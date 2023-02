I. LO QUE EL VIENTO NO SE LLEVÓ

Los únicos que estuvieron felices con las fuertes ráfagas de viento fueron los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), en donde todavía manda Rodrigo Paredes. Cuando empezó el viento −cuentan− pensaron en que era la oportunidad de que los anuncios panorámicos de Ricardo Mejía se cayeran, se rasgaran o simplemente fueran a parar al suelo. El detalle es que los consejeros le dieron toda la confianza al viento para que los ayudara, porque ellos, con la Ley Electoral en la mano, no han podido lograr quitar estos panorámicos, instalados desde mucho antes del inicio formal de la precampaña −que dicho sea de paso ya terminó− y siguen ahí. Seguramente habrá sanciones, pero mientras desentonan con las reglas. ¿O no?

II. MÁS REBAJES

Hay inquietud entre los profes de a pie de la Sección 38 del SNTE de Isela Luévano Muñoz. Primero les dejaron de descontar uno de los coaseguros que tenían vigentes desde tiempos de Alejandro Campos García. Sin embargo, ahora les han revelado a cuenta gotas que se dejó de cobrar porque van a hacer uno nuevo. ¿Y el dinero del coaseguro pasado, dónde quedó, para qué se utilizó? Son muchas las preguntas.

III. PLÁTICA DE TODO

El tema del hermanamiento de Saltillo con Austin, Texas, pero también en seguir promoviendo a la capital de Coahuila como un destino de inversiones, fueron algunos de los puntos que se tocaron en la plática que sostuvieron ayer el alcalde José María Fraustro y el cónsul general de los Estados Unidos en Monterrey, Roger Rigaud. La amistad que se lleva entre autoridades de Austin, la colaboración y los eventos de cultura y gastronomía, entre otros, son siempre referencia. Pero ahora se añade un elemento que está llamando la atención en el vecino país: Coahuila como destino de capitales de Estados Unidos, China y otros muchos países por la seguridad existente y la competitividad generada por la infraestructura que se tiene. No se aburrieron Chema y Roger, porque además salió a relucir el tema educativo.

IV. TAMBIÉN ASPIRA

Otro de los que aspiran a una diputación local −lo que caiga es bueno− es el “Transparente” de Monclova, César Flores. Como se le cebó la opción de integrarse al equipo de Luis Fernando Salazar al perder la precandidatura de Morena, ahora busca que le abran algún espacio. Lo cierto es que en Morena, César no es santo de devoción de nadie, pero veremos cómo le hacen para dejarlo, otra vez, en la orilla.

V. DIAMETRALMENTE OPUESTOS

En el PAN de Elisa Maldonado y otros partidos no se va a ver tanto alboroto por las diputaciones locales como en Morena de Diego del Bosque, porque los métodos de selección son totalmente distintos. Mientras con los azules la elección es prácticamente dedazo, aunque ellos se dicen muy civilizados y no hacen escándalo, entre los guindas hay manoteos, gritos y sombrerazos, los cuales apenas empiezan. Además con Morena queda también mucho a la suerte, y si en el pasado les funcionó para ganar algunas diputaciones locales, ahora el escenario es distinto, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene tanto arrastre en el norte, y tampoco la marca del partido venden igual. Son dos realidades opuestas.

VI. BAJO LLAVE

Y qué decir del PRI en donde se guarda celosamente la lista de quienes encabezan las nueve diputaciones que defenderán en la alianza con los perredistas y panistas. Tampoco hay rebatinga, porque quien lo hace está condenado a vivir fuera del presupuesto. Entre los amarillos mejor ya pactaron quiénes irán, uno de ellos será el regidor con licencia Mahatma Sánchez, y una mujer en la Región Norte. Movimiento Ciudadano prácticamente tiene definidos sus gallos también.

VII. SIEMPRE ESTADOS UNIDOS

La duda principal en el caso de Genaro García Luna es ¿por qué no se le enjuició en México? Ha sucedido lo mismo en varios temas de corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada, en fin, diferentes delitos. Ahora mismo hay pendientes extradiciones a Estados Unidos de presuntos delincuentes que seguramente serán enjuiciados y castigados. ¿No tiene este país la capacidad de investigar, respetar el debido proceso y castigar? El expresidente Felipe Calderón −Genaro fue su secretario de Seguridad− fijó postura diciendo que nunca pactó con los narcos y que persiguió a todos por igual. Además acusa del uso faccioso de este tema. En realidad, si Calderón también es responsable de algo bastaría con llevarlo al banquillo de los acusados para que se defienda ante un Tribunal, así funciona la Ley.

VIII. AGUA PARA ZARAGOZA

El municipio de Zaragoza tendrá uno de los sistemas de agua más modernos del estado. Hoy la nueva infraestructura hidráulica será entregada por César Isidro Muñoz, de Constellation Brands, y el gobernador Miguel Riquelme; la inversión es de 155 millones de pesos, cuya mayor parte es aportada por la cervecera y el resto por el estado. Después de que en 2016 el exalcalde Leoncho Martínez mandara una carta al entonces gobernador Rubén Moreira con la frase: “No tenemos agua para consumo humano”, se espera que el nuevo sistema signifique desarrollo y crecimiento para la zona de los 5 Manantiales.

IX. DICEN QUE NO ES OPACIDAD

Que no es opacidad, alegan en la Cámara de Diputados, sobre dar a conocer los nombres de los aspirantes a ocupar la presidencia del INE, todavía de Lorenzo Córdova, sino respetar una sentencia del Tribunal Electoral Federal. El caso es que hasta marzo se podrán conocer los nombres −entre ellos algunos coahuilenses− de quienes aspiran, y el cierre de la convocatoria es este jueves. La importancia de este tema radica en que Morena −como en su momento lo han intentado otros partidos como el PRI y el PAN, también hay que decirlo− intentará por medio de los consejeros afines controlar el instituto garante de la democracia en México. El Plan B de Andrés Manuel López Obrador es de muy largo aliento, y no sólo contempla debilitar al INE, sino ahora a través de la selección de consejeros, controlarlo.

