DESFILE

Ayer continuó -esta vez en la Región Laguna- el desfile de calefactos... ¡perdón!, de altos funcionarios de la 4T por Coahuila. Esta vez correspondió el turno al director General del IMSS, Zoé Robledo, quien estuvo en Torreón para firmar el Acuerdo Nacional por la Salud, la Seguridad y el Bienestar de las Personas Trabajadoras, documento que en calidad de testigos de honor signaron la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Pero, ¿cómo que Zoé figura en la lista de calefactos rumbo a 2024? Pues es que de acuerdo con Brozo, el payaso mejor informado de México, él es en realidad el verdadero “tapado”.

VI. LEVANTAR CEJAS

Y de La Laguna hablando, no pocas cejas se levantaron -y ahí se quedaron- luego del “reencarte” del alcalde torreonense en el proceso sucesorio de Coahuila. Sin embargo, Román Alberto Cepeda se ha cuidado de aclarar que no está en plan de “sublevado”, sino recordando aquella verdad de Perogrullo según la cual, “el que respira, aspira”. Y cuando ya no se aspira, dice, pues mejor es dedicarse a otra cosa.

VII. MÚSQUIZ

Un mal común entre los gobernantes surgidos de la 4T, según se ve, es creer que pueden, como el presidente López Obrador, hostilizar sin consecuencias a quienes han decidido convertir en adversarios. Es el caso de la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, quien un día sí, y al otro también, abre frentes de conflicto entre su administración y la comunidad que gobierna. El más reciente de ellos tiene que ver con la clausura -“arbitraria” al decir de los afectados- de instalaciones de la Asociación Ganadera Local de Múzquiz. El conflicto, se asegura, va a escalar por la incapacidad de dialogar de la edil.

VIII. PROPUESTAS I

Por ideas no paramos, pareciera ser el lema a partir del cual los partidos políticos pretenden establecer la agenda de discusión de una eventual agenda electoral. O al menos desde esa perspectiva actuaron ayer las huestes de Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, que hicieron pública su propuesta de reforma electoral, la cual plantea, entre otras cosas, crear la figura de vicepresidente de la República, como la que existe en Estados Unidos.

IX. PROPUESTAS II

Anote usted, sin embargo, que van surgiendo puntos de coincidencia entre las propuestas del presidente López Obrador y las de la oposición. Uno de ellos es la reducción en el número de integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el que coinciden la propuesta del PRI y la que ha adelantado el mandamás del PAN, Marko Cortés, aunque aún no la haya formalizado. Otra coincidencia es la de reducir el financiamiento a partidos y una tercera la de implementar el voto electrónico en sustitución de las boletas de papel. Después de todo, parece que sí puede haber reforma...