Las dudas que existían respecto de cómo podrían impactar las reglas sobre paridad de género en las candidaturas locales al Gobierno de Coahuila terminaron de despejarse en la semana con el “destape” de Alejandra del Moral como abanderada del PRI al gobierno del Estado de México. Siguiendo la lógica morenista, los tricolores mexiquenses se inventaron... ¡perdón!, crearon una “Coordinación por la Defensa del Estado de México” y pusieron al frente a la hoy ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social de dicha entidad. Así las cosas, desde ahora puede apostarse a que no solamente se cumplirá con la obligación de los partidos de postular al menos una mujer en las elecciones del año próximo sino que, una vez contados los votos, se sumará una mujer más a la lista de gobernadoras del país. La decisión del PRI mexiquense pone fin a las especulaciones y a los malabares legislativos, además de allanar el camino para una candidatura priista masculina en Coahuila que tiene nombre y apellidos desde hace ya muchos meses: Manolo Jiménez Salinas. Ya solo queda por precisar entonces cómo se formalizará la alianza con el PAN, algo que también puede darse por descontado.

La implosión en episodios que se está dando en las filas morenistas locales amenaza seriamente las posibilidades de que dicho partido llegue a la contienda formal como una fuerza realmente competitiva. Y es que ante la escalada en el pleito entre Ricardo Mejía y Armando Guadiana, no son pocas las voces que advierten sobre el inevitable resquebrajamiento del morenismo comarcano. Podría ocurrir, dicen algunos enterados, que nadie se vaya del partido de moda –y menos aún al PRI–, pero se ve difícil que quienes resulten derrotados en el proceso de selección interna vayan a hacer algo por ayudar al triunfo de quien les arrebate la nominación. Y lo peor de eso es que, por mucho que se diga y que se menosprecie a los rivales, cada voto cuenta. Si el saltillense Armando Guadiana y el lagunero Luis Fernando Salazar terminan haciendo huelga de brazos caídos, en caso de no resultar seleccionados, se ve muy difícil que Morena vaya a significar un rival de peso en los comicios. Sería, sin duda, otra vez la segunda fuerza y muy probablemente crecería en número de bancas en el Congreso, pero volvería a quedarse en un segundo lugar distante.

A unas pocas semanas de que el deshojamiento de margaritas concluya en todas partes, se nos asegura que hay una alta probabilidad de que se anuncie la concreción de una “coalición naranja” en la entidad, que buscaría partir en tres la elección del año próximo. La coalición, que estaría obviamente integrada por Movimiento Ciudadano y la Unidad Democrática de Coahuila, podría aportarle una chispa interesante a la contienda porque, aún cuando ninguno de los dos partidos tiene un voto duro amplio en la entidad, la mezcla suena interesante: la UDC tiene presencia fuerte en dos o tres regiones de Coahuila y MC puede aportar el empuje de sus figuras nacionales entre quienes se encuentran los gobernadores Enrique Alfaro y Samuel García, así como el alcalde regiomontano Luis Donaldo Colosio. Pero no solo ellos: quienes andan entusiasmados con la posibilidad no dejan de señalar, a la menor provocación, que una de las cosas que podrían convertir a la referida coalición en un hit sería la presencia de Mariana Rodríguez, cuya capacidad para atraer votos a las urnas ya quedó más que demostrada en los comicios del vecino estado. ¿O alguien lo duda?

Las reglas

Hace ya varios meses que le comentamos en este espacio de la intención –sobre todo de la bancada del PAN en el Congreso local– de impulsar una norma que regulara la creación y funcionamiento de los “gobiernos de coalición”. Primero se especuló que, como ocurrió en el Estado de México, la creación de la citada ley formaría parte de la normatividad electoral y por ello sería presentada en septiembre en el Poder Legislativo Local. Pero septiembre llegó y se fue sin que la iniciativa apareciera, lo cual llevó a pensar que no se concretaría la posibilidad. Sin embargo, en la semana finalmente llegó el documento al buzón legislativo y además fue objeto de un comentario del gobernador Miguel Ángel Riquelme que deja claro que avanzará. “Lo mejor que le puede suceder –a Coahuila– es que la mayoría y minoría que se conformaron en la pasada elección estemos juntos para enfrentar a los gobiernos de Morena”, dijo el mandatario y con ello quedó claro que no solamente se están preparando para ir juntos a las urnas sino que, de ganar las elecciones, piensan gobernar en conjunto. No es mala idea, pues lo de menos será ganar la elección. Lo de más, será aguantar las andanadas del Poder Ejecutivo Federal.

Publicidad