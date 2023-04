POLITICÓN: Metieron ‘cachirules’ al Teatro Nazas de Torreón

I. DEBATE SIN APROBACIÓN

Los cuestionamientos públicos, tanto de la ciudadanía como de la iniciativa privada y los mismos partidos políticos hacia el Instituto Electoral de Coahuila, de Rodrigo Paredes, van en aumento. No aprobaron ni el nuevo modelo de debate −de manera parcial están de acuerdo−, ni a los moderadores y las facultades que se les entregaron a éstos. La principal molestia fueron las preguntas que se formularon, tipo acusación, de la cual los candidatos tenían que deslindarse en el momento. Hay diferentes y muy diversos alegatos, el primero es si en realidad los consejeros de la Comisión Temporal de Debates aprobaron estas preguntas, y si previamente los partidos no las identificaron, y en segundo término, esto también consumió tiempo para el principal objetivo: dar a conocer las propuestas.

II. SIN ESTRUCTURA

Que César Flores ya le sacó mucho jugo a la publicación de los videos de bomberos de Monclova de Mario Dávila −antes de Alfredo Paredes−, en los cuales se observa que matan cruelmente a perros. Pero cuentan que la estructura morenista no lo quiere, por parlanchín y fanfarrón. Mientras tanto, los tricolores y azules −los perredistas están borrados del mapa− se andan agrupando para darle una sorpresa en la elección y, aunque nadie quiera, llevar a una curul a Paredes.

III. INTELIGENCIA

Mientras algunos gobiernos callan, otros esgrimen con falacias. Hablamos del espionaje, que son intervenciones telefónicas, de equipos de cómputo y otros aparatos tecnológicos, así como seguimiento puntual de personas. Hace años, el exalcalde Isidro López Villarreal se quejaba de que le intervenían sus conversaciones telefónicas. En aquel tiempo, en el que todavía gobernaba Enrique Peña Nieto el país, todo se apagaba con silencio, ni una sola palabra, ni un sólo comentario, nada. Ahora, cuando el tema es más evidente entre quienes son defensores de los derechos humanos y activistas de diferentes índoles, además de políticos, por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador alega que es “inteligencia”, porque basta recordar a la 4T y a los priistas y panistas que han gobernado México, no iguales (sólo similares, lo mismo, pero más barato).

IV. SACUDIRSE LA OPACIDAD

Llegue quien llegue a la gubernatura, un tema prioritario es el relanzamiento de la transparencia como un derecho ciudadano. El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) de Luis González quedó rebasado y obsoleto. El tema se pone en la palestra porque a nivel nacional el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) está inoperante y sin perspectiva, porque a la 4T le conviene la opacidad. Los candidatos tienen la oportunidad de romper con esto en el estado y proponer una gran reforma al ICAI.

V. ¿OMISIÓN?

A Ricardo Mejía se le está volteando el chirrión por el palito. Eso de hacer acusaciones a la Policía Estatal, después de ser el subsecretario de Seguridad Pública federal y no presentar una denuncia, se puede interpretar como omisión, y también es una falta a la Ley, más grave cuando se trata de un servidor público. Si Mejía obtuvo los datos que reveló en el debate en Torreón cuando todavía era funcionario federal, queda claro que no quiso actuar, de lo contrario debió mostrar pruebas de sus informes de lo que, según él, sucede con la corporación a cargo de Sonia Villarreal. También doña Sonia, que puede hacerlo y porque es un tema de seguridad, no ha salido a decir “esta boca es mía” respecto a las acusaciones de los tres principales jefes que controlan no sólo a la Policía Estatal, sino los mandos municipales.

VI. NO RESUELVEN

Los apoyos de medicina que le han entregado al IMSS de Leopoldo Santillán desde la Secretaría de Salud de Roberto Bernal, y otras instituciones, no han sido suficientes para la demanda de derechohabientes. En diferentes clínicas del estado, los pacientes reportan que no les surten las recetas completas, y este problema se agudizó después del incendio −bastante sospechoso− de la bodega del Seguro Social en el municipio de Arteaga, localizada en el libramiento Óscar Flores.

VII. ADVERTENCIA DE LA SEGOB

El asunto de la doble −y quizás triple− cachucha que trae Tania Flores, alcaldesa de Múzquiz, ha llegado a la Secretaría de Gobernación de Adán Augusto López. Basta recordar que Adán convocó a los alcaldes morenistas que andaban fuera de redil, apoyando a Ricardo Mejía, cuando prácticamente Armando Guadiana estaba definido para encabezar la candidatura a la gubernatura de Coahuila, y les dio un aviso con coscorrón y advertencia. Tania sigue apoyando al PT de Valeria Flores, porque ahí está su hermano Tony Flores en la candidatura a una diputación local, pero ella −según dice− se la anda jugando con Guadiana, aunque muchos lo dudan. ¿Pero y la UDC de Lenin Pérez, que fue el primero en postularla, y el guiño a Manolo Jiménez antes de la precampaña?

VIII. UNIDOS, PERO SIN ARREBATAR

Algunos priistas y panistas que no concuerdan en la totalidad con sus líderes Alejandro Moreno y Marko Cortés, respectivamente, se están uniendo para conformar una coalición en la que no se imponga candidato a la Presidencia de la República, rumbo al 2024. También hay perredistas que igual andan con los dos bandos. De lograrse una cohesión entre este grupo y los que apoyan directamente los líderes de los partidos, entonces no habrá ningún obstáculo para ir juntos en la elección presidencial, en tanto, todavía queda la duda.

IX. TRACA-TRACA

Nos cuentan que en el IEC de Rodrigo Paredes se armó el traca-traca luego del desorden generado por el público en el debate del domingo pasado, que se convirtió en motivo de crítica hacia la autoridad organizadora. Y es que se afirma que lo ocurrido no fue casual, sino producto de las decisiones que tomó “por la libre” el consejero Juan Carlos Cisneros, a quien “se le hizo fácil” complacer la petición que le hicieron desde uno de los partidos políticos de la contienda, para meter “cachirules” al Teatro Nazas de Torreón. Lo peor de todo, dicen los que conocen los detalles, es que los metió haciéndoles pasar ¡por periodistas! La pregunta es: ¿el asunto se va a quedar así, en el olvido, o habrá queja para que se haga una investigación interna en la Comisión Temporal de Debates?